రాష్ట్రంలోని పరిశ్రమలను ప్రపంచ మార్కెట్లతో అనుసంధానించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu on CII Summit 2026: ప్రపంచ మార్కెట్లతో రాష్ట్ర పరిశ్రమలను అనుసంధానించడంతోపాటు ఎంఎస్ఎంఈలకు కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు కల్పించాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 2:22 PM IST
ప్రపంచ పెట్టుబడులు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం, సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలకు ఏపీని కీలక కేంద్రంగా నిలిపేలా సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రపంచ మార్కెట్లతో రాష్ట్ర పరిశ్రమలను అనుసంధానించడంతోపాటు ఎంఎస్ఎంఈలకు కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు కల్పించాలని సూచించారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ, టెక్నాలజీ, సెమీకండక్టర్ రంగాల్లో పెట్టుబడుల అవకాశాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు సురక్షితం, సులభతరమనే నమ్మకాన్ని పారిశ్రామికవేత్తల్లో కల్పించేలా సదస్సు ఉండాలని చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
విశాఖలో ఈనెల 12, 13న నిర్వహించే 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ఏర్పాట్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య-సీఐఐ డైరెక్టర్ జనరల్ చంద్రజిత్ బెనర్జీ కూడా సమావేశానికి హాజరయ్యారు. సదస్సు నిర్వహణ, అజెండా, ప్రతిపాదిత డిక్లరేషన్లపై చర్చించారు. 'నావిగేటింగ్ న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ ట్రేడ్, టెక్నాలజీ, ట్రస్ట్' ఇతివృత్తంతో రెంజు రోజుల పాటు జరిగే సదస్సులో విధాన రూపకర్తలు, పెట్టుబడిదారులు, పరిశ్రమలు, విద్యాసంస్థలు, అంకుర సంస్థలను ఒకే వేదికపైకి తేవాలని సీఎం సూచించారు.
చర్చలు కేవలం ఆలోచనలకే పరిమితం కాకుండా వ్యాపార, సాంకేతిక భాగస్వామ్యాలుగా మారేలా, కార్యాచరణ ఉండాలని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. సాంకేతిక సహకారాన్ని విస్తరించడం, యువత నైపుణ్యాలకు అంతర్జాతీయ అవకాశాలను పరిచయం చేయడంపై దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. ఎస్క్రో అకౌంట్ ద్వారా పారిశ్రామిక రాయితీల చెల్లింపు, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ వంటి విధానాలను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిచయం చేయాలని ఆదేశించారు.
59 దేశాల ప్రతినిథులు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యుత్తమ విధానాలు, సమర్థ నిపుణులు, మౌలిక సదుపాయాలు, నాలెడ్జ్, బలమైన నాయకత్వం వంటి అనుకూలతలు ఉన్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ అంశాలను అంతర్జాతీయ పారిశ్రామికవేత్తలకు వివరించేలా సదస్సులో ప్రదర్శించాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేందుకు ఈ సదస్సును సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని చెప్పారు.
విశాఖ సదస్సుకు సుమారు 59 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. సింగపూర్, నేపాల్, కంబోడియా, మయన్మార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, కెనడా, స్లోవాక్ రిపబ్లిక్, మారిషస్, మొజాంబిక్, ఈజిప్ట్, అల్జీరియా, టాంజానియా, గ్వాటెమాలా తదితర దేశాల ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. 15 మంది విదేశీ మంత్రులు, 40 మందికి పైగా అంతర్జాతీయ వక్తలు, 350 మంది విదేశీ ప్రతినిధులు, 900 మంది భారతీయ ప్రతినిధులు కలిపి దాదాపు 1,250 మంది ఇందులో భాగస్వాములు కానున్నారు. వ్యాపార సంస్థల మధ్య భాగస్వామ్యాలు పెంపొందించేందుకు, 400 బిజినెస్ టు బిజినెస్ సమావేశాలు, ప్రభుత్వాలు, పరిశ్రమల మధ్య సంప్రదింపులకు బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. సదస్సులో వాణిజ్యం నుంచి క్వాంటం టెక్నాలజీ వరకూ 6 కీలక రంగాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి.
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