"యుద్ధంపై సమీక్షిస్తూ - సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొందాం" - ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో వివిధ అంశాలపై అధికారులతో సీఎం సమీక్ష
యుద్ధంపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించి తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశం - సంక్షోభం తలెత్తకుండా ముందస్తుగా చర్యలు చేపట్టాలని నిర్దేశం - ఎల్పీజీ, గుడ్లు, అరటిపై పడే ప్రభావాన్ని పరిశీలించాలని ఆదేశం
Published : March 11, 2026 at 7:22 AM IST
CM Chandrababu Review with RTGS Officials : యుద్ధ ప్రభావంపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకుంటూ తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. యుద్ధం వల్ల గల్ఫ్ దేశాలతో ఉన్న అన్ని అంశాలూ ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. సంక్షోభం తలెత్తకుండా ముందస్తుగా చర్యలు చేపట్టాలని నిర్దేశించారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్పై పౌరులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని సీఎం సూచించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో వివిధ అంశాలపై అధికారులతో సమీక్షించారు. సమీక్షలో మంత్రి పార్థసారథి, సీఎస్ సాయి ప్రసాద్, ఐటీ, ఆర్టీజీఎస్, గనులు, విద్య, ఆర్థిక, ప్రణాళిక శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. యుద్ధ ప్రభావిత దేశాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లోని తెలుగువారు ఉన్న చోట పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
విదేశాంగ వ్యవహరాల శాఖను సంప్రదించి ప్రవాసాంధ్రులు క్షేమంగా ఉండేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ కేంద్రంతో పాటు ఉన్నతాధికారులు ఓ బృందంగా ఏర్పడి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని అంచనా వేయాలని నిర్దేశించారు. మరోవైపు ఎల్పీజీ, గుడ్లు, అరటి వంటి వాటిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో నిరంతరం పరిశీలించాలని సూచించారు.
ఏడాదిలో విద్యుత్ వినియోగం గరిష్ఠంగా 14,013 మెగావాట్లు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు అందిస్తున్న పౌర సేవలు, విద్యుత్ సరఫరా, పాఠశాల, ఉన్నత విద్య, ఇసుక సరఫరా లాంటి అంశాలపైనా సీఎం సమీక్షించారు. ప్రస్తుత ఏడాదిలో విద్యుత్ వినియోగం గరిష్ఠంగా 14,013 మెగావాట్లకు చేరుకుందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. విద్యుత్ విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఎనర్జీ ఆడిట్ నిర్వహించి నివేదిక ఇవ్వాలని డిస్కంలను సీఎం ఆదేశించారు.
ఈ విషయంలో వినియోగదారులకు పూర్తి సమాచారం ఇచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలని నిర్దేశించారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యకు సంబంధించిన అంశాల్లో సిలబస్, మధ్యాహ్న భోజనం, పరిశుభ్రమైన తరగతి గదులు వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. తృణ ధాన్యాలతో చిక్కీ లాంటి పౌష్టికాహారం అందించే అంశాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టాలని నిర్దేశించారు.
4 నెలల్లో స్టార్టప్ల కోసం అందుబాటులోకి వచ్చేలా: ఉగాది రోజున 2.50 లక్షల మంది లబ్ధిదారుల సామూహిక నూతన గృహ ప్రవేశ కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని సీఎం తెలిపారు. దీనిపై ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదులను తక్షణం పరిష్కరించాలని నిర్దేశించారు. ఇటీవల దిల్లీలో ఏఐ ఇంపాక్ట్ ఇండియా సమ్మిట్లో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలు సాకారమయ్యేలా త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
ఏఐ లివింగ్ ల్యాబ్స్ ఏర్పాటుకు భారత్ జెన్, నెక్స్ జెన్, ఐబీఎం లాంటి సంస్థలు ముందుకు వచ్చాయని వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే కోర్సులు ప్రారంభమయ్యేలా చూడాలని సూచించారు. కాలిబో సంస్థ ఏర్పాటు చేయదలచిన ఏఐ శాండ్ బాక్స్ వచ్చే నాలుగు నెలల్లో స్టార్టప్ల కోసం అందుబాటులోకి వచ్చేలా చూడాలన్నారు. ఎన్విడియా సంస్థ రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్తో భాగస్వామ్యం వహించేలా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు.
నేరస్థులను గుర్తించి నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని సీఎం నిర్దేశం: ఏఐ ఆగ్రానమిస్ట్ ద్వారా ప్రతి రైతుకూ సహకారం, ఏఐ ట్యూటర్ ద్వారా విద్యా బోధనకు సహకారం, ఏఐ డాక్టర్ ద్వారా ప్రాథమికంగా వైద్య సలహాలు అందేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. పేషెంట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా యాప్ ద్వారా వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. సీసీ టీవీ యాప్ ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14 వేల సీసీ కెమెరాలను అనుసంధానించి నేర నియంత్రణ చేయాలని నిర్దేశించారు.
నేరస్థులను గుర్తించి నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయాలని తెలిపారు. ఓర్వకల్లులో డ్రోన్ సిటీని త్వరితగతిన అందుబాటులోకి తేవడంతో పాటు డ్రోన్ ఫ్లైయింగ్ ట్రాక్ సిద్ధం చేయాలని నిర్దేశించారు. రిమోట్ పైలట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేసి శిక్షణ ఇవ్వాలని సీఎం సూచించారు. డైరక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సహకారంతో అత్యుత్తమ శిక్షణా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. ఏటీసీ తరహాలో డ్రోన్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ కూడా రూపొందించాలిని సీఎం అన్నారు. వాట్సప్ గవర్నెన్స్ వినియోగం మరింత పెంచేలా పౌరులకు శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు.
