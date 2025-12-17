నిర్దేశిత గడువులోగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇల్లు ఉండాలి - కలెక్టర్ల సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు
కలెక్టర్ల సదస్సులో వివిధ శాఖలు, అధికారుల పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - వివిధ అంశాలపై కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులకు సూచనలు జారీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 7:24 PM IST
CM Review on Various Departments at Collectors Conference: ప్రజా ఫిర్యాదులకు సంబంధించి జనవరి నుంచి జిల్లాల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. వినతులు, ఫిర్యాదులను ఆర్థిక, ఆర్థికేతర అంశాలుగా విభజించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఉగాది నాటికి మరో 5 లక్షల ఇళ్లకు సామూహిక గృహ ప్రవేశాలు కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు సీఎం ప్రకటించారు. 17.11 శాతం వృద్ధి లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయాలని పాలనా యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు. సచివాలయంలో నిర్వహించిన కలెక్టర్ల సదస్సులో శాఖల వారీగా సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు.
వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, సర్వీస్ సెక్టార్లలో సాధించిన త్రైమాసిక ఫలితాలపై పరీక్షలు రాసిన విద్యార్ధిలూ ఎదురు చూస్తానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. జీఎస్డీపీ సాధనలో జిల్లా స్థాయిలో పక్కా ప్రణాళికలను రూపొందించుకోవాలని సూచించారు. పశుగ్రాసం పెంచే అంశంపై డ్వాక్రా మహిళలను భాగస్వామ్యం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. గత ప్రభుత్వం అవలంబించిన తప్పుడు విధానాల వల్ల దక్షిణ భారతదేశంలో ఏపీ చివరి స్థానానికి చేరిందని దీనిని తిరిగి గేరప్ చేసి అగ్ర స్థానానికి చేరాలని అన్నారు. రూ.70 వేల కోట్ల ప్రైవేటు పెట్టుబడులు ఉద్యాన పంటల రంగంలో రావాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
నిర్దేశిత గడువులోగా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఇల్లు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. కలెక్టర్లకు వచ్చే ప్రతీ ప్రజా ఫిర్యాదును పరిష్కరించాల్సిందేనని తేల్చిచెప్పారు. గ్రీవెన్సులు తక్కువ వస్తే పాలన బాగున్నట్టేనని, విభాగాల వారీగా వాటిని విశ్లేషిస్తానని వెల్లడించారు. 3 నెలల్లోగా నగరాలు, పట్టణాల్లో మురుగు కాలువలు శుభ్రపరచాలని అలానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తాగునీటి సమస్య ఎక్కడ ఉన్నా గానిని తక్షణమే జలవనరుల శాఖ పరిష్కరించాలని అన్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో పాలనా యంత్రాంగం రోజు వారీ విధులకు హాజరు కాకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తే తీవ్ర చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఉద్యోగుల సామర్ధ్యం పెంచేందుకు ఆన్ లైన్ కోర్సులు అందిస్తున్నామని ఇప్పటికే 4 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులకు కోర్సులను నిర్వహిస్తున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు.
వివిధ శాఖలపై పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్: వివిధ శాఖలపై ఉన్నతాధికారులు పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. స్థూల రాష్ట్ర దేశీయ ఉత్పత్తి (జీఎస్డీపీ), ప్రధాన పనితీరు సూచికలు, స్థిరమైన అభివృద్ది లక్ష్యాలు అంశాలపై రాష్ట్ర ప్రణాళిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పియూష్ కుమార్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజంటేషన్ ఇచ్చారు. స్వర్ణాంద్రం-2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ లక్ష్యం మేరకు ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం 2047-48 వరకు ఆర్థిక వృద్ది రూ.308,11,722 కోట్లుగా అంచనా వేసినట్లు వివరించారు. ఈ లక్ష్యానికి తగ్గట్టుగా మండల, నియోజకవర్గం మరియు జల్లా స్థాయి వార్షిక, పంచ వార్షిక ప్రణాళికలను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల ప్రగతిపై ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి బి. రాజశేఖర్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించి 15 జిల్లాల నుంచి 80 శాతం జీవీఏ వస్తోందని వివరించారు. వరి ఉత్పత్తి 24 శాతం, పత్తి ఉత్పత్తి 31 శాతం, అరటిపండ్ల ఉత్పత్తి 151 శాతం పెరిగినట్లు వెల్లడించారు. చేపల ఉత్పత్తి 17 శాతం, రొయ్యల ఉత్పత్తి 27 శాతం పెరిగిందని వివరించారు.
అలానే పర్యాటక రంగంలో చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, విధానాలు, పథకాల గురించి ఆ శాఖల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ వివరించారు. కారవాన్ పర్యాటక విధానం, హోమ్ స్టే, బెడ్&బ్రేక్పాస్ట్ విధానాలతోపాటు సాహస పర్యాటక కార్యకలాపాల మార్గదర్శకాలు జారీ చేసి పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టినట్టు తెలిపారు. గత ఏడాదిలో 27 హోటళ్ల ద్వారా 4,597 గదులను అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు. గృహ నిర్మాణ శాఖపై ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్లో ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి నిర్మాణ దశలోని గృహాలను జియో ట్యాగింగ్ చేయడానికి మొబైల్ యాప్ను రూపొందించినట్లు తెలిపారు. ప్రతి దశలో బిల్లు విడుదలపై, ఉగాది, 2026 నాటికి ఇల్లు పూర్తి చేయడానికి లబ్ధిదారుల ఫోన్లకు మెస్సెజ్లు పంపుతున్నామన్నారు. పీఎంఏవై 1.0 కింద 18,61,072 గృహాలు మంజూరు కాగా ఇప్పటి వరకు 9,90,000 గృహాలు నిర్మాణం పూర్తి కాగా 5,69,000 గృహాల నిర్మాణాలు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల(CSS) అమలు అంశం నోడల్ సెక్రటరీ, ఆర్థిక శాఖ సెక్రటరీ డీ.రోనాల్డ్ రోజ్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజంటేషన్ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 75 కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలు అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. జిల్లాల్లోని ప్రతీ ప్రభుత్వ కార్యాలయంలోనూ ఇకపై ప్రతి ఫైలు కూడా ఈ-ఫైలుగానే నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఐటీ, ఆర్టీజీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ దిశగా జిల్లా కలెక్టర్లు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కొన్ని కార్యాలయాల్లో నడుస్తున్న ఫిజికల్ ఫైళ్ల విధానానికి స్వస్తి పలకాలని స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీజీఎస్లో డేటా లేక్ సిద్ధంగా ఉందని, ప్రభుత్వంలో వివిధ శాఖలు తమ పనితీరు మరింత సులభతరం చేసుకోవడానికి వీలుగా ప్రస్తుతం తాము 98 యూస్ కేసెస్ రూపొందించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని అన్నారు.
గ్రామీణ స్థాయిలో పాలనా సామర్థ్యాల పెంపు కోసం కృషి చేయాలి: కలెక్టర్ల సదస్సులో పవన్కల్యాణ్
ప్రజలు సంతృప్తి చెందేలా కలెక్టర్లు సేవలందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు