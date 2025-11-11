ETV Bharat / state

వాహనదారులకు తొలుత అవగాహన - ఆ తర్వాతే చలానా!

రోడ్డు ప్రమాదాలు, తొక్కిసలాటలు, అగ్నిప్రమాదాల నివారణకు ఎస్‌వోపీలు సిద్ధం చేయండి - రహదారులపై గుంతలు కనిపించకూడదు - సీఎం చంద్రబాబు

CM Chandrababu on Traffic Rules
CM Chandrababu on Traffic Rules (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 9:43 AM IST

2 Min Read
CM Chandrababu on Traffic Rules: నిబంధనలు పాటించని వాహనదారులు, హెల్మెట్లు, సీటు బెల్ట్‌లు ధరించకుండా వాహనాలు నడిపే వారికి తొలుత అవగాహన కల్పించాలని, తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనకు పాల్పడితేనే చలానాలు వేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఉల్లంఘనలపై భారీ ఎత్తున చలానాలు వేయాలన్న అధికారుల ప్రతిపాదనను సీఎం సున్నితంగా తిరస్కరించారు. చలానాలు వేసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం సరికాదని అన్నారు.

సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్‌పై సోమవారం ఆయన సమీక్షించారు. మొదట ట్రాఫిక్‌ ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఆ విషయాన్ని వారి ఫోన్లకు మెసేజ్‌ పంపాలని సూచించారు. తర్వాత కూడా ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు చలానా వేసినా, తాను తప్పు చేసి నందు వల్లే జరిమానా పడిందన్న భావన వారిలో కలుగుతుందని చెప్పారు. ఈ విషయంలో కేరళను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సీఎం సూచించారు.

రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించండి: రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ పై మరింత దృష్టి పెట్టాలని అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఇటీవలి రోడ్డు ప్రమాదాలు, తొక్కిసలాటలు, అగ్ని ప్రమాదాలు వంటివి చోటు చేసుకోకుండా పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేసి నిర్మాణాత్మక ప్రణాళిక రూపొందించాలని నిర్దేశించారు.

వారంలో ప్రామాణిక కార్యాచరణ అమలు విధానం(sop) సిద్ధం చేసి, అందజేయాలన్నారు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలను ఎలా నియంత్రించవచ్చు అనేది పరిశీలించాలని సూచించారు. జన సమూహాల్లో తొక్కిసలాటలు జరగకుండా ఉండేందుకు క్రౌడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ను సమర్థంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికీ కొన్నిచోట్ల రోడ్లు సరిగా లేవనే ఫీడ్‌బ్యాక్‌ వస్తోంది. అలా జరగకుండా చూసుకోవాలని అధికారులను చంద్రబాబు నిర్దేశించారు. రాష్ట్రమంతటా జాబ్‌మేళాలు నిర్వహించాలని, వీటి గురించి నిరుద్యోగ యువతకు తెలిసేలా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయాలని సీఎం పేర్కొన్నారు.

రెండున్నర నెలల్లో మార్పు కనిపించాలి: గతంతో పోల్చుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ల సేవల విషయంలో పని తీరు కొంత మెరుగైందని, అయితే పలుచోట్ల అధికారుల పనితీరు పై ప్రజల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోందని సీఎం అన్నారు. దీనిని సరిచేసుకునేలా ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షించాలి అన్నారు. రెండున్నర నెలల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ సేవల్లో తాను ఆశించిన మార్పులు కనిపించాలని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా పారిశుద్ధ్యం, రేషన్‌ పంపిణీ, దీపం-2 వంటి పథకాల పనితీరు పై సీఎం సమీక్షించారు.

నిబంధనలు పాటించాలి: మరోవైపు రహదారి నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రమాదాలను నివారించడానికి ప్రజలు అందరూ సహకరించాలిని పోలీసులు తెలిపారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తున్నారని, దీని వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి అని వెల్లడిస్తున్నారు. ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్​ ధరించాలి. వెనక కూర్చున్న వారికీ ఇది అవసరం. ప్రమాదాలలో తలకు గాయమై మరణించిన ఘటనలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కొత్త మోటారు వాహనచట్టం ప్రకారం భారీ జరిమానాలు ఉంటాయి. దీని పై వాహనదారులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని పోలీసులు తెలుపుతున్నారు.

