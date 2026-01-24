ETV Bharat / state

కుంభమేళాను తలపించేలా గోదావరి పుష్కరాలు - అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

పనులు వెంటనే ప్రారంభించి, వేగంగా కొనసాగించాలని ఆదేశం - సుమారు 10 కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం - తగిన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సీఎం నిర్దేశం

CM Chandrababu Review on Godavari Pushkaralu Works
CM Chandrababu Review on Godavari Pushkaralu Works (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Review on Godavari Pushkaram Works: కుంభమేళాను తలపించేలా గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించేందుకు సన్నద్ధం కావాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఇంకా 18 నెలల సమయమే ఉన్నందున పనులు వెంటనే ప్రారంభించి, వేగంగా కొనసాగించాలని సూచించారు. సుమారు 10 కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలతో తగిన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని నిర్దేశించారు. అఖండ గోదావరి పేరుతో పరిసర ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడంతో పాటు పర్యాటక, చారిత్రాత్మకమైన ప్రదేశాలకు ప్రాచుర్యం కల్పించాలని సీఎం ఆదేశించారు.

సచివాలయంలో గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ 26 నుంచి జూలై 7 వరకు మొత్తం 12 రోజుల పాటు గోదావరి పుష్కరాలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో గోదావరి ప్రవహించే 212 కిలోమీటర్ల పొడవునా పుష్కర స్నానాలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు.

373 ఘాట్లు అభివృద్ధి చేసేలా: ప్రస్తుతం ఉన్న 234 ఘాట్లతో పాటు కొత్తగా మరో 139 ఘాట్లు మొత్తం కలిపి 373 ఘాట్లు అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలు రచించినట్లు అధికారులు సీఎంకి వివరించారు. పోలవరం జిల్లాలో 14 ఘాట్లు, ఏలూరు జిల్లాలో 34 ఘాట్లు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 102 ఘాట్లు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 40 ఘాట్లు, కాకినాడ జిల్లాలో 6 ఘాట్లు, డాక్టర్‌ బీఆర్ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో 175 ఘాట్లు అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించారు. రాజమహేంద్రవరంలో ముందుగా మోడల్ ఘాట్ నిర్మించి ఆ డిజైన్ల ఆధారంగా మిగిలిన ఘాట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు. పుష్కరాలకు సన్నద్ధతగా కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ నిర్వహించాలన్నారు. ఇప్పటి నుంచే కేంద్రంతో సంప్రదింపులు జరపాలని సూచించారు.

ప్రమాదాలు తలెత్తకుండా చర్యలు: వసతి సమస్యను తీర్చేలా టెంట్ సిటీలను హోం స్టేలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం సూచించారు. ఘాట్లలో రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు క్రమబద్ధీకరించేలా చూడాలన్నారు. ఘాట్లలో రాకపోకలకు రూట్ మేనేజ్‌మెంట్ రూపొందించాలన్నారు. వాహనాలు ఘాట్ల వరకు రాకుండా పార్కింగ్ ప్రాంతాలను ఎక్కడికక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్దేశించారు. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, వాహన రద్దీ, టెంట్ సిటీలో అగ్ని ప్రమాదాలు వంటి ఘటనలు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ఇందుకు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డ్రివెన్ క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ని, ఆర్టీజీఎస్ సేవలను వినియోగించుకోవాలన్నారు. భద్రతా చర్యలు, సేవల విషయంలో ఎక్కడా మానవ ప్రయత్నంలో లోటు పాట్లు ఉండకూడదన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రానికి భక్తులు వచ్చేందుకు వీలుగా రహదారులన్నీ అభివృద్ధి చేయాలని ఆదేశించారు.

పుష్కరాలకు విస్తృతంగా ప్రచారం: సమీక్షలో 6 జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడిన సీఎం అఖండ గోదావరి పేరుతో గోదావరి పరిసర ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. పర్యాటక, చారిత్రాత్మకమైన ప్రదేశాలకు ప్రాచుర్యం కల్పించాలని సూచించారు. పోలవరం వంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోని ఘాట్లకు సెల్ సిగ్నల్స్ సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. పుష్కరాలకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారిని ఆదరించి ఆతిథ్యం ఇచ్చేలా స్థానిక ప్రజల నుంచి సహకారం తీసుకోవాలని ప్రజా భాగస్వామ్యంతోనే పుష్కరాలు విజయవంతం అవుతాయని సీఎం అన్నారు.

మహా కుంభమేళాలో వినియోగించినట్టే ఏఐ బేస్డ్ టెక్నాలజీని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. భాషిణి యాప్ ద్వారా అన్ని భాషల భక్తులకు సేవలు అందించగలగాలని చెప్పారు. పారిశుద్ధ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలన్నారు. ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులతో పాటు కేంద్రంతో మాట్లాడి రైళ్లు, విమాన సర్వీసులు అదనంగా నడిపేలా చూడాలన్నారు. పుష్కరాలు నిర్వహించే అన్ని ఘాట్లను, ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలను, సమీప ఖాళీ స్థలాలు, ఇతర మౌలిక వసతులను మ్యాపింగ్ చేయాలని సూచించారు. గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృతంగా ప్రచారం కల్పించాలని సీఎం నిర్దేశించారు.

2027 జూన్‌ 26 నుంచి గోదావరి పుష్కరాలు - కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లు

6 జిల్లాల్లో 12 రోజులు - జూన్​ 6 నుంచి జూలై 7 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు

TAGGED:

GODAVARI PUSHKARALU IN AP
CM REVIEW OVER PUSHKARALU
GODAVARI PUSHKARALU
GODAVARI PUSHKARALU 2027
CM REVIEW ON GODAVARI PUSHKARALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.