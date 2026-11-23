వైద్యం నుంచి వ్యవసాయం వరకు కృత్రిమ మేధ వినియోగాన్ని విస్తరించాలి: సీఎం
CM Chandrababu Review : రియల్ టైమ్ గవర్నెన్సులో భాగంగా అమరావతి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:42 PM IST
వైద్యం నుంచి వ్యవసాయం వరకు ప్రతి రంగంలో కృత్రిమ మేధ వినియోగాన్ని విస్తరించి మెరుగైన ఫలితాలు సాధించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో ప్రభుత్వ పాలనలో వేగం, సామర్థ్యం పెంచాలని స్పష్టం చేశారు. ఏఐ స్టాక్తో ప్రభుత్వ శాఖల పనితీరుతో పాటు ఆదాయాలను మెరుగుపర్చాలని నిర్దేశించారు. భవిష్యత్తులో డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలే పాలనలో కీలకంగా మారుతాయని తేల్చి చెప్పారు.
రియల్ టైమ్ గవర్నెన్సులో భాగంగా అమరావతి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రజల నుంచి వచ్చే ఫిర్యాదుల పరిష్కారంలో ఎలాంటి జాప్యం ఉండకూడదని ఆదేశించారు. పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ సిస్టమ్ ద్వారా అందే అర్జీలను వేగంగా పరిష్కరించాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వ సేవలపై ప్రజల్లో సానుకూల అభిప్రాయం ఏర్పడినప్పుడే మెరుగైన పాలన అందించేందుకు వీలవుతుందని చెప్పారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో పర్యవేక్షణ లోపాలను గుర్తించి సరిదిద్దుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రతి శాఖ తన పనితీరును నిరంతరం సమీక్షించుకోవాలని ఆదేశించారు. రెవెన్యూ, లీగల్ ఏఐ స్టాక్ ద్వారా వివిధ అంశాలను విశ్లేషిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ సాంకేతికతను సమర్థంగా వినియోగించుకుని శాఖలు అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్దేశించారు.
ప్రభుత్వ పనితీరుకు ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఒక కొలమానంగా ఉన్నాయని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. శాఖల ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షణను మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని సూచించారు. నిర్ణయాల అమలులో జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించాలని ఆదేశించారు. సమీక్షలో సాంఘిక సంక్షేమ, బీసీ సంక్షేమ, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖలతో పాటు ఆర్థిక, మున్సిపల్, ఇంధన శాఖల ఉన్నతాధికారులు, ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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