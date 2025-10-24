ETV Bharat / state

ప్రమాదానికి నిర్లక్ష్యం కారణమని తేలితే కఠిన చర్యలు తప్పవు: సీఎం చంద్రబాబు

బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి, అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ - మృతుల వివరాలు గుర్తించి కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం అందించాలని ఆదేశం

CM_Chandrababu_on_bus_accident
CM_Chandrababu_on_bus_accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
CM Chandrababu Review on Kurnool Bus Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ఇతర రాష్ట్రాల రవాణా శాఖ మంత్రులు, అధికారులతో సమగ్ర విచారణకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి, పలువురు అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. మృతుల వివరాలు సేకరించి వారి వారి కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం అందించాలని ఆదేశించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అన్నారు.

ప్రైవేటు బస్సుల ఫిట్‌నెస్‌, సేఫ్టీ, పర్మిట్‌ తనిఖీలు వెంటనే చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అన్ని జిల్లాల్లో బస్సుల సాంకేతిక తనిఖీలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ ప్రమాదానికి నిర్లక్ష్యమే కారణమని తేలితే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రమాదానికి గురైన ప్రైవేటు బస్సు రిజిస్ట్రేషన్‌, ఫిట్‌నెస్‌, పర్మిట్‌ వివరాలపై సీఎం చంద్రబాబు పూర్తి నివేదికను కోరారు.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి: ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచి వేసిందని చెప్పారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలానే మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు పవన్ కల్యాణ్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

​ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేశ్: ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రయాణికులు మృతి చెందడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగి పలువురు ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరమని అన్నారు. ప్రమాద ఘటనపై ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహయక చర్యలను చేపట్టిందని మంత్రి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు మంత్రి లోకేశ్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

కర్నూలు ప్రమాద బస్సుపై తెలంగాణలో 16 చలాన్లు - పెండింగ్‌లో రూ.23,120 ఫైన్లు

