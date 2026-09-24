'ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టి చెరువులు, రిజర్వాయర్లు నింపండి' - అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు
సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్షాలు, నీటి ప్రవాహాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు.తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో భూగర్భజలాలు కొంత మేర పెరిగాయని అధికారులు వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 8:02 PM IST
CM Chandrababu Review On Rainfall and Water Inflow in AP : వర్షాలతో వస్తున్న ప్రతి నీటి ప్రవాహాన్ని ఒడిసిపట్టి రాష్ట్రంలోని రిజర్వాయర్లు, చెరువులు, ఇతర నీటి వనరులను నింపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. అవసరమైన చోట మొబైల్ లిఫ్ట్లు, మోటార్లను వినియోగించి నీటిని ఎత్తిపోసి నిల్వ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. గోదావరి, కృష్ణా, నాగావళి, వంశధార బేసిన్లలో పెరుగుతున్న ప్రవాహాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణతో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రకృతి వ్యవసాయం, భూసార పెంపు, ఏఐ ఆధారిత డేటా విశ్లేషణను పైలట్గా అమలు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
అమరావతి సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలో వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్షాలు, నీటి ప్రవాహాలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో భూగర్భజలాలు కొంత మేర పెరిగాయని అధికారులు వివరించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ సహా మున్నేరు, ఇతర క్యాచ్మెంట్ ప్రాంతాల నుంచి 11 వేల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ప్రాజెక్టుల దిగువన ఉన్న నీటి వనరుల్లో వర్షపు నీటిని నిల్వ చేయడంతో పాటు అవసరమైన చోట మోటార్లతో నీటిని లిఫ్ట్ చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. గోదావరి నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలను వినియోగించి ఏలేరు రిజర్వాయర్ను 24 టీఎంసీల నీటితో నింపాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ ద్వారా అనకాపల్లి వరకూ నీటి వనరుల్లోకి నీటిని తరలించాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాల్లో అధిక వర్షాలు నమోదయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, మన్యం, కాకినాడ, ఉభయగోదావరి జిల్లాలు, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో వర్ష ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు వివరించారు.
రాబోయే రోజుల్లో ప్రవాహాలు పెరుగుతాయ్ : గోదావరి బేసిన్లో శబరి, ఇంద్రావతి, ఏలేరు, తాండవ, ఎర్రకాల్వ, పంపా, మేఘాద్రిగడ్డ రిజర్వాయర్లకు భారీగా ఇన్ఫ్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఏలేరుకు 21,200 నుంచి 26,500 క్యూసెక్కులు, తాండవకు 6,000 నుంచి 7,500, మేఘాద్రిగడ్డకు 2,400 నుంచి 3,000, పంపాకు 3,100 నుంచి 3,875 క్యూసెక్కుల వరకు ఇన్ఫ్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ఉత్తర కోస్తా రిజర్వాయర్లకు కూడా రాబోయే రోజుల్లో ప్రవాహాలు పెరుగుతాయని చెప్పారు. నాగావళి, వంశధార బేసిన్లలోనూ ప్రవాహాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు వివరించారు. గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద సెప్టెంబర్ 25 ఉదయానికి వార్నింగ్ లెవల్-1, భద్రాచలం వద్ద సెప్టెంబర్ 26 మధ్యాహ్నానికి వార్నింగ్ లెవల్-1, రాత్రికి వార్నింగ్ లెవల్-2 దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ధవళేశ్వరం వద్ద సెప్టెంబర్ 27 ఉదయం వార్నింగ్ లెవల్-1, సాయంత్రానికి వార్నింగ్ లెవల్-2 చేరే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. శబరి నదిపై కుంటా వద్ద సెప్టెంబర్ 26 ఉదయానికి వార్నింగ్ స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
వ్యవసాయ విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావచ్చు : ఎల్నినో ప్రభావాన్ని పూర్తిగా మార్చలేకపోయినా, దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించేలా వ్యవసాయ విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురావచ్చని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. భూసారాన్ని పెంచడం, సాయిల్ టెస్టింగ్ ఆధారంగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సూచించడం, బయోచార్, ప్రకృతి వ్యవసాయ విధానాలను పైలట్గా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసి రైతులకు అవసరమైన సూచనలు అందించేలా సాంకేతికతను వినియోగించాలని తెలిపారు.
వ్యవసాయంతో పాటు సాగునీటి లభ్యత, రిజర్వాయర్ల పరిస్థితి వంటి సమాచారాన్ని సమగ్ర డేటాలో పొందుపరచాలని ఆదేశించారు. మైక్రోసాఫ్ట్ సహకారంతో రూపొందించిన ఏఐ స్టాక్ ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలపై డెమో ఇవ్వాలని సూచించారు. వివిధ శాఖల డేటా సెట్లను సమన్వయం చేస్తూ నాసా ఉపగ్రహ చిత్రాలతో అమెరికాలోని పృథ్వీ రూపొందించిన యాప్లను సీఎం పరిశీలించారు. భూగర్భజలాల స్థాయిలు, వాటి మార్పులను ప్రాంతాల వారీగా విశ్లేషించడం ద్వారా భవిష్యత్ నీటి నిర్వహణపై మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చని తెలిపారు.
ధరలు, సరఫరాపై నిరంతర పర్యవేక్షణ : పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలను మరింత మెరుగుపరచాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. విద్యుత్ టారిఫ్ పెంచకపోయినా సేవల్లో లోపాల కారణంగా ప్రజల్లో సంతృప్తి తగ్గుతోందని, సరఫరా నాణ్యతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. 287.214 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగానికి అనుగుణంగా ఉత్పత్తికి అవసరమైన నీటి లభ్యతపైనా దృష్టి పెట్టాలన్నారు. రాష్ట్రంలో ఇసుక లభ్యత, ధరలు, సరఫరాపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. శాప్ ఆధ్వర్యంలో ఏడాది క్రీడా క్యాలెండర్ రూపొందించి పట్టణాలతో పాటు గ్రామస్థాయిలోనూ క్రీడా పోటీలు నిర్వహించాలని సూచించారు. 175 నియోజకవర్గాల్లో క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది పనితీరును మెరుగుపరిచేలా స్పష్టమైన సూచనలు ఇవ్వాలని, నోడల్ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.
గృహనిర్మాణంలో జీరామ్జీ ద్వారా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పనులు చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు. డేటా ఆధారిత పాలనలో భాగంగా ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఏఐ లివింగ్ ల్యాబ్స్ యాప్ల వినియోగాన్ని విస్తరించాలని ఆదేశించారు. వివిధ శాఖల సమాచారాన్ని సమగ్రంగా విశ్లేషిస్తూ పాలన, నీటి నిర్వహణ, వ్యవసాయం, మౌలిక వసతులపై వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే విధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
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