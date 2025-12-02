తీవ్రత పెరగక ముందే చికిత్స అందించండి - స్క్రబ్టైఫస్పై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
స్క్రబ్టైఫస్ కేసులు నమోదుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 7:10 PM IST
CM Chandrababu Review on Scrub Typhus Disease: 'స్క్రబ్ టైఫస్' వ్యాధిపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన కేసుల నమోదుపై వైద్యారోగ్య శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సౌరభ్ గౌర్తో సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇటీవల విజయనగరం జిల్లాలో స్క్రబ్ టైఫస్ బారిన పడి చందక రాజేశ్వరి అనే మహిళ మృతి చెందిన తరహా ఘటనలు మరెక్కడా జరగకుండా చూడాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. చిగ్గర మైట్ తరహా కీటకాలు కుట్టడం వల్ల వచ్చే వ్యాధితో పాటు, ప్రమాదాన్ని ఏ విధంగా కట్టడి చేయాలనే దానిపై ప్రజలకు వివరించాలని సూచించారు.
విజయనగరానికి చెందిన రాజేశ్వరీ అనే మహిళను చిగ్గర్ మైట్ అనే కీటకం కుట్టిందని, దీంతో ముందుగా టైఫాయిడ్ చికిత్స అందించారని ఆ తర్వాత రాపిడ్ టెస్ట్ ద్వారా స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్ అని తేల్చారని సౌరభ్ గౌర్ సీఎంకు వివరించారు. విజయనగరం క్వాసీ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ రాజేశ్వరి చనిపోయారని అధికారులు చెప్పారు. స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు, ఆ వ్యాధి లక్షణాలు, వాటి వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం సంభవిస్తుందోననే అంశంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని సీఎం సూచించారు. ఓరింటియా సుసుగాముషి అనే బాక్టీరియా ద్వారా ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుందని, ఇది అంటువ్యాధి కాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
చిగ్గర మైట్స్ అనే కీటకాలు కుట్టడం ద్వారా ఈ వ్యాధి వస్తుందని, అధిక జ్వరం, చలి, తీవ్రమైన తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులతోపాటు మైట్ కుట్టిన తర్వాత పుండ్లు ఏర్పడడం వంటివి ఈ వ్యాధి లక్షణాలని సీఎంకి తెలిపారు. సకాలంలో చికిత్స అందిస్తే, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని అధికారులు చెప్పారు.
ఇప్పటివరకు 145 కేసులు నమోదు: వైద్య ఆరోగ్యశాఖ లెక్కల ప్రకారం జనవరి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 145 కేసులు నమోదయ్యాయి. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంటున్న 234 మందిలో ఇది వెలుగు చూసింది. మొత్తంగా 379 కేసులు నమోదైనట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వచ్చే కేసులను కలుపుకొంటే ఈ సంఖ్య రెట్టింపు ఉంటుందని అంచనా.
ఈ వ్యాధి లక్షణాలు:
- కీటకం కుట్టిన వెంటనే బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి వెళ్తుంది.
- పది రోజుల్లో జ్వరం వస్తుంది. తలనొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుంది.
- నిర్లక్ష్యం చేస్తే శరీరమంతా నల్లమచ్చలు ఏర్పడతాయి.
- మెదడు, ఊపిరితిత్తులను ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి:
- తడి నేలలు, పొలాలు, తోటలు, పొదలు, పశువుల పాకలు, వ్యర్థాలు పోగుచేసే ప్రాంతాల్లో పని చేసే వ్యక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పూర్తి చేతులు ఉన్న చొక్కా, ప్యాంట్లు, కాలికి సాక్సులు, బూట్లు తప్పనిసరిగా ధరించాలి.
- ఇళ్లలో పాత మంచాలు, పరుపులు, దిండ్లలోకి ఈ కీటకాలు చొరబడే అవకాశం ఉన్నందున వాటిని ఎప్పటికప్పడూ మార్చాలి. లేదంటే శుభ్రం చేసిన తర్వాతే వాడితే మంచిది.
- పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉన్నందున, కాళ్లు, చేతులు కప్పి ఉంచేలా దుస్తులు వేయాలి. వారి పట్ల సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరు బయట ఆటలాడే సమయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
నెల్లూరు జిల్లాలో 'స్క్రబ్ టైఫస్' కలకలం - 4 కేసులు నమోదు
ఈ చిన్న పురుగు కుట్టిందా - చికిత్స చేయించుకోకపోతే మెదడుపై ప్రభావం