ప్రభుత్వ ఆదాయంలో ప్రతీ రూపాయీ సద్వినియోగం అవ్వాలి - అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం

ఆదాయార్జన శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - శాఖలవారీగా ప్రభుత్వానికి వస్తున్న ఆదాయంపై చర్చ - ఈ ఆర్థిక సంవత్సర లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:23 PM IST

CM Review om Revenue Generating Departments: ఆదాయార్జన శాఖలపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. శాఖల వారీగా ప్రభుత్వానికి సమకూరుతున్న ఆదాయంపై చర్చించారు. 2026-27 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని వివిధ శాఖలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూస్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.1,04,345 కోట్లుగా ఉంటే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.1,10,643 కోట్లుగా నమోదు అయింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీఎస్టీ నుంచి రూ.33,679 కోట్లు, గనులు శాఖ నుంచి రూ.10,300 కోట్లు, స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నుంచి రూ.11,047 కోట్ల మేర ఆదాయం సమకూరింది.

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూలో 6 శాతం వృద్ధి నమోదు అయిందని అధికారులు తెలిపారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.1,27,506 కోట్ల మేర ఆదాయాన్ని లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పెట్టుకుంది. గనులు, ఎక్సైజ్, స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్, వాణిజ్య పన్నులు, రవాణా తదితర శాఖలు లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ ఆదాయంలో ప్రతీ రూపాయీ సద్వినియోగం అయ్యేలా ప్రభుత్వ శాఖలు చూడాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఈ సమీక్షకు సీఎస్ సాయి ప్రసాద్, ఆర్ధిక, రవాణా, ఎక్సైజ్, గనులు, స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్, వాణిజ్య పన్నులు, అటవీ, పురపాలక శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు.

