ఎల్పీజీ సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలి - విద్యాసంస్థలు, ఆలయాలకు ప్రాధాన్యతమివ్వాలి: సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరాపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - గ్యాస్ సమస్య తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులకు సూచన - ఇండక్షన్ స్టవ్లు, పీఎన్జీ, ఈవీ, ఇతర మార్గాలపై దృష్టి పెట్టాలని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 6:36 PM IST
Updated : March 20, 2026 at 7:03 PM IST
CM Chandrababu Review on LPG Cylinders Supply: రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల సరఫరాకు అంతరాయం రానివ్వొద్దని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ఉండవల్లి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఎల్పీజీ సరఫరాపై సమీక్షించారు. ఇరాన్ – ఇజ్రాయిల్, అమెరికా మధ్య మరి కొన్నాళ్లు యుద్ధం కొనసాగితే ఎల్పీజీ గ్లోబల్ సప్లయ్ చైన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని, ఆ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేలా రాష్ట్రంలో సమర్ధవంతమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్థేశం చేశారు.
ఎక్కడా ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాకు అంతరాయం రానివ్వకుండా చూడాలని సూచించారు. గ్రామీణ - గిరిజన ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థలు, ఆలయాలు, అన్న క్యాంటీన్లు, అంగన్వాడీలకు గ్యాస్ డెలివరీలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అన్నారు. ఇండక్షన్ స్టవ్లు, పీఎన్జీ వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఎరువులు, పెట్రోల్, డీజిల్కు లోటు రానివ్వకుండా కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఎల్పీజీ సరఫరాపై కేంద్రంతో మాట్లాడాం: రాష్ట్రంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా, కొరతపై ప్రజలు భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పౌరసరఫరాలశాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రబాబు నిరంతరం పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారని, ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులపై దృష్టి సారించాలని అధికారులను ఆదేశించారని వెల్లడించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ కింద గ్యాస్ను చేర్చిన తర్వాత బుకింగ్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగాయని ఈ నెల 14న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.54 లక్షల బుకింగ్స్ నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 2.96 లక్షలకు తగ్గిందని ప్రజల్లో అవగాహన పెరుగుతోందని అన్నారు. ప్రస్తుతం బుక్ చేసుకున్న 2.96 లక్షల మందిలో ఇప్పటికే 2.72 లక్షల మందికి గ్యాస్ డెలివరీ పూర్తయిందని తెలిపారు.
హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల విశాఖపట్నానికి ఈ నెల 21న రావాల్సిన గ్యాస్ నౌక, 26వ తేదీన చేరుకోనుందని కేంద్రం సమాచారం ఇచ్చిందన్నారు. అప్పటి వరకు ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయన్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ తరహా సంక్షోభాలు ఎదుర్కోవడానికి పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ వాడకం పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో సిలిండర్ల నుంచి పీఎన్జీకి మారేలా కొత్త పాలసీని సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని తెలిపారు. సుమారు 2.60 లక్షల మందికి తక్షణమే ఈ కనెక్షన్లు ఇచ్చేలా నివేదిక సిద్ధమవుతోందన్నారు.
రాష్ట్రంలో 12 ఏళ్ల క్రితమే కిరోసిన్ సరఫరా నిలిపివేసినప్పటికీ, ప్రస్తుత గ్యాస్ కష్టాల దృష్ట్యా కేంద్రం 2800 కిలో లీటర్ల కిరోసిన్ను కేటాయించిందని వచ్చే సోమవారం నుంచి గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో లీటరు చొప్పున కిరోసిన్ పంపిణీ చేయాలని భావిస్తున్నామని తెలిపారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను దారిమళ్లించే ఏజెన్సీలపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని ఇప్పటికే నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 9 ఏజెన్సీలపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను కమర్షియల్ అవసరాలకు వాడితే ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం పరీక్షల సమయం కావడంతో విద్యా సంస్థలు, హాస్టళ్లు, ఆసుపత్రులు, అన్న క్యాంటీన్లకు గ్యాస్ సరఫరాలో మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని జాయింట్ కలెక్టర్లకు ఎస్వోపీ జారీ చేశామని మంత్రి నాదెండ్ల అన్నారు.
