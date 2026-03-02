ETV Bharat / state

సిలిండర్ల డెలివరీలో డబ్బు వసూలు చేయొద్దు - బస్టాండ్లలో సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు

ఆర్టీజీఎస్, పబ్లిక్ పాజిటివ్ పర్షెప్సన్‌పై క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - వివిధ శాఖల సమర్ధత పెరిగేలా, మెరుగైన సేవలు అందించేలా అధికారులకు పలు సూచనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 4:42 PM IST

CM Review on RTGS and Public Positive Perception: ఆర్టీజీఎస్, పబ్లిక్ పాజిటివ్ పర్షెప్సన్‌పై క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. వివిధ శాఖల సమర్ధత పెరిగేలా, మెరుగైన సేవలు అందించేలా అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఈ నెల నుంచి కనీసం 80 శాతం నుంచి 90 శాతం తగ్గకుండా పబ్లిక్ పర్షెప్సన్ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. పెన్షన్ల పంపిణీలో లోటుపాట్లు తలెత్తుతున్న స్వర్ణ గ్రామాలు, స్వర్ణ వార్డులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ఆదేశించారు. పెన్షన్ల విషయంలో అట్టడుగు స్థానంలో ఉన్నచోట కూడా సమర్ధంగా పంపిణీ జరిగేలా చూడాలని సీఎం అన్నారు.

దీపం పథకం కింద ఇస్తున్న గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీకి డబ్బులు వసూలు చేయకుండా కఠినంగా వ్యవహరించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసులు బావున్నా, ఆర్టీసీ బస్ స్టేషన్‌లో సౌకర్యాలు, ఔట్ సోర్సింగ్ సర్వీసులు మెరుగ్గా ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పుంగనూరు, వెంకటగిరి, పెనుకొండ, ప్రొద్దుటూరు, ఎమ్మిగనూరు, శ్రీకాళహస్తి బస్ స్టేషన్‌లో తాగునీరు, టాయిలెట్స్, ఫ్యాన్స్, సీటింగ్ ఏరియాపై ప్రయాణికుల నుంచి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు.

నిజాయితీ కలిగిన అధికారులకే అవకాశం: మొత్తం రాష్ట్రంలోని అన్ని బస్టేషన్‌లో టాయిలెట్స్ మరమ్మతులు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. బస్ స్టేషన్‌కు వచ్చిన దగ్గర నుంచి గమ్యస్థానం చేరే వరకు ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండాలని తేల్చిచెప్పారు. రాష్ట్రంలో వరుస ప్రమాదాలు, సంఘటనలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని అందుకోసం ముందస్తు జాగ్రత చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. బాణసంచా పేలుడు ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా రక్షణ చర్యలపై శివకాశీకి వెళ్లి అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో స్లాట్ బుకింగ్, డిజిటల్ సేవలు, సిబ్బంది ప్రవర్తనపై సంతృప్తి వ్యక్తమైందని అధికారులు సీఎంకి వివరించారు. అవినీతికి తావులేకుండా రాష్ట్రంలోని మొత్తం 295 సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో నిజాయితీ కలిగిన అధికారులకే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పారు. వాట్సప్ మనమిత్ర సేవలు వినియోగించుకునేలా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని నూటికి నూరు శాతం వాట్సప్ సేవల వినియోగం జరగాలని తేల్చిచెప్పారు. అన్ని శాఖల పనితీరు మెరుగు పరుచుకునేందుకు అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

