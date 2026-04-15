ETV Bharat / state

సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - వెంటనే ఆ కుటుంబాలను తరలించాలని ఆదేశం

సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - భూగర్భజలాల పెంపు, జల ధార, జల హారతిపై చర్చ - ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ గ్యాప్ 1,2 పనులను 2027 మార్చిలోగా పూర్తికి ఆదేశం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 10:11 PM IST

|

Updated : April 15, 2026 at 10:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review on Progress of Irrigation Projects: పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కాగానే నీటిని తరలించేందుకు ఓ నిర్దిష్టమైన యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గోదావరి జలాలను కుడి, ఎడమ కాలువల ద్వారా తరలించి వాటిని ఏయే అవసరాలకు, ఎంత మేర వినియోగించుకోవాలనే దానిపై ప్రణాళిక అవసరమని అన్నారు. కాలువలకు అనుసంధానంగా ఉన్న రిజర్వాయర్లు, చెరువులు నింపేలా చూడాలని తెలిపారు. జూన్ చివరికి వెలిగొండ స్టేజ్ 1 పనులు పూర్తి కావాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రంలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై జల వనరుల శాఖ అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుతో పాటు కీలక ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టుల గురించి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో భూగర్భజలాల పెంపు, జల ధార, జల హారతి కార్యక్రమాలపైనా సమీక్షించారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టుల పనుల్లో వేగం పెంచాలని సూచించారు. డిసెంబర్ నాటికి వంశధార-నాగావళి , జూలై నాటికి నాగావళి-చంపావతి అనుసంధానం పూర్తి చేయాలని చెప్పారు. నేరడి బ్యారేజ్‌కు అడ్డంకులు తొలగడంతో త్వరితగతిన టెండర్లు పిలవాలని స్పష్టం చేశారు.

గోదావరి పుష్కరాల నాటికి పోలవరం పూర్తి: పోలవరం ప్రాజెక్టును ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని హోటల్స్, షాపింగ్ ఏరియా ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రాజెక్టు సమీప ప్రాంతాల సుందరీకరణకు డిజైన్లను పరిశీలించారు. పోలవరం-పాపికొండలు-భద్రాచలం వరకు బోటింగ్ సౌకర్యం కల్పించేలని వాటర్, రాక్, ఫారెస్ట్, స్పోర్ట్స్ థీమ్‌తో పర్యాటకుల్ని ఆకట్టుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. గోదావరి పుష్కరాల నాటికి పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ప్రారంభించేలా పనుల్లో వేగం పెంచాలని ఆదేశించారు. ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ గ్యాప్ 1, 2 పనులను మార్చిలోగా పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించారు. జూన్ కల్లా అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

ఆర్ అండ్ ఆర్​కి సంబంధించి 95 కాలనీలకు గాను 26 పూర్తి అయ్యాయని అధికారులు అన్నారు. మిగిలిన వాటిలో 49 కాలనీలు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ నాటికి, మరో 20 కాలనీలు 2027 ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి అవుతాయని తొలిదశలో 38 వేల 60 నిర్వాసిత కుటుంబాల్లో ఇప్పటివరకు 16 వేల 763 కుటుంబాలను తరలించినట్టు అధికారులు వివరించారు. ఈ ఏడాది ఆగస్ట్ నాటికి 8,518 కుటుంబాలు, 2027 మార్చి నాటికి 12,779 కుటుంబాల తరలింపు పూర్తి కావాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు.

డీపీఆర్​కు అక్టోబర్ 31 కల్లా ఆమోదం: గోదావరి వరద నీటిని బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్, నల్లమల సాగర్‌కు తరలించేందుకు రూ.58,700 కోట్లు ఖర్చు కానుందని అధికారులు తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి సీడబ్ల్యూసీ నుంచి డీపీఆర్​కు అక్టోబర్ 31 కల్లా ఆమోదం లభిస్తుందని అటవీ, పర్యావరణ అనుమతులు ఆర్ అండ్ ఆర్ క్లియరెన్స్ సెప్టెంబర్ 30కి పూర్తి కానున్నాయని వివరించారు. చింతలపూడి లిఫ్ట్‌కు పర్యావరణ అనుమతులు వచ్చాయని వివరించారు.

సీఎం ఆదేశాల మేరకు చేపట్టిన చర్యలతో రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని అధికారులు వివరించారు. గత ఏడాదితో ఏప్రిల్‌తో పోలిస్తే ఈ ఏప్రిల్ నాటికి 0.79 మీటర్ల మేరకు భూగర్భ జలాలు పెరిగాయని చెప్పారు. 758 ఎత్తిపోతల పథకాలను థర్డ్ పార్టీ ద్వారా 5 ఏళ్ల పాటు నిర్వహించడానికి రూ.1637.66 కోట్లు ఖర్చు కానుందని అధికారులు సీఎంకి తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి త్వరలోనే టెండర్లు పిలవాలని సీఎం ఆదేశించారు.

TAGGED:

CM CHANDRABABU REVIEW ON IRRIGATION
CHANDRABABU ON IRRIGATION PROJECTS
IRRIGATION PROJECTS IN AP
సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం సమీక్ష
CM ON IRRIGATION PROJECTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.