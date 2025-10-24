ప్రమాదానికి నిర్లక్ష్యం కారణమని తేలితే కఠిన చర్యలు తప్పవు: సీఎం చంద్రబాబు
బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి, అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ - మృతుల వివరాలు గుర్తించి కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం అందించాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 1:22 PM IST
CM Chandrababu Review on Kurnool Bus Accident: కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ఇతర రాష్ట్రాల రవాణా శాఖ మంత్రులు, అధికారులతో సమగ్ర విచారణకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, పలువురు అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మృతుల వివరాలు సేకరించి వారి వారి కుటుంబాలకు తక్షణ సాయం అందించాలని ఆదేశించారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని అన్నారు.
ప్రైవేటు బస్సుల ఫిట్నెస్, సేఫ్టీ, పర్మిట్ తనిఖీలు వెంటనే చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అన్ని జిల్లాల్లో బస్సుల సాంకేతిక తనిఖీలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఈ ప్రమాదానికి నిర్లక్ష్యమే కారణమని తేలితే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ప్రమాదానికి గురైన ప్రైవేటు బస్సు రిజిస్ట్రేషన్, ఫిట్నెస్, పర్మిట్ వివరాలపై సీఎం చంద్రబాబు పూర్తి నివేదికను కోరారు.
I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Government authorities will extend all possible support to the injured and…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 24, 2025
పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి: ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన తనను తీవ్రంగా కలచి వేసిందని చెప్పారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలానే మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు పవన్ కల్యాణ్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ కు చెందిన బస్ కర్నూల్ జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద బైక్ ను ఢీకొని మంటలు చెలరేగడంతో బస్ దగ్ధమై, ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకున్న ఘటన తీవ్రంగా కలచివేసింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటికే 10 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోవడం దురదృష్టకరం. మృతుల…— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) October 24, 2025
ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేశ్: ఈ ప్రమాదంలో పలువురు ప్రయాణికులు మృతి చెందడం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు చెలరేగి పలువురు ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరమని అన్నారు. ప్రమాద ఘటనపై ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సహయక చర్యలను చేపట్టిందని మంత్రి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు మంత్రి లోకేశ్ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
The news of the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district is heartbreaking. I extend my deepest sympathies to the families who have lost loved ones. Wishing speedy recovery to those injured.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 24, 2025
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి
కర్నూలు ప్రమాద బస్సుపై తెలంగాణలో 16 చలాన్లు - పెండింగ్లో రూ.23,120 ఫైన్లు