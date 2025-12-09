ఫ్రీ హోల్డ్లోని అసైన్డ్ భూముల వివరాలు పునఃపరిశీలన: సీఎం చంద్రబాబు
రెవెన్యూశాఖపై అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం - ఫ్రీ హోల్డ్లో ఉంచిన అసైన్డ్ భూములు, రీ సర్వేలపై ప్రధానంగా సాగిన చర్చ, వేగవంతమైన ఆటోమ్యూటేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టాలని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 3:45 PM IST
CBN Review on Revenue Department: ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వ్యవస్థ (పీజీఆర్ఎస్) సహా 22ఏ, ఫ్రీ హోల్డ్లో ఉంచిన అసైన్డ్ భూములు, రీ సర్వే, ఆదాయ, కుల ధృవీకరణ పత్రాలు తదితర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షకు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్, సీసీఎల్ఏ అధికారులు హాజరయ్యారు.
వేగవంతమైన ఆటోమ్యూటేషన్ ప్రక్రియ: గత ఏడాది జూన్ 15 నుంచి ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు వచ్చిన గ్రీవెన్సులు 5,28,217 వచ్చాయని, వీటిలో 4,55,189 గ్రీవెన్సులు పరిష్కరించగా, పరిశీలనలో మరో 73,000 వేల వరకూ ఉన్నాయని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. పాలనా సంస్కరణలతో వేగవంతమైన ఆటోమ్యూటేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టాలని సూచించారు. జూన్ 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు 22ఏ జాబితా నుంచి తప్పించాలని కోరుతూ 6,846 దరఖాస్తులు దాఖలయ్యాయని చంద్రబాబు తెలిపారు.
అసైన్డ్ భూముల పున:పరిశీలనకు ఆదేశాలు: ఎక్స్ సర్వీస్మెన్, రాజకీయ బాధితులు, స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు, 1954 కంటే ముందు అసైన్డ్ భూములు కలిగిన వాళ్ల భూములు 22ఏ నుంచి తొలిగించారని సీఎం తెలిపారు. 6,693 గ్రామాల్లో పూర్తయిన రీసర్వే, వెబ్ ల్యాండ్ 2.0లో వివరాల నమోదు చేశారు. రీసర్వేలో ఎలాంటి తప్పులు, పొరపాట్లు జరగకుండా భూమి రికార్డుల అప్గ్రెడేషన్ చేస్తున్నామని వివరించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఫ్రీ హోల్డ్లో ఉంచిన 5,74,908 ఎకరాల అసైన్డ్ భూముల వివరాల పునః పరిశీలించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
అంతేకాకుండా మొత్తం 2.77 కోట్ల కుల ధృవీకరణ పత్రాలు ఆధార్తో అనుసంధానం చేస్తున్నామని అన్నారు. ఈ ఆర్ధిక సంవత్సరం స్టాంప్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ద్వారా 10,169 కోట్ల ఆదాయం ఆర్జించడమే లక్ష్యమని అధికారులకు తెలియజేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 430 రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లను గుర్తించి, ఆయా ప్లాట్లకు సంబంధించి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ రిజిస్టేషన్కు కార్యాచరణ చేపట్టాలని పేర్కొన్నారు. దీంతో 15,570 రిజిస్ట్రేషన్లతో రూ.250 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నామని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.
గతంలో: రెవెన్యూ శాఖలో ఎన్ని సార్లు చెబుతున్నా రెవెన్యూ శాఖ ప్రజలకు సంతృప్తి స్థాయిలో సేవలు అందించటం లేదని సీఎం చంద్రబాబు ఆక్షేపించారు. కలెక్టర్లు చూసేటటువంటి దస్త్రాల క్వాలిటీ ఎంత ఉందో కూడా తనిఖీ చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా 100 శాతం అన్ని ఫైళ్లు ఆన్లైన్లో ఉండాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పారు. మానుప్యులేషన్ లేకుండా ఫోరెన్సిక్ ఆడిటింగ్ లాంటివి సైతం తీసుకువస్తామని చెప్పారు. నెక్స్ట్ జెన్ టెక్నాలజీ వైపు సైతం ముందడుగు వేయాల్సిందిగా పిలుపునిచ్చారు. అవేర్ ద్వారా దాదాపు 42 రకాల సమాచారం కలెక్టర్లకు అందుతోందని గుర్తు చేశారు.
