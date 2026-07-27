వ్యవసాయ రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం - రైతుల్లో మరింత అవగాహన కల్పించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఎల్నినో ప్రభావంపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి - ఏయే పంటలు సాగు చేయాలనేదానిపై రైతులకు వివరించాలి - ఆర్టీజీఎస్పై అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 6:13 PM IST
CM Chandrababu Review at RTGS Center : ఎల్నినో ప్రభావంపై రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం చర్చించారు. ఈ ఏడాది అంతటా ఎల్నినో ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే తీసుకున్న చర్యలతో పాటు, రైతుల్లో మరింత అవగాహన కల్పించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే పరిణామాలను రైతులకు వివరించడంతోపాటు ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేసుకునేలా రైతులను ప్రొత్సహించాలని సూచించారు.
ఏ ప్రాంతాల్లో ఏయే పంట సాగు చేయాలనే దానిపై రైతులకు వివరించాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. పంటల బీమా యాక్షన్ ప్లాన్ను అమలు చేయాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ సేవల విషయంలో కొంత గ్యాప్ ఉందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆలూరు నియోజకవర్గ పర్యటనలో ఉద్యోగుల పనితీరు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల నుంచి వచ్చిన ప్రతిస్పందనను అధికారుల వద్ద సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు.
విద్యార్థులకు సైకో మెట్రిక్ టెస్టులు : చదువులో టాపర్ అయిన రంపచోడవరం విద్యార్థి శివాని చనిపోవడం చాలా ఆవేదన కలిగించిందన్నారు. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పరిశీలించేందుకు సైకో మెట్రిక్ టెస్టులను చేయించాలని విద్యా శాఖ ఆదేశించిందని, ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. మానసిక పరిస్థితిని అంచనా వేసేందుకు నిపుణుల సేవలు తీసుకోవడంతోపాటు టీచర్లకు కూడా అవసరమైన మేరకు శిక్షణ ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
ప్రధాని ఏపీ పర్యటనపై సమీక్ష : మరోవైపు భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సచివాలయంలో అధికారులతో ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఆగస్టు 1న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభం కానుంది. ప్రారంభోత్సవాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
భద్రత, ట్రాఫిక్, అతిథుల స్వాగత ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్ష చేసారు. ప్రతి శాఖ సమన్వయంతో కార్యక్రమం నిర్వహించాలని సూచించారు. ప్రధాని పర్యటనకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు నిర్దిష్ట గడువులో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయి ప్రసాద్తో పాటు పలువురు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి కొలుసు పార్ధసారధి, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా సహా వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
కరవు పరిస్థితుల్లో రైతులెవరూ వరి వెయ్యొద్దు : సీఎం చంద్రబాబు