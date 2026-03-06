ETV Bharat / state

అత్యుత్తమ పేదరిక నిర్మూలన విధానాలను అధ్యయనం చేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు

ఏపీలో పేదరికాన్ని సంపూర్ణంగా రూపుమాపాలన్న సీఎం - పేదల జీవన ప్రమాణాలను పెంచడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని అధికారులకు సూచన, సెర్ప్, మెప్మా, ఆర్టీజీఎస్ వ్యవస్థలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్న చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 8:56 AM IST

Updated : March 6, 2026 at 9:25 AM IST

CM Chandrababu Review on Zero Poverty Mission : ఏపీలో పేదరికాన్ని సంపూర్ణంగా రూపు మాపి పేదల జీవన ప్రమాణాలను పెంచడమే లక్ష్యంగా జీరో పావర్టీ మిషన్​ను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. సమీకృత వ్యూహంతో రాష్ట్రంలో పేదరిక నిర్మూలనకు కార్యాచరణ చేపట్టాలని సూచించారు. సెర్ప్, మెప్మా, ఆర్టీజీఎస్ వ్యవస్థలను సమన్వయం చేస్తూ జీరో పావర్టీ మిషన్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్‌లో సెర్ప్, మెప్మా, ఆర్టీజీఎస్ విభాగాలతో జీరో పావర్టీ మిషన్, కుటుంబ సాధికారితపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సెర్ప్, మెప్మా, ఆర్టీజీఎస్ వ్యవస్థల నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా 1.3 కోట్ల కుటుంబాల ఆదాయం పెరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా సీఎం సూచించారు. ఈ అంశంపై వివిధ దేశాలు, రాష్ట్రాల్లో అమలయ్యే అత్యుత్తమ పేదరిక నిర్మూలన విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని వివరించారు.

పేదరిక నిర్మూలనకు కార్యాచరణ: ఏపీలో పేదరిక నిర్మూలన మిషన్​కు సంబంధించి కేంద్రం అమలు చేస్తున్న నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీ హుడ్ మిషన్ ద్వారా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.1,100 కోట్లను సమర్థంగా వినియోగించుకునేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. జాతీయ అర్బన్ లైవ్లీ హుడ్ మిషన్ ద్వారా పట్టణ ప్రాంతాల్లోనూ పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రణాళికలు చేయాలని వెల్లడించారు. వీటితో పాటు స్వయం సహాయ సంఘాలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు స్వయం పేరిట బ్రాండింగ్ ఇచ్చి మార్కెటింగ్ సౌకర్యం కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రభుత్వ పథకాలు, పీ4 విధానం, స్వయం సహాయక సంఘాల సహకారంతో ప్రతి కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మార్గదర్శి - బంగారు కుటుంబం ఎంబీకే 10-20 గా పిలవాలని సూచించారు. సమాజంలో అట్టఅడుగున ఉన్న 20 శాతం మందిని ఆర్థికంగా ఎగువన ఉన్న 10 శాతం స్థాయికి తీసుకురావడమే లక్ష్యమని చంద్రబాబు తెలియజేశారు. పేదరికం నుంచి బయటపడిన వారికి ఒక గౌరవప్రదమైన పేరును ఖరారు చేయాలని సూచించారు.

2.4 ట్రిలియన్ డాలర్లే లక్ష్యం: ప్రభుత్వ పథకాల అమలును వ్యక్తిగతంగా కాకుండా ఫ్యామిలీ యూనిట్​గా పరిగణించాలని సూచించారు. ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ఒక కుటుంబానికి ఎంత లబ్ధి చేకూరుతుందో అంచనా వేయాలన్న సీఎం, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంలో జీరో పావర్టీ మిషన్ మొదటి అడుగు అని అన్నారు. డ్వాక్రా సభ్యుల సేవలను ఎంఎస్ఎంఈలు ఏర్పాటు చేసేలా ప్రోత్సహించాలని సీఎం సూచించారు. పేదలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడం ద్వారా స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ సాకారం అవుతుందని స్పష్టం చేశారు.

