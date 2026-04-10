గుడ్ న్యూస్ - పీఎన్జీ కనెక్షన్ తీసుకుంటే రూ.2,400 సబ్సిడీ - జీవో విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం
ఎల్పీజీ సమస్య పరిష్కారానికి సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం - పీఎన్జీ కనెక్షన్లు తీసుకునే దీపం-2 పథకం లబ్ధిదారులకు సబ్సిడీ విస్తరణ - రాయితీ విస్తరణపై జీవో నం.3 విడుదల చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 10:29 PM IST
AP Government GO on PNG Connection : ఎల్పీజీ సమస్య పరిష్కారానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పీఎన్జీ కనెక్షన్లు తీసుకునే దీపం-2 పథకం అర్హత కలిగిన లబ్దిదారులకు సబ్సిడీ విస్తరించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా జీవో ఎంఎస్ నెం.3 విడుదల చేసింది. 'ఆంధ్రప్రదేశ్ పీఎన్జీ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్’ కింద ఏడాదికి రూ.2,400 సబ్సిడీ ఇవ్వనున్నారు. డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా నేరుగా లబ్దిదారుని ఖాతాలో నగదు జమ చేయనున్నారు.
స్వచ్ఛమైన, సురక్షితమైన ఇంధన వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎల్పీజీ వినియోగం నుంచి పీఎన్జీకి మారేలా ప్రోత్సహించేలా సబ్సిడీ విస్తరణ కార్యక్రమం చేపట్టారు. రెండు నెలలకు ఒకసారి మొత్తం 6 విడతల్లో నగదు చెల్లింపు చేయనున్నారు. దీపం 2 అర్హత గల డొమెస్టిక్ పీఎన్జీ కనెక్షన్ కలిగిన లబ్ధిదారులు మాత్రమే అర్హులుగా నిర్ణయించారు. ఎల్పీజీ, పీఎన్జీ రెండింటిలో ఏదో ఒక దానికే సబ్సిడీ వర్తించనుంది.
అంతకుముందు రాష్ట్రంలో గ్యాస్ సరఫరాపై సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. యుద్దాల కారణంగా తలెత్తిన ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా సమస్యను ఎదుర్కొనేందుకు మరింత సన్నద్దతతో పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ వినియోగం పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు, ఆయిల్ కంపెనీలకు సూచించారు. దీపం పథకం లబ్దిదారులకు పీఎన్జీ వినియోగంపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. దీపం పథకం లబ్దిదారులు పీఎన్జీకి మారితే, వారికి దీపం పథకం కింద ఇచ్చే రాయితీ సొమ్మును జమ చేసేందుకు ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకున్నామని, దీనిపై వెంటనే ఉత్తర్వులు విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు.
పీఎన్జీ కనెక్షన్ తీసుకున్నా దీపం పథకం ద్వారా కలిగే లబ్ది పొందవచ్చన్న విషయంపై లబ్దిదారులకు అవగాహన కల్పించాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. గ్యాస్ సరఫరా ఇబ్బందులను అధిగమించడానికి ఆయిల్ కంపెనీలు పీఎన్జీ కనెక్షన్లను పెంచేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యలను సమీక్షించారు. వచ్చే 6 నెలల్లో మొత్తం 10 లక్షల పీఎన్జీ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని, ఈ విషయంలో జాప్యం ఉండకూడదని, టార్గెట్ ఎట్టిపరిస్థితుల్లో చేరుకోవాలని చెప్పారు.
కేంద్ర మంత్రికి చంద్రబాబు ఫోన్ : గృహ అవసరాలకు సంబంధించి గ్యాస్ సరఫరాలో సమస్యలను అధిగమించామని ఈ సందర్భంగా అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు తెలిపారు. డొమెస్టిక్ పంపిణీకి సంబంధించి సమస్యను తగ్గించామని, త్వరలో సాధారణ స్థితికి తీసుకువస్తామన్నారు. శ్రీకాకుళం - కాకినాడ నేచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ పనుల్లో జాప్యంపై సీఎం అధికారుల వివరణ కోరారు.
దీనికి సంబంధించి కేంద్రం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉందని అధికారులు చెప్పడంతో సమీక్ష నుంచే కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరికి చంద్రబాబు ఫోన్ చేశారు. ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి అయినందున వెంటనే పనులు పూర్తి చేసేలా చూడాలని కోరారు. దీనికి సానుకూలంగా స్పందించిన కేంద్ర మంత్రి త్వరలోనే సమీక్షించి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
