విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయం తగ్గాల్సిందే: సీఎం చంద్రబాబు
యూనిట్ రూ.4కు రావాలి - గత ఏడాది సమర్థ నిర్వహణతో రూ.339 కోట్లు ఆదా - రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్ రంగం గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది - విద్యుత్ రంగంపై సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 11:37 AM IST
CM Chandrababu Review on Power Sector : విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయాన్ని తగ్గించడంపై సమగ్రంగా దృష్టి సారించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పటికే ఈ దిశగా చేపడుతున్న చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలో విద్యుత్ రంగంపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. విద్యుత్ కొనుగోలు యూనిట్ వ్యయాన్ని రూ.4కు తగ్గించేలా, అదే సమయంలో ప్రజలపై అదనపు ఛార్జీల భారం మోపకుండానే విద్యుత్ సంస్థలు తమ రుణాలను తిరిగి చెల్లించేలా ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
సమర్థ నిర్వహణతో రూ.339 కోట్లు ఆదా: సాంకేతికత, ఆవిష్కరణల వినియోగంతో పొదుపు చర్యలు చేపట్టాలి అన్నారు. సమర్థవంతమైన నిర్వహణ కారణంగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇప్పటికే సుమారు రూ.339 కోట్ల మేర ఆదా చేశామని, ఈ తరహా పొదుపు చర్యలను మరింతగా చేపట్టాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పుడు ఈ రంగంలో అనేక మార్పులు వస్తున్నాయని, ప్రపంచం గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు అడుగులు వేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వెల్లడించారు. రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్ రంగం గేమ్ ఛేంజర్ కానుందన్నారు.
ప్రపంచ దేశాలు తక్కువ ఖర్చుతో పర్యావరణహిత ఉత్పత్తికి ఎంతగానో మొగ్గు చూపుతున్నాయని అధికారులకు వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడం వల్లే గూగుల్ వంటి కంపెనీలు ఇక్కడ తమ ఉనికిని చాటుకోగలిగాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం కింద రూఫ్టాఫ్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై దృష్టి సారించాలిని సీఎం అన్నారు."పీఎం కుసుమ్" పై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రజలపై భారం వేయకుండా అప్పులు తీర్చేలా: సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి విషయంలో మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉండేలా చర్యలు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. వీటితో పంప్ స్టోరేజీ (PSP) ప్రాజెక్టులు, పవన విద్యుత్ (విండ్ ఎనర్జీ), బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టం వంటి ప్రాజెక్టులను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలనన్నారు. విద్యుత్ రంగంలోని టెక్నాలజీలను, ఇన్నోవేషన్లను ప్రొత్సహించేందుకు ఎనర్జీ యూనివర్శిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. విద్యుత్ సంస్థలపై రుణ భారం అత్యధికంగా పెరిగిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొంటూ, ప్రజలపై ఎటువంటి ఆర్థిక భారం మోపకుండానే సంస్థలే ఈ రుణాలను తీర్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ట్రూ అప్ ఛార్జీల భారం ప్రజలపై పడకుండా చూసేందుకు ఇప్పటికే తగిన చర్యలు తీసుకున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
ఎనర్జీ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు: సాంకేతికత అందిపుచ్చుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. విద్యుత్ రంగంలో సాంకేతిక పురోగతిని, ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు ఎనర్జీ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. మంచి ఆలోచనలతో ముందుకు వచ్చే స్టార్టప్ సంస్థలకు అవసరమైన 'మార్జిన్ మనీ' మద్దతును అందించేందుకు విద్యుత్ సంస్థలు తగిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ఉద్దేశంతో ఒక "ఇంక్యుబేషన్ ఫండ్"ని ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం అన్నారు.
2028-29 నాటికి విద్యుత్ కొనుగోలు యూనిట్ ధరను రూ.4.10కి తగ్గించే దిశగా చర్యలు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్, ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి విజయనంద్, డిస్కం(విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ)ల సీఎండీలు, విద్యుత్ శాఖకు చెందిన సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
