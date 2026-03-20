అకాల వర్షాలతో తీవ్ర పంట నష్టం- కలెక్టర్లతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

అకాల వర్షాలతో దెబ్బతిన్న పంటల వివరాలు తెలుసుకున్న సీఎం- 12 జిల్లాల్లో మొక్కజొన్న, వరి, మినపకు నష్టం - 9 జిల్లాల్లో అరటి, బొప్పాయి, మిరప, మామిడి, బత్తాయి, నిమ్మకు పంటకు నష్టం

Unseasonal Rains Damage Crops CM Chandrababu Orders Immediate Survey
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 7:42 PM IST

Unseasonal Rains Damage Crops CM Chandrababu Orders Immediate Survey: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలు, వడగళ్ల వానలతో వ్యవసాయ పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఎకరాల్లో ఏఏ పంటలు ఎంత మేర నష్టపోయామనే అంశం గురించి సీఎం చంద్రబాబు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇప్పటివరకు గాలివానలు, వర్షాలు, వడగళ్ల కారణంగా దెబ్బతిన్న పంట నష్టం వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైతన్నలను ఆదుకునేలా త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు సహా జిల్లా కలెక్టర్లమను ఆదేశించారు.

కోట్లలో నష్టం: అకాల వర్షాలతో పంట నష్టంపై జిల్లా కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అకాల వర్షాలతో సంభవించిన పంట నష్టంపై వరుసగా రెండో రోజూ సీఎం సమీక్ష చేసారు. భారీ గాలులు, అకాల వర్షాలు, వడగళ్లతో దెబ్బతిన్న పంటల వివరాలను తెలుసుకున్నారు. 12 జిల్లాల్లోని 42 మండలాల్లో 4,840 హెక్టార్లలో మొక్కజొన్న, 1,534 హెక్టార్లలో వరి, 310 హెక్టార్లలో మినుము పంటలకు నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు వివరించారు.

వీటి విలువ రూ. 40 కోట్లుగా తేల్చారు. 9 జిల్లాల్లో 48 మండలాల్లో 1,301 హెక్టార్లలో అరటి, బొప్పాయి, మిరప, కూరగాయలు, మామిడి, ఆరెంజ్, నిమ్మ పంటలు దెబ్బతినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. ఉద్యాన పంటల నష్టం విలువ రూ. 23 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఇప్పటివరకు వేసిన అంచనాల ప్రకారం అన్ని పంటలకు కలిపి మొత్తం నష్టం రూ.63 కోట్లుగా అధికారులు లెక్క తేల్చారు. పూర్తి స్థాయి నష్టం అంచనాలను సోమవారంకల్లా సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.

ఉద్యాన పంటలకు నష్టం: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో మంగళ, బుధవారాల్లో కురిసిన వడగండ్ల వర్షానికి గాలి తోడవడంతో ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. అనంతపురం జిల్లాలో 63 ఎకరాల్లో, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 405 ఎకరాల్లో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. పలుచోట్ల అరటి నేలకొరిగింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 245 ఎకరాల్లో మామిడి పిందె రాలింది. చీనీ 75 ఎకరాలు, అరటి 94, మునగ 32 ఎకరాల్లో దెబ్బతిన్నట్లు అధికారుల ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.

వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం: నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలంలో కురిసిన వడగండ్ల వాన రైతులను నిలువునా ముంచింది. వరి, పత్తి, ఇతర పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. మండలంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో కురిసిన ఆకాల వర్షానికి సుమారు 2300 ఎకరాల్లో వరి, 350 ఎకరాల్లో పత్తి పంట నష్టం వాటిల్లినట్లు వ్యవసాయ అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు. పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి ఆకాల వర్షం రావడంతో పూర్తిగా నష్టపోయామని అన్నదాతలు కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ప్రభుత్వమే తమకు ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాలు - పంట నష్టాన్ని లెక్కించాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

రానున్న 24 గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు - రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచన

