విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

విద్యుత్ శాఖపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం చంద్రబాబు - యూనిట్‌ రూ.4.60 తగ్గించాలని అధికారులకు ఆదేశం - పీఎం సూర్యఘర్, పీఎం కుసుమ్ పథకాల అమలు వంటి అంశాలపై సాగిన చర్చ

CM Chandrababu Review on Power Sector
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:48 PM IST

CM Chandrababu Review on Power Sector: ఈ ఏడాది చివరి నాటికి విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను రూ.4.60కు తగ్గించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారుల్ని ఆదేశించారు. ప్రజా ప్రయోజనాల కోసమే సంస్కరణలు తెస్తున్నామని, వాటి అమలు కోసం టెక్నాలజీని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించు కోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. తక్కువ వ్యయంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అంశంపై నిరంతరం అధ్యయనం, జరుగుతూనే ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు: ఉండవల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో విద్యుత్ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్​తో కలిసి సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్షలో భాగంగా వేసవిలో విద్యుత్ సరఫరా, 2026-27 ఏడాదిలో పవర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాన్, పీఎం సూర్యఘర్, పీఎం కుసుమ్ పథకాల అమలు వంటి అంశాలపై సీఎం చర్చించారు. విద్యుత్ కొనుగోళ్ల వ్యయం తగ్గాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో వాటిపైనా అధికారులు దృష్టి పెట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఏయే దేశాల్లో ఎలాంటి కొత్త ఆవిష్కరణలు అమలు అవుతున్నాయో అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. విద్యుత్ రంగంతో పాటు ప్రతీ రంగంలో ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతోనే సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

ఇందుకు టెక్నాలజీ వినియోగం అత్యంత అవసరమన్నారు. విద్యుత్​లో రీసెర్చ్ అండ్ అనాలసిస్​కు పెద్ద పీట వేసేందుకు ట్రాన్స్ కో, జెన్కో వంటి సంస్థలు తమకున్న సీఎస్సార్ నిధులు కేటాయించాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి బడ్జెట్ కేటాయింపులు జరిపేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. పంప్డ్ స్టోరేజీ విధానంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలన్న సీఎం, ఎనర్జీ యూనివర్శిటీ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పొల్యూషన్ తగ్గేలా పర్యావరణహిత విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. 2028-29 నాటికి సగానిపైగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ద్వారా వచ్చేలా చూడాలన్నారు.

ప్రతి నెల 2 లక్షల పీఎం సూర్యఘర్ కనెక్షన్లు: పీఎం సూర్యఘర్ పథకంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 52396 సోలార్ రూఫ్ టాప్ కనెక్షన్లు ఇచ్చామని సీఎం తెలిపారు. దీన్ని మరింత వేగంవంతం చేయాలన్నారు. ఇకపై ప్రతి నెల 2 లక్షల పీఎం సూర్య ఘర్ కనెక్షన్లు ఇచ్చేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. పీఎం కుసుమ్ పథకంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 2.94 లక్షల కనెక్షన్లు ఇచ్చామనీమ్, మొదటి విడత పీఎం కుసుమ్ పథకాన్ని డిసెంబర్ నెలాఖరు నాటికి పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహానాల వినియోగం, కొనుగోళ్లపై పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
అదే విధంగా ప్రతి రోజూ 275 నుంచి 285 మిలియన్ యూనిట్ల డిమాండ్ ఉంటుందని అంచనా వేసినట్టు అధికారులు చెప్పారు.

ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు 6397 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్​ను వినియోగించుకున్నామని వెల్లడించారు. గతేడాదితో పోలిస్తే సుమారు 14 శాతం మేర విద్యుత్ వినియోగం పెరిగిందని తెలిపారు. వేసవితో పాటు పారిశ్రామిక వినియోగం కూడా పెరిగిందని అధికారులు వివరించారు. వచ్చే 6 నెలల కాలానికి విద్యుత్ కొనుగోళ్ల ప్రణాళికలను చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. ఏప్రిల్ 2025లో విద్యుత్ కొనుగోలు ధర రూ.5.20 ఉండగా మార్చి 2026 నాటికి రూ.4.90కు తగ్గించామని చెప్పారు. పీఎం సూర్యఘర్, పీఎం కుసుమ్ పథకాల అమలవుతున్న తీరును అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

