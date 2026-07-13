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ఆర్నెళ్లలోపు పోలవరం కాలువల పనులన్నీ పూర్తి: సీఎం చంద్రబాబు

పోలవరంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - క్షేత్రస్థాయిలో గ్యాప్-1, గ్యాప్-2, హైడ్రాలిక్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలన - ప్రాజెక్టు పనులపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Review Polavaram Works
Chandrababu Review Polavaram Works (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:14 PM IST

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Chandrababu Review Polavaram Works : రాష్ట్రానికి పోలవరం జీవనాడి అని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 194 టీఎంసీలు నిల్వ ఉంటాయని, 200 టీఎంసీల వరద నీరూ వినియోగించుకోవచ్చని చెప్పారు. పోలవరం ద్వారా 7.2 లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు వస్తోందని, 23.5 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణ సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శన, సమీక్ష సమావేశం అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు.

అంతకుముందు చంద్రబాబు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. తొలుత విహంగ వీక్షణం ద్వారా ప్రాజెక్టు పరిసరాలను పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టు స్పిల్‌ వే నుంచి గోదావరి వరద నీటి ప్రవాహం, ఎగువ, దిగువ కాఫర్‌ డ్యామ్‌ మధ్య జరుగుతున్న పనులను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టులోని ఎర్త్ కం రాక్ ఫిల్ డ్యామ్‌ గ్యాప్ 1, గ్యాప్ 2లతో పాటు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రం పనులను ముఖ్యమంత్రి పరిశీలించి అధికారులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన చిత్ర ప్రదర్శనను తిలకించారు. అనంతరం అధికారులు, నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులతో భేటీ అయిన సీఎం ప్రాజెక్టు పనులపై సమీక్ష నిర్వహించారు.

ఆర్నెళ్లలోపు పోలవరం కాలువల పనులన్నీ పూర్తి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

"పోలవరం ద్వారా 28.5 లక్షల మందికి తాగునీటి సరఫరా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 960 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి అవుతుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు పునరావాస బాధితులకు న్యాయం చేస్తున్నాం. 2019 నాటికి 72 శాతం పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తయ్యాయి. 2019 తర్వాత పోలవరం ప్రాజెక్టును నిర్లక్ష్యం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో డయాఫ్రమ్‌ వాల్‌ కొట్టుకుపోయినా గుర్తించలేదు. ఇప్పటి వరకు 37 సార్లు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించడంతో పాటు 136 సార్లు ప్రాజెక్టుపై సమీక్ష చేశాను." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'ఇప్పటివరకు 89 శాతం పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తయ్యాయి. 2019-2024 మధ్య కేవలం 2 శాతం పోలవరం పనులే జరిగాయి. మేం వచ్చిన రెండేళ్లలో 15 శాతం పోలవరం పనులు పూర్తయ్యాయి. రెండు సంవత్సరాల్లో రూ.7,100 కోట్ల విలువైన పోలవరం పనులు పూర్తయ్యాయి. స్పిల్‌ వే రేడియల్ గేట్స్, కాఫర్‌డ్యామ్ సహా పలు పనులు పూర్తయ్యాయి. అనుకున్న సమయం ప్రకారమే పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆగస్టు 14 నాటికి అనకాపల్లి జిల్లాలో గోదావరి జలాలకు స్వాగతం పలుకుతూ అఖండ హారతి ఇస్తామని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

Chandrababu Polavaram Tour : ఆర్నెళ్లలోపు పోలవరం కాలువల పనులన్నీ పూర్తవుతాయని చంద్రబాబు వివరించారు. ఫేజ్-1 పోలవరం పనులకు రూ.30,456 కోట్లు ఇచ్చేందుకు కేంద్రం అంగీకరించిందని తెలిపారు. రెండేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు పనులకు కేంద్రం ప్రభుత్వం రూ.8323 కోట్లు ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. రెండు సంవత్సరాల్లో ప్రాజెక్టుపై ఇప్పటివరకు రూ.7100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టామన్నారు. 2027 మార్చి నాటికి అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

శ్రీశైలం జలాలు రాగానే సెప్టెంబర్ 1న వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కూడా ప్రారంభిస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పూర్తికాకుండానే జాతికి అంకితం చేసిందన్నారు. నిర్దేశిత సమయం ప్రకారం 36 ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తామన్నారు. ప్రాజెక్టుల కోసం జిల్లాకు అదనంగా రూ.2 కోట్లు ఇస్తామని వివరించారు. సీఎం వెంట జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు. పోలవరంలో పర్యటన అనంతరం చంద్రబాబు అమరావతి బయల్దేరారు.

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