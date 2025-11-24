ETV Bharat / state

గాలి నాణ్యతను అన్ని కోణాల్లో విశ్లేషించాలి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

అన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించేందుకు విధాన నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న సీఎం - స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానానికి తగ్గట్టుగా అనుమతులివ్వాలని దిశానిర్దేశం

CBN Review on Pollution Control Board
CBN Review on Pollution Control Board (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:46 PM IST

CM Chandrababu Review on Pollution Control Board: అన్ని రకాల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తొలగించేందుకు ఓ విధాన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానానికి తగ్గట్టుగా అనుమతులివ్వాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. కాలుష్య నియంత్రణ మండలితో సహా వివిధ శాఖల అధికారులతో సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో కాలుష్యాన్ని నెట్ జీరో స్థాయికి తగ్గించాలని ఆదేశించారు. గాలి, నీరు, ఇండస్ట్రీయల్ వేస్ట్, బయో వేస్ట్, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ వంటి వాటిల్లో వివిధ రకాల అధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. అందుకుగాను ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించుకోవాలని వివరించారు.

నియమాలను అతిక్రమిస్తే చర్యలు: ఎవరైనా కాలుష్య నియంత్రణ నియమాలను అతిక్రమిస్తే సదరు సంస్థలు వ్యక్తులకు ముందుగా హెచ్చరికలు జారీ చేసి ఆ తర్వాత చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్లాస్టిక్ విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్న సీఎం, సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ వినియోగం తగ్గించేలా అర్బన్, రూరల్ ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

అంతేకాకుండా వివిధ వ్యర్ధాలను సర్క్యులర్ పాలసీకి అనుసంధానం చేయాలని పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకంగా బయో వేస్ట్ డిస్పోజల్స్ విషయంలో ఏ మాత్రం అలక్ష్యం వహించవద్దని చంద్రబాబు సూచించారు. మొత్తంగా 15,526 హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా వచ్చే బయో వ్యర్థాలను 48 గంటల్లోగా డిస్పోజ్ చేయాల్సిందనని అధికారులతో సీఎం తేల్చి చెప్పారు.

స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌పై దృష్టి: గాలి నాణ్యతను అన్ని కోణాల్లో విశ్లేషించాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఎయిర్ క్వాలిటీ సిస్టం మానిటరింగ్ కోసం లేటేస్ట్ టెక్నాలజీని వినియోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులకు సూచించారు. ఆ డేటాను అవేర్-2.0 వ్యవస్థకు అనుసంధానం చేయాలన్నారు. ఇక స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని తెలిపారు. ఈ మేరకు అనుమతులిచ్చేందుకు అవసరమైన మార్పులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న పరిశ్రమలకు 12 రోజులు, ఆరేంజ్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న పరిశ్రమలకు 10 రోజులు, గ్రీన్ జోన్‌లో ఉన్న పరిశ్రమలకు 3 రోజుల్లో అనుమతులు ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. సీవరేజీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు అన్నింటినీ త్వరగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని స్పష్టం చేశారు. మైనింగ్ పొలూష్యన్ విషయంలోనూ ఫోకస్ పెట్టి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. రాబోయే రోజుల్లో కాలుష్యాన్ని కూడా అవేర్ లోకి తీసుకుంటామన్నారు.

కాలుష్య నియంత్రణపై శిక్షణ: మైక్రో ఇరిగేషన్‌లోనూ పంటపొలాల్లో ప్లాస్టిక్ షీట్స్ వినియోగం వల్ల దీర్ఘ కాలంలో రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని దీని కోసం బయో షీట్స్ వేసేలా రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు. కాలుష్య నియంత్రణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి అంశాలపై శిక్షణ అందించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. దీనికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను చేయాలనీ ఆదేశించారు. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకు అవసరమైన సిబ్బంది కావాలని ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ కృష్ణయ్య ముఖ్యమంత్రిని కోరగా దీనికి సీఎం అంగీకారం తెలిపారు.

కాలుష్య నియంత్రణ కోసం త్వరలో ప్రత్యేక డ్రైవ్: ఛైర్మన్​ కృష్ణయ్య

ప్రభుత్వ సేవలు, పథకాలకు 'స్మార్ట్​ ఫ్యామిలీ కార్డు' - జూన్‌లోగా ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం

