స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ విధానంలో వేగంగా సేవలందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలు, పది సూత్రాల అమలుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ విధానంలో మెరుగైన సేవలంచేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని అధికారులకు స్పష్టం
December 24, 2025 at 7:10 PM IST
CM Chandrababu Review On Swarnandhra 2047: స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ విధానంలో వేగంగా పౌరులకు మెరుగైన సేవలను అందించేలా కార్యాచరణను రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలు, పది సూత్రాల అమలుపై సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి సీఎస్ విజయానంద్తో పాటు జలవనరులు, రెవెన్యూశాఖ ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
సుస్థిరాభివృద్ధితో పాటు స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలను సాధించేందుకు కావాల్సిన నిర్దేశించుకోవాల్సిన అంశాలపై సమావేశంలో చర్చించారు. ప్రభుత్వ శాఖల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం, తక్కువ వ్యయంతో ఇంధనం, విద్యుత్, రవాణా, నీటి భద్రత అందించటం లక్ష్యంగా ప్రణాళికల రూపకల్పన చేయాలని సూచించారు. జీరో పావర్టీ, మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఉద్యోగాల కల్పన, సాంకేతికత మేళవింపు తదితర అంశాల ఆధారంగా లక్ష్యాలపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
గతంలో విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ: అందరికీ ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం లక్ష్యంగా స్వర్ణాంధ్ర- 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రజల ఎదుట ఆవిష్కరించారు. పది సూత్రాలు ఒక విజన్ పేరిట డాక్యుమెంట్ రూపొందించారు. విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియం వేదికగా ఈ కార్యక్రమం 2024 డిసెంబర్ 13వ తేదీన జరిగింది. ఉద్యోగ, ఉపాధి కల్పనతోపాటు రైతుల ఆదాయాన్ని మరింత పెంచుతూ మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధికి కృషి చేస్తామనే హామీని సీఎం చంద్రబాబు ఈ కార్యక్రమంలో ఇచ్చారు.
2047 నాటికి నంబర్ 1గా ఏపీ! 2047 నాటికి తలసరి ఆదాయంలో దేశంలోనే ఏపీ నంబర్ 1 కావాలనే లక్ష్యం ఈ డాక్యుమెంట్ని రూపొందించారు. విజన్ డాక్యుమెంట్పై తొలి ప్రసంగం సీఎస్ నీరభ్కుమార్ ప్రసాద్ చేస్తారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 లక్ష్యాలను చంద్రబాబు విజయవాడ మున్సిపల్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న బహిరంగ సభలో ప్రజల ముందుంచారు. అంతేకాకుండా దానికి ప్రజలు సైతం తమ కుటుంబం 2047 ఏడాది నాటికి ఎలా ఉండాలో ఒక ఆలోచన చేయాలని చేయాలనీ, ప్రతి ఒక్కరూ తమ విజన్ తయారు చేసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా కోరారు.
Swarnandhra Vision 2047: కేంద్ర ప్రభుత్వం 2047నాటికి వికసిత భారత్ సాధనను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సరిగ్గా అదే ఏడాదికి స్వర్ణాంధ్రను సాకారం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. దేశంలో ఆర్థిక వనరుల రీత్యా ఏపీ 17వ స్థానం ఆక్రమిస్తోందని నీతిఆయోగ్ తెలిపింది. కేంద్రం చేయూత లేనిదే ముందుకు సాగలేని పరిస్థితి రాష్ట్రానిది. అందుకుగాను ఉన్న కొద్దిపాటి వనరులను దీర్ఘకాలంలో ఫలితాలనిచ్చే అభివృద్ధి పనులపై వెచ్చించాల్సి ఉంది.
అభివృద్ధి అనేది రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి (జీఎస్డీపీ) పెరుగుదలలో కనిపిస్తుంది. అప్పుడు విద్య, ఆరోగ్యం, పోషకాహారం, గృహవసతి, పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు, ప్రజల స్థితిగతులు సైతం మెరుగవుతాయి. సంక్షేమం అంటే ప్రజలకు సబ్సిడీల రూపంలో సాయపడటం. నేరుగా నగదు బదిలీ చేయడం. వీటి వల్ల తాత్కాలిక ప్రయోజనమే కలుగుతుంది. సమర్థమైన పాలన ద్వారా అభివృద్ధి సాధిస్తే మధ్య, దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలవేవి సిద్ధిస్తాయి.
2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తరవాత రాజధాని అవసరం ఏర్పడింది. పాత నగరాలలో ఏదో ఒకదానిని రాజధానిగా చేయడానికి బదులు పూర్తిగా కొత్త రాజధానిని నిర్మించినట్లయితే ఎంతో మేలు చేకూరుతుంది. అందుకే అమరావతిని ఎంచుకున్నారు. ఇక్కడ సిద్ధించే అభివృద్ధి ఫలాలు ఇతర ప్రాంతాలకూ చేరతాయి. ప్రగతిలో అసమానతలు సమసిపోతాయి.
గతంలో వాజ్పేయీ సర్కారు అమలు చేసిన స్వర్ణ చతుర్భుజి ప్రాజెక్టు దీనిపై ఎంతో ప్రభావం చూపిందనడంలో ఏ సందేహం లేదు. దానికింద నిర్మించిన జాతీయ రహదారుల వల్ల శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మారుమూల ప్రాంతాల వాసులూ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కాగలిగారని ప్రపంచ బ్యాంకు నిర్ధరించింది. అదే విధంగా అమరావతి నిర్మాణంతో కూడా ఇతర ప్రాంతాలు అభివృద్ధిలో ముందుకు వెళ్లగలుగుతాయి.
