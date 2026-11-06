"తుపాను నష్టాలపై కేంద్రానికి సమగ్ర నివేదిక పంపాలి" - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
CM Chandrababu Review on Murasu Cyclone : మురసు తుపాను నష్టాలపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేసి కేంద్రానికి పంపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:12 AM IST
మురసు తుపాను నష్టాలపై సమగ్ర నివేదిక సిద్ధం చేసి కేంద్రానికి పంపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్, రహదారులు, తాగునీటి సరఫరాను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం చేశారు. రైతులు, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. నేడు(శుక్రవారం) స్వయంగా ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను పరిశీలించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో మురసు తుపానుపై ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. శాఖల వారీగా జరిగిన నష్టం, చేపట్టిన సహాయక చర్యల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వరుసగా రెండు తుపాన్లు రాష్ట్రాన్ని ప్రభావితం చేసినందున పునరుద్ధరణ పనుల్లో ఎక్కడా జాప్యం జరగకూడదని స్పష్టం చేశారు. నీట మునిగిన పంటల నష్టాన్ని అంచనా వేయడానికి 48 నుంచి 72 గంటల సమయం అవసరమని అధికారులు వివరించారు. తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,43,122 హెక్టార్లలో వ్యవసాయ పంటలు దెబ్బతినగా 1,86,063 మంది రైతులపై ప్రభావం పడింది. 6,749 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతినడంతో 12,586 మంది రైతులు నష్టపోయారు. వర్షాల కారణంగా 983 ఇళ్లు, 346 బోట్లు, 220 వలలు దెబ్బతిన్నాయి. మొత్తంగా ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం రాష్ట్రానికి రూ.1,918.55 కోట్ల నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
204 కిలోమీటర్ల మేర దెబ్బతిన్న రహదారులు : విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ పనులపై అధికారులు వివరాలు అందించారు. ఏపీసీపీడీసీఎల్ పరిధిలో ప్రభావితమైన 1,103 పదకొండు కేవీ ఫీడర్లకు గాను 871 పునరుద్ధరించగా మరో 232 పునరుద్ధరించాల్సి ఉంది. దెబ్బతిన్న 3,946 విద్యుత్ స్తంభాల్లో 1,493 పునరుద్ధరించారు. ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో పదకొండు కేవీ ఫీడర్ల పునరుద్ధరణ చేపట్టాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఏపీ ట్రాన్స్కో పరిధిలో ప్రభావితమైన 25 హైటెన్షన్ ఫీడర్లలో 21 పునరుద్ధరించారు. రోడ్లు, రవాణా వ్యవస్థకు జరిగిన నష్టాన్ని కూడా అధికారులు వివరించారు. ఆర్ అండ్ బీ పరిధిలో రాష్ట్ర, జిల్లా రహదారులు 760.10 కిలోమీటర్ల మేర దెబ్బతిన్నాయి. 206 ప్రాంతాల్లో నేలకొరిగిన చెట్లను తొలగించారు. పంచాయతీరాజ్ ఇంజినీరింగ్ పరిధిలో 74 గ్రామీణ రహదారులు 204.14 కిలోమీటర్ల మేర దెబ్బతినగా వాటి మరమ్మతులకు రూ.92.08 కోట్లు అవసరమని అంచనా వేశారు.
ప్రకాశం బ్యారేజీకి 43,500 క్యూసెక్కుల వరద : టెలికాం సేవల పునరుద్ధరణ 97.1 శాతం పూర్తయింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 31,428 టవర్లలో 30,518 తిరిగి పనిచేస్తున్నాయి. బాపట్ల, ప్రకాశం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో కొన్ని టవర్లను పునరుద్ధరించాల్సి ఉంది. పంచాయతీరాజ్ శాఖ పరిధిలో 59 మండలాలు, 649 గ్రామ పంచాయతీలు తుపాను ప్రభావానికి గురయ్యాయి. గుర్తించిన 336 డ్రైనేజీ అడ్డంకులన్నింటినీ తొలగించారు. పారిశుద్ధ్య పనుల కోసం 5,515 బృందాలు, 1,489 జనరేటర్లను వినియోగిస్తున్నారు. వరద ప్రభావంతో నిలిచిపోయిన రాకపోకల పునరుద్ధరణపైనా అధికారులు వివరాలు అందించారు.
పది వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎనిమిదింటికి రాకపోకలు పునరుద్ధరించారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో మరో రెండు ప్రాంతాల్లో పనులు చేపట్టాల్సి ఉంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి 43,500 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుండగా 70 గేట్లలో 60 గేట్లు తెరిచి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. బుడమేరు డైవర్షన్ ఛానల్ ద్వారా 6,047 క్యూసెక్కుల నీరు ప్రవహిస్తోంది. తమ్మిలేరు ఇన్ఫ్లో 26 వేల నుంచి 10,200 క్యూసెక్కులకు తగ్గింది. నల్లమడ డ్రెయిన్లో 30,259 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం నమోదైంది. ప్రధాన జలాశయాలు, కాలువల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
తుపాను ఎఫెక్ట్తో 8 మంది మృతి : తుపాను కారణంగా బాపట్ల జిల్లాలో ఐదుగురు, గుంటూరు జిల్లాలో ఇద్దరు, పల్నాడు జిల్లాలో ఒకరు చొప్పున మొత్తం ఎనిమిది మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. సహాయక చర్యల్లో 11 ఎస్డీఆర్ఎఫ్, 13 ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలతో పాటు 390 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ముందస్తు హెచ్చరికల్లో భాగంగా ప్రజలకు 5.87 కోట్ల సందేశాలు పంపించారు. బాధితులకు 52,768 ఆహార పొట్లాలు, 43,954 తాగునీటి ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేశారు. 211 వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించారు. తక్షణ సహాయక చర్యల కోసం ప్రభుత్వం జిల్లాలకు రూ.37 కోట్లు విడుదల చేసింది. దెబ్బతిన్న విద్యుత్, రహదారులు, తాగునీటి వ్యవస్థలతో పాటు ఇతర మౌలిక వసతుల మరమ్మతులు కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. తుపాను నష్టంపై సమగ్ర వివరాలతో కేంద్రానికి నివేదిక పంపేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు.
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