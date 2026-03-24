అమరావతిలో పైపుల దగ్ధం - ఈ ఘటనలు ప్రమాదాలా, కుట్రలా నిగ్గు తేల్చాలి: సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో ప్లాస్టిక్‌ పైపుల దగ్ధం ఘటనపై డీజీపీ, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్‌, గుంటూరు ఎస్పీతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - అగ్నిప్రమాదంపై నిగ్గు తేల్చాలని ఉన్నతాధికారులకు ఆదేశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:31 PM IST

CM Review on Plastic Pipes Fire Accident in Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో పైపుల దగ్ధం ఘటనకు కారణాలను నిగ్గు తేల్చాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత వరుసగా జరుగుతున్న అగ్నిప్రమాద ఘటనలు నిజంగా ప్రమాదాలా, లేక దాని వెనుక కుట్ర కోణం ఉందా అనేది వెలికి తీయాలని స్పష్టం చేశారు. వరుస ఘటనలు, అవి జరుగుతున్న తీరు చూస్తుంటే కుట్ర కోణం ఉందనే అనుమానం వస్తోందని ఆ దిశగా మరింత లోతుగా అన్ని కోణాల్లోనూ విచారణ జరపాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలు ఇప్పుడు రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ప్రమాదాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కుట్ర కోణం ఉందా అనే విషయం కూడా విశ్లేషించి వాస్తవాలు బయటకు తీయాలన్నారు.

రాయపూడిలో హెచ్‌వోడీ టవర్ల నిర్మాణం వద్ద నిర్మాణ సంస్థకు చెందిన పైపులు గత రాత్రి దగ్ధం అయిన ఘటనపై సచివాలయంలో డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, గుంటూరు ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్, ఇంటలిజెన్స్ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ లడ్హాలతో సిఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రమద ఘటన గురించి అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఏ సమయంలో ప్రమాదం జరిగింది ఏ సమయంలో అగ్ని ప్రమాదంపై ఫైరింజన్‌కు కాల్ వచ్చింది అనే విషయాలను సీఎం అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రమాద స్థలంలో అంత త్వరగా మంటలు వ్యాపించడానికి కారణాలు ఏంటని అడిగారు. ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ ద్వారా ఘటనకు కారణాలను కనిపెట్టాలని సీఎం సూచించారు.

కోట్ల విలువైన సామగ్రి ఉంది: రాజధానిలో పెద్దఎత్తున నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయని గుర్తుచేసిన సీఎం కోట్ల విలువైన సామగ్రిని అక్కడ నిల్వచేసి పెట్టారని తెలిపారు. పనులు అత్యంత వేగంగా జరుగుతున్న సమయంలో తలెత్తిన ఘటన వల్ల అనవసరమైన అడ్డంకులు ఏర్పడతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. అలానే రాజధాని ప్రాంతంలో, పనులు జరుగతున్న దగ్గర అదనపు పెట్రోలింగ్ నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ప్రతి నిర్మాణ సంస్థ తమ సామగ్రి నిల్వ చేసుకునే యార్డులో సిసి కెమెరాలు తప్పక ఏర్పాటు చేయాలని తేల్చిచెప్పారు.

సామగ్రి నిల్వ కేంద్రాల వద్ద వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. డ్రోన్ కెమేరాలు ద్వారా ఆయా ప్రాంతాల్లో భద్రతను పర్యవేక్షించాలని తమ సామగ్రి ఉన్న యార్డుల వద్ద తగిన భద్రత ఏర్పాటు చేసుకోవడంతో పాటు, భద్రతా చర్యలు చేపట్టడంపై కూడా నిర్మాణ సంస్థలు దృష్టి పెట్టాలని అనుమానితుల కదలికలపై నిఘా పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. వారి రాకపోకలను కూడా గమనించాలని అనుమానితులు ఉంటే ప్రశ్నించాలని సీఎం సూచించారు. వరుస ఘటనలో అలజడి సృష్టించాలని ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తున్నట్టు తేలితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించ వద్దని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు.

ప్రజలపై విద్యుత్ భారం తగ్గేలా సంస్కరణలు: విద్యుత్ సంస్థల రుణాలు తీరేలా ప్రణాళిక రూపొందించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆవిష్కరణల కోసం ఇంక్యుబేషన్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. విద్యుత్ శాఖపైనా సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. విద్యుత్ కొనుగోలు ధర యూనిట్ 4 రూపాయలకు తగ్గించి ప్రజలపై భారం తగ్గేలా సంస్కరణలు తేవాలని స్పష్టం చేశారు. పీఎం సూర్య ఘర్ పథకం మరింత చేరువవ్వాలని తెలిపారు. విద్యుత్ సంస్థల సమర్ధ నిర్వహణతో రూ.339 కోట్లు ఆదా అయినట్లు చెప్పారు. క్షేత్రస్థాయి పర్యటనల ద్వారా ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు నెరవేరేలా చూడాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికి సీఎం సూచించారు.

