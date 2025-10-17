రూ.3320 కోట్లు ఆదాయార్జన లక్ష్యం - గనుల్లో వడ్డెర్లకు 15 శాతం రిజర్వేషన్!
గనులశాఖ, ఉచిత ఇసుక విధానంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - గనులకు ఇచ్చిన పర్మిట్లు, తవ్వకాలను ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించాలని అధికారులకు ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 6:07 PM IST
CM Chandrababu Review on Mines and Sand: రాష్ట్రంలో లభ్యమవువుతున్న ఖనిజాల విలువపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని గనుల శాఖ అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గనుల తవ్వకాలకు సంబంధించి శాటిలైట్ చిత్రాలు, డ్రోన్ ఆధారిత టెక్నాలజీతో విశ్లేషించాలని తేల్చిచెప్పారు. వడ్డెర్లకు 15 శాతం మేర మైనింగ్ లీజుల విధానం సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.
సచివాలయంలో గనులశాఖ, ఉచిత ఇసుక విధానంపై ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. మేజర్, మైనర్ మినరల్స్ ద్వారా 2025-26 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రూ.3320 కోట్ల ఆదాయార్జనను లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్టు అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. గతంతో పోలిస్తే 34 శాతం మేర అదనంగా గనులశాఖ నుంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. మాంగనీస్ లాంటి మేజర్ ఖనిజాల ఉత్పత్తిలో 72 శాతానికి పైగా ఆదాయం వస్తోందని అధికారులు తెలపగా రాష్ట్రంలో ఉన్న మినరల్ వెల్త్ విలువను అంచనా వేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు.
ఒడిశా లాంటి రాష్ట్రాల్లో వాల్యూ ఎడిషన్ ద్వారా ఎక్కువగా ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారని రూ.50,000 కోట్ల ఆదాయం ఖనిజాల నుంచే వస్తోందని తెలిపారు. ఏపీలోనూ అందుకు తగిన విజన్ ప్లాన్ తయారుచేసి విలువ జోడిస్తే రూ.20 నుంచి రూ.30 వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
చిట్టచివరి వ్యక్తికీ ప్రయోజనం దక్కేలా: పెండింగ్లో ఉన్న 6500 దరఖాస్తులకు అనుమతులు మంజూరు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. గనులకు ఇచ్చిన పర్మిట్లు, జరిగిన తవ్వకాలు ఎంత అనేది ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించాలని తేల్చిచెప్పారు. అనలటిక్స్ను వినియోగించుకుని జరిగిన తవ్వకాలను అంచనా వేయాలని అలానే బీచ్ శాండ్ మినరల్స్ లాంటి ఖనిజాల మైనింగ్తో పాటు విలువ జోడింపు ద్వారా అధిక ఆదాయం సాధించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుందని అన్నారు. కడపలో నిర్మించనున్న స్టీల్ ప్లాంట్కు ముడిఇనుము ఖనిజం సరఫరాపైనా అధ్యయనం చేయాలని సీఎం సూచించారు.
ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉచిత ఇసుక విధానం ద్వారా అందరికీ ప్రయోజనం కలగాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అందుకనుగుణంగా సరఫరాను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. వ్యవస్థలో లోపాలను వినియోగించుకుని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం లేకుండా నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేయాలని తేల్చి చెప్పారు. ఈ సీజన్ కోసం 66.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను నిల్వ చేశామని ప్రస్తుతం అన్ని స్టాక్ పాయింట్లలోనూ 43 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక అందుబాటులో ఉందని అధికారులు వివరించారు. చిట్టచివరి వ్యక్తికీ ప్రయోజనం దక్కేలా ఇసుక లభ్యత జరగాలని సీఎం తెలిపారు.
ఇసుక లభ్యతపై ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు: ఇసుక లోడింగ్తోపాటు రవాణాకు అతి తక్కువ వ్యయం అయ్యేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచిత ఇసుక లభ్యతపై ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేయాలని ఆదేశించారు. అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లోని అన్ని రూట్లలో పెట్టిన సీసీ కెమెరాల నిఘాను మరింత పటిష్టం చేయాలని తేల్చి చెప్పారు. ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా ఉచిత పంపిణీ విధానంపై పర్యవేక్షించాలన్నారు. వడ్డెర్లు, సొసైటీలకు 15 శాతం మేర గనుల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించే అంశాన్ని వచ్చే కేబినెట్లో చర్చించేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
వెనుకబడిన వర్గాలైన వడ్డెర్లకు ఆర్ధిక ప్రయోజనాలు కలిగేలా లీజు కేటాయింపు విధానాన్ని రూపొందించాలని స్పష్టం చేశారు. సీనరేజి, ప్రీమియం మొత్తాల్లో 50 శాతం రాయితీ ఇవ్వాలన్నారు. మైనింగ్ లీజుల కేటాయింపుతో పాటు వారు ఎంఎస్ఎంఈగా ఎదిగేందుకు ప్రస్తుతమున్న పాలసీని అనుసంధానించాలని సూచించారు.
పేదరిక నిర్మూలనే లక్ష్యం - 16 నెలల్లో రూ.లక్ష కోట్లకుపైగా కార్యక్రమాలు: సీఎం చంద్రబాబు
చాలా మంది ప్రధానులతో పని చేశా - మోదీ లాంటి నాయకుడిని చూడలేదు: సీఎం చంద్రబాబు