తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నచోట్ల సెలవులు ప్రకటించండి - అధికారులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
ఎండలు, వడగాలుల తీవ్రతపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - టెంట్లు, చల్లని నీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ఇచ్చేలా చూడాలన్న సీఎం - తీవ్ర ఉష్ణోగ్రత ఉన్నచోట్ల సెలవులు ప్రకటించేలా చూడాలని సీఎం దిశానిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:20 PM IST
CM Chandrababu Review on Heat Waves in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలను రక్షించేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు అత్యధికంగా నమోదవుతున్న ప్రాంతాలను గుర్తించి, ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు నిరంతరం హెచ్చరికలు పంపాలని సూచించారు. ఎండల తీవ్రత మరీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను బట్టి స్థానికంగా సెలవులు ప్రకటించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
రాష్ట్రంలో తీవ్రస్థాయిలో నమోదు అవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వడ గాల్పుల నేపథ్యంలో ప్రజారోగ్యం, వారి భద్రతపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. తీవ్రస్థాయి ఎల్నినో కారణంగా హీట్ వేవ్ తీవ్రత కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రజలకు ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేలా రద్దీగా ఉన్న ప్రాంతాలు, ప్రజలు ఎక్కువగా తిరిగే చోట్ల చల్లని మంచినీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లను అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ప్రజల ప్రాణాలే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం : వడగాలుల నుంచి ఎలా రక్షించుకోవాలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లు మీడియా సమావేశాలు నిర్వహించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. మీడియాతో పాటు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా నిరంతరం సమాచారాన్ని చేరవేయాలని నిర్దేశించారు. ప్రజల ప్రాణాలే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని, ఎండ తీవ్రత నేపథ్యంలో బయటకు వచ్చేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
ముఖ్యంగా వృద్ధులు, గర్భిణీలు, చిన్నారులు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బయటకు రాకుండా ఉండాలని సూచించారు. ఈ అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి జిల్లా కలెక్టర్లు, మండల స్థాయి అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధంగా ఉండాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1349 హీట్ షెల్టర్లు, చలి వేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్టు అధికారులు తెలిపారు. 446 ట్రాఫిక్ జంక్షన్లలో వాహనదారులు, పోలీసులకు నీడ కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. మరోవైపు ఎండ తీవ్రతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న మూగ జీవులు, పక్షులకు కూడా నీటి తొట్టెలు, మట్టి కుండలతో నీటిని ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు.
ఎక్కడా తాగు నీటి కొరత రాకూడదు : గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా తాగునీటి కొరత రాకుండా చూడాలని సీఎం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. నీటి ఇబ్బందులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ట్యాంకర్ల ద్వారా సరఫరా చేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించారు. 2015లో బలమైన ఎల్ నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో 50.1 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత రికార్డు అయ్యిందని, ఈ ఏడాదిలోనూ ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఇప్పటి వరకూ 48 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు రాష్ట్రంలో నమోదు అయినట్టు అధికారులు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు.
గడిచిన మూడు రోజులుగా 45 డిగ్రీల నుంచి 48 డిగ్రీలకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయన్నారు. రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంపుపై దృష్టి సారించాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. భూగర్భ జలాలు పెరిగితే పచ్చదనం పెరుగుతుందని తద్వారా తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం నుంచి కొంత మేర ఉపశమన లభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లానే దీనికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా నిలుస్తోందని వెల్లడించారు. ఇతర జిల్లాలతో పోలిస్తే అన్నమయ్య జిల్లాలో తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నమోదైందని స్పష్టం చేశారు. తీవ్రస్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో హెచ్చరికలు, అప్రమత్తత కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రజలకు సమాచారం చేరవేయాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశించారు.
వచ్చే వారం రోజుల పాటు నిత్యం ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు. ఈ సమీక్షకు సీఎస్ సాయి ప్రసాద్, పురపాలక, పంచాయితీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి, విపత్తు నిర్వహణ, వైద్యారోగ్య శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.
బయటికొస్తే మంటలు, ఇళ్లలోకి సెగలు : ఎండలతో రాష్ట్రం భగ్గుమంటోంది. ఇల్లు దాటి బయటకొస్తేనే కాదు ఇంటి లోపలా ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. నిప్పుల కుంపటి ముందున్నట్లు ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. 2 రోజులుగా పల్నాడు జిల్లా భగ్గుమంటోంది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా పిడుగురాళ్లలో బుధవారం 47.6 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైతే గురువారం ఏకంగా 48.1 డిగ్రీలకు చేరింది. ఇదే జిల్లా అచ్చంపేటలోనూ 47.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సాయంత్రానికైనా వాతావరణం మారుతుందని ఆశిస్తున్న ప్రజలకు రాత్రయినా ఉక్కపోతలు తగ్గట్లేదు.
రాష్ట్రంలో నేడు పలుచోట్ల తీవ్రమైన ఎండలు, వడగాలులు :
- ఇవాళ ప.గో.జిల్లా తణుకులో 44.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు
- అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లిలో 44.7 డిగ్రీలు
- పిడుగురాళ్లలో 43.8, సాలూరులో 42.4, విశాఖ రూరల్లో 42.1 డిగ్రీలు
- 15 జిల్లాల పరిధిలోని 67 మండలాల్లో 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు
- రేపు, ఎల్లుండి 13 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం
- రేపు ఉమ్మడి తూ.గో., ప.గో. జిల్లాల్లో 46-48 డిగ్రీలు నమోదయ్యే అవకాశం
- రేపు ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 46-48 డిగ్రీలు నమోదయ్యే అవకాశం
- ద్రోణి ప్రభావంతో రాయలసీమలో తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
