ఏపీని ఏఐకి చిరునామాగా మారుద్దాం: సీఎం చంద్రబాబు

విశాఖలో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుపై సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్​ - హాజరైన మంత్రి టీజీ భరత్, ఉన్నతాధికారులు

CM Chandrababu Review on Visakha CII Summit
CM Chandrababu Review on Visakha CII Summit (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read
CM Chandrababu Review on Visakha CII Summit: రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులతో పాటు పాజిటివ్ పాలసీ మేకింగ్‌పైనా సీఐఐ సదస్సులో చర్చ జరగాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడులు, ఒప్పందాలకే వేదిక పరిమితం కాకుండా నాలెడ్జ్ షేరింగ్, వివిధ అంశాలపై మేధోమథనం జరిగేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఏపీని ఏఐకి చిరునామాగా మారుద్దామనని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.


ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు విశాఖలో నవంబర్‌ 14, 15 తేదీల్లో జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుపై ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. దావోస్ తరహాలోనే పెట్టుబడిదారులు, పాలసీమేకర్ల మధ్య చర్చలు జరిగేలా విశాఖలో జరిగే భాగస్వామ్య సదస్సును తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. అంశాల వారీగా చేపట్టే ఈ సెషన్లలో విధానాలపై మేధోమథనం జరిగితే పరిశ్రమలకు, ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని సీఎం అన్నారు.

వివిధ అంశాలపై చర్చించేలా కార్యాచరణ: ఏఐ ఫర్ గుడ్, సెమీ కండక్టర్స్, ఆరోగ్య రంగం, ఇన్నోవేషన్, ఆర్ అండీ, స్పేస్, డ్రోన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెడ్ టెక్ లాంటి అంశాలపై సదస్సులో చర్చించాలన్నారు. స్మార్ట్ మాన్యుఫాక్చరింగ్, చైన్ లింకేజ్‌తో పాటు నాణ్యమైన ఉత్పత్తుల తయారీ లాంటి అంశాలపై చర్చించాలని సూచించారు. లాజిస్టిక్స్ రంగంలో రహదారులు, అంతర్గత జలరవాణా, వేర్ హౌస్, కోల్డ్ స్టోరేజీలు లాంటి అంశాలతో పాటు అగ్రిటెక్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్‌లో విలువ జోడింపు, స్వచ్ఛ ఆంధ్రా, సర్క్యులర్ ఎకానమీ, పీ4 లాంటి అంశాలపై కూడా చర్చించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని స్పష్టం చేశారు.

15 బిలియన్ డాలర్లతో పెట్టుబడి: పారిశ్రామిక ప్రగతికి ప్రభుత్వ పాలసీలే కీలకం అవుతాయని, వీటి వల్లే గూగుల్ లాంటి దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు ఏపీలో భారీ పెట్టుబడులతో ముందుకు వచ్చాయని చంద్రబాబు అన్నారు. మొత్తం 15 బిలియన్ డాలర్ల అతిపెద్ద పెట్టుబడితో గూగుల్ సంస్థ విశాఖలో డేటా ఏఐ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తోందని వివరించారు. గూగుల్ రాకతో విశాఖ హ్యాపెనింగ్ సిటీగా మారిందన్నారు. సానుకూల విధానాలతోనే వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు పెట్టుబడులతో ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉందని, తద్వారా సంపద సృష్టికి ఆస్కారం కలుగుతుందని చెప్పారు. పరిశ్రమలకు అవసరమైన మానవ వనరుల నైపుణ్యం నిరంతర ప్రక్రియగా ముందుకు సాగాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు సూచించారు. మానవ వనరులే మనకు ఉన్న అతిపెద్ద మూలధనమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వీటన్నిటిపైనా భాగస్వామ్య సదస్సులో చర్చ జరగాలని స్పష్టం చేశారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భాగస్వామ్య సదస్సు: విశాఖలో జరిగే సీఐఐ సదస్సుకు హాజరయ్యే వారికి హోం స్టేలో వసతి కల్పించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని పేర్కొన్నారు. దేశ విదేశీ కంపెనీల ప్రతినిధులతో పాటు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన సీఎంలు, మంత్రులను, నిపుణులను కూడా ఈ సదస్సుకు ఆహ్వానించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు కూడా హాజరయ్యేలా చూడాలన్నారు. దేశ ప్రయోజనాలు ఆశించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భాగస్వామ్య సదస్సును నిర్వహిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. సదస్సులో చర్చించాల్సిన వివిధ అంశాలపై సీఎం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా అనుసంధానించాలని తెలిపారు.

ఏపీ టూ ఏఐ నినాదం: వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఏఐ తరహాలో ఏపీ టూ ఏఐ నినాదాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. భాగస్వామ్య సదస్సులో ఏపీలో వనరులు, పెట్టుబడి అవకాశాలను వివరించేలా ప్రజంటేషన్ సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. ఎకనామిక్ కారిడార్లు, పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, అమరావతి బ్లూ గ్రీన్ కేపిటల్, వాటర్ సెక్యూరిటీ, ఫ్చూచరిస్టిక్ వర్క్ ఫోర్స్, సుపరిపాలనలో టెక్నాలజీ అనుసంధానం లాంటి అంశాలను ప్రస్తావించాలని తెలిపారు.

21వ శతాబ్దం భారత్‌దే అన్న విధానంలో ప్రజంటేషన్ ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమీక్షకు పరిశ్రమల శాఖామంత్రి టీజీ భరత్, ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఈడీబీ అధికారులు హాజరయ్యారు. వీడియో కాన్ఫరెన్సు ద్వారా భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ, సీఐఐ ప్రతినిధులు, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

