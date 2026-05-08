సూపర్ సిక్స్ పథకాలు, సంక్షేమంపై చంద్రబాబు సమీక్ష - అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు
Published : May 8, 2026 at 3:57 PM IST
CM Chandrababu Review on Super Six Schemes and Welfare : ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు ఐఐటీ ర్యాంకులు సాధించేలా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని, జర్మన్ భాషా నైపుణ్యాల ద్వారా వారికి అంతర్జాతీయ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు లక్ష్యం నిర్దేశించారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరిగిన కలెక్టర్ల కాన్ఫరెన్స్లో 'సూపర్ సిక్స్' పథకాల అమలుపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. దీపం 2.0 సబ్సిడీని నిర్దేశిత గడువులోగా లబ్ధిదారులకు అందించాలని స్పష్టం చేస్తూ, స్త్రీశక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు కల్పిస్తున్న ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మరింత సమర్థంగా నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.
తల్లికి వందనం కింద 67 లక్షల మంది విద్యార్థులకు రూ.10 వేల కోట్ల భారీ సాయాన్ని ప్రకటించడంతో పాటు, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం పావలా వడ్డీకే రుణాలను అందించేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. సంక్షేమ హాస్టళ్లను 'నెట్ జీరో హెల్తీ క్యాంపస్లు'గా మార్చి, వ్యర్థాల నిర్వహణ ద్వారా సర్క్యులర్ ఎకానమీని ప్రోత్సహించాలని కలెక్టర్లకు మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు.
అరకు కాఫీ, పసుపు వంటి గిరిజన ఉత్పత్తులకు విలువ ఆధారిత ప్రాసెసింగ్ జతచేసి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లుగా మార్చాలని, వీటిని పర్యాటక రంగంతో అనుసంధానించాలని పిలుపునిచ్చారు. షాదీఖానాలను 'సద్భావన మండపాలు'గా నామకరణం చేసి, వక్ఫ్ బోర్డు భూముల్లో మైనారిటీ యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఆస్తుల వినియోగంతో పాటు ఆదాయ ఉత్పాదకతను పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు.