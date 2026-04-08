ఈ ఏడాదిలో మరోసారి సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు: ఆర్టీజీఎస్ సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు
ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం సమీక్ష - ఈ ఏడాది మరోసారి సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు - టిడ్కో ఇళ్లు కాకుండానే మరో 5 లక్షల ఇళ్లు ఇవ్వాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 9:18 AM IST
CM Chandrababu Reviewed Performance of Various Departments : సామూహిక గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమం ఈ ఏడాదిలో మరోసారి చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. టిడ్కో ఇళ్లు కాకుండానే మరో 5 లక్షల ఇళ్లను లబ్ధిదారులకు అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పథకాలు, కార్యక్రమాలను పక్కా ప్రణాళికలతో అమలు చేయాలని ఆర్టీజీఎస్ సమీక్షలో సీఎం స్పష్టం చేశారు. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకునే విషయంలో ఎలాంటి జాప్యం జరగకూడదన్నారు.
సచివాలయంలోని ఆర్టీజీస్ కేంద్రం నుంచి వివిధ శాఖల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసే విషయంలో ఆలస్యం ఉండకూడదన్నారు. ఇంటి స్థలాల పంపిణీ ప్రక్రియను వీలైనంత త్వరగా ప్రారంభించాలని సూచించారు. దాదాపు 2 లక్షల మంది ఇళ్ల స్థలాలు కోరినట్టు సర్వేలో తేలిందన్నారు. ఆ దిశగా చర్యలకు అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.
వర్షాకాలంలో ఇసుక సరఫరాలో ఇబ్బందులు రాకుండా ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇసుక రీచ్ల వద్ద, స్టాక్ యార్డుల వద్ద ఎక్కువ ఛార్జీలు వసూలు చేయడానికి వీల్లేకుండా గట్టి నిఘా పెట్టాలని ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు చేరువ చేయడంతో పాటు సంతృప్తి కలిగించే రీతిలో సేవలు అందించినప్పుడే మంచి ఫలితాలు వస్తాయన్నారు.
కాలేజీ విద్యను మరింత పటిష్టంగా తీర్చిదిద్దాలి: కాలేజీ విద్యను మరింత పటిష్టంగా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రస్తుత కాలానికి తగినట్లుగా రీ-ఓరియేంటేషన్ చేయాల్సి ఉందన్నారు. యూనివర్శిటీలతో నిత్యం అనుసంధానం కావాలన్నారు. ట్రెడిషన్ కోర్సులతో పాటు డిమాండ్ ఉన్న వాటిని, కొత్త కరిక్యులాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ఆదేశించారు. ఆంధ్రా యూనివర్శిటీతో పాటు మిగిలిన వర్శిటీలూ ర్యాంకులను మరింతగా పెంచుకోవాలన్నారు. ఉన్నత విద్య మండలి మరింత చురుగ్గా పనిచేసేలా అధికారులు కృషి చేయాలన్నారు. మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో ఎలాంటి ఫిర్యాదులు, విమర్శలు రాకూడదని స్పష్టం చేశారు.
ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన: ప్రజల్లో, యువతలో ఆరోగ్య పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించేలా శాప్ విభాగం తన యాక్టివిటీని మరింత పెంచాలన్నారు. 5కే రన్ వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని సూచించారు. ట్రిపుల్ రైడింగ్ వల్ల ఎక్కువ ప్రమాదాలు, మరణాలు జరుగుతున్నందున నివారించాలన్నారు. కఠిన నిబంధనలు అమలు కన్నా ముందు ప్రజలను చైతన్య పరచాలన్నారు.
పిడుగుపాటుకు ప్రజల ప్రాణాలు పోకూడదు: విద్యుత్, కేబుల్ తీగలు వేలాడుతున్న కారణంగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకూడదన్నారు. పిడుగు పాటుకు ప్రజల ప్రాణాలు పోకూడదనే ముందస్తుగా అలెర్ట్ మెసేజ్లు పంపుతున్నా అక్కడక్కడా మరణాలు జరగడం పట్ల సీఎం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మెసేజ్లు పెట్టటంతో పాటు క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందినీ అలెర్ట్ చేయాలని ఆదేశించారు. ఫలానా టవర్ లోకేషన్ పరిధిలో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని నెట్ వర్క్ ద్వారా ప్రజలకు తెలియచేసేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. అవేర్ 2.0 మొబైల్ యాప్ను సీఎం ఆవిష్కరించారు.
