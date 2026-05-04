ప్రొడెక్ట్ పర్ఫెక్షన్ క్లస్టర్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - పరిశ్రమలు ఏర్పాటైతే వేలాది మందికి ఉపాధి
ప్రొడెక్ట్ పర్ఫెక్షన్ క్లస్టర్లపై సీఎం సమీక్ష - విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్ ప్రాంతాల్లోని పారిశ్రామిక క్లస్టర్లపైనా చర్చ - భవ్య పథకం కింద పారిశ్రామిక పార్కుల అభివృద్ధిపైన కూడా చర్చించిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:36 PM IST
CM chandrababu Review on Product Perfection clusters: రాష్ట్రంలో ప్రొడెక్ట్ పర్ఫెక్షన్ క్లస్టర్లపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి ఎకనమిక్ రీజియన్ ప్రాంతాల్లోని పారిశ్రామిక క్లస్టర్లపై చర్చించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమం భారత్ ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన పథకం( భవ్య పథకం) కింద పారిశ్రామిక పార్కుల అభివృద్ధిపైనా చర్చించారు. 2026-27లో ఏర్పాటు కానున్న రేర్ ఎర్త్ మినరల్ పార్క్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, కంటైనర్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ క్లస్టర్ సహా 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులను క్లస్టర్ల వారీగా అభివృద్ధి చేసే అంశంపై సమీక్షించారు. సమావేశానికి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, సీఎస్ సాయి ప్రసాద్, పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు మౌలిక సదుపాయాలు, అటవీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
పరిశ్రమలతో ఉపాధి అవకాశాలు: ఒక పరిశ్రమ ఏర్పాటైతే చదువుకున్న వారికి వేలల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పరిసర ప్రాంతాల్లో చిన్నాచితకా వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందుతాయి. తద్వారా అనేక మంది జీవితాలు బాగు పడతాయి. పన్నుల రాబడి అధికమై రాష్ట్రానికి ఆదాయం సమకూరుతుంది. తద్వారా అభివృద్ధీ వేగవంతమవుతుంది.