అక్వాన్ తుపానుపై సీఎం టెలీకాన్ఫరెన్స్ - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు
Chandrababu Reviews Cyclone Akwan : అక్వాన్ తుపాను ముప్పుపై సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి అనిత అధికారులతో సమీక్షించారు. ప్రజలకు భరోసా కల్పించాలని, ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:53 AM IST
అక్వాన్ తుపాను ముప్పు పొంచి ఉండటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో తక్షణమే ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. ఈ తుపాను గమనంపై ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు టెలీకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులతో సమీక్షించారు. తుపాను కదలికలు, తీవ్రతపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వాయుగుండం గంటకు 3 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతోందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. చెన్నైకి 610 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 660, విశాఖపట్నానికి 670 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుఫాన్ కేంద్రీకృతమై ఉందన్నారు. దీని తీవ్రతపై సాయంత్రానికి పూర్తి స్పష్టత వస్తుందని తెలిపారు. సాయంత్రానికి ఇది తీవ్ర తుపానుగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్రాన్ని మూడో తుపాను తాకుతోందని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. విపత్తులు వచ్చాయని భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. వాటి ప్రభావం ప్రజలపై పడకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ హెచ్చరికలు పంపాలన్నారు. స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సిబ్బంది ద్వారా ప్రజలకు నేరుగా సమాచారం అందించాలని సూచించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఎంతటి విపత్తు సంభవించినా ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఉందనే భరోసా ప్రజల్లో కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. ఈదురుగాలులకు చెట్లు కూలినా, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగినా వెంటనే తొలగించాలన్నారు. తక్షణమే పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. రియల్ టైమ్లో అంచనాలు వేస్తూ రెస్క్యూ ఆపరేషన్, పునరావాస కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నారు. భారీ వర్షాల కారణంగా చెరువులు, కాల్వలకు గండ్లు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు హై అలర్ట్ : తుపాను ముప్పు పొంచి ఉన్నందున కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు అలర్ట్గా ఉండాలని హోంమంత్రి అనిత స్పష్టం చేశారు. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, ఆర్టీజీఎస్ అధికారులతో ఆమె ప్రత్యేక సమీక్ష నిర్వహించారు. గురు, శుక్రవారాల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ఆమె తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉందన్నారు. అక్వాన్ తుపాను శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నెల్లూరు-తుని మధ్య తీరం దాటే సూచనలున్నాయని వివరించారు. ఎల్లుండి ఉదయానికి ఇది అతి తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఇప్పటికే సమిష్టి కృషితో రెండు తుపాన్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నామని మంత్రి అనిత చెప్పారు. ఈసారి కూడా పక్కా సన్నద్ధతతో ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రజలకు ప్రభుత్వం తరఫున పూర్తి భరోసా కల్పించాలన్నారు. రానున్న నాలుగు రోజులు ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోంమంత్రి కోరారు. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. కోతకు వచ్చిన పంటలను కాపాడుకునేలా రైతులకు అధికారుల ద్వారా ముందస్తు సూచనలు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు.
ఏపీ వైపు దూసుకొస్తున్న 'అక్వాన్' తుపాను - కోస్తాకు భారీ ముప్పు!
రాకాసి శక్తితో తీరం వైపు దూసుకువస్తున్న 'అక్వాన్' - నేటి సాయంత్రానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం