'నిత్యావసర ధరల నియంత్రణకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేయండి' - అధికారులకు సీఎం ఆదేశం
CM Review on Essential Commodities Prices : నిత్యావసర సరుకుల ధరల నియంత్రణకు ఏడాది కాలానికి పక్కా కార్యాచరణ రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. నిరంతర మార్కెట్ నిఘా పెట్టాలన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:23 PM IST
నిత్యావసర సరుకుల ధరల నియంత్రణకు ఏడాది కాలానికి పక్కా కార్యాచరణ రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. నిత్యావసర ధరలపై సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ధరల పెరుగుదలపై ప్రతివారం సమీక్షతో పాటు నిరంతర మార్కెట్ నిఘా పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ధరల నియంత్రణకు ప్రభుత్వం నెలకు రూ.100 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోందని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. వచ్చే నెల ఒకటో తేదీ నుంచి రేషన్ షాపుల ద్వారా కిలో కందిపప్పు రూ.100, గోధుమ పిండి రూ.25, లీటర్ పామాయిల్ రూ.125కు అందించనున్నారు. బియ్యం నిల్వలు బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలకుండా నిఘా పెంచాలని, కూరగాయల ధరలపైనా దృష్టి పెట్టాలని సీఎం సూచించారు. రైతులకు నష్టం లేకుండా, వినియోగదారులపై భారం పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
కేంద్రానికి సీఎం లేఖ : మరోవైపు రాష్ట్రంలో రెండు వరుస తుపాన్ల కారణంగా దెబ్బ తిన్న ఉద్యాన పంటల పునరుద్ధరణకు వివిధ కేంద్ర పథకాల కింద అదనపు సాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్కు లేఖ రాశారు. ఇటీవల సంభవించిన అర్నబ్, మురసు తుపానుల కారణంగా రాష్ట్రంలో ఉద్యాన పంటలకు భారీ నష్టం వాటిల్లిందని లేఖలో తెలిపారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 28, నవంబర్ 2, తేదీలలో వరుసగా ఏపీని తాకిన ఈ రెండు తుపానుల ధాటికి 18 జిల్లాల్లోని 29,960 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయని, దీనివల్ల 71,576 మంది రైతులు నష్టపోయారని వెల్లడించారు.
అదనంగా రూ.96.33 కోట్ల సాయం : అర్నబ్ తుపాను కారణంగా 215 మండలాల్లోని 23,211 హెక్టార్లలోని ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నట్టు వివరించారు. ఒక్క అరటి పంటే 15,549 హెక్టార్లలో దెబ్బతిందన్నారు. మురసు తుపాను ప్రభావంతో 108 మండలాల్లోని 6,748 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయని సీఎం తెలిపారు. దెబ్బతిన్న తోటల పునరుద్ధరణ, రైతులను ఆదుకునేందుకు వివిధ కేంద్ర పథకాల కింద అదనంగా రూ.96.33 కోట్ల సాయం అందించాలని సీఎం కోరారు.
రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన : అత్యధికంగా అరటి పంట తీవ్రస్థాయిలో దెబ్బతిందని దానిని పునరుద్ధరించేందుకు మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హార్టికల్చర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ కింద హెక్టారుకు రూ.44 వేల చొప్పున నిధులు అందించాలని కోరారు. రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన కింద ఎండుమిర్చి, కూరగాయల పంటలను ఆదుకోవాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణ, బాపట్ల, తదితర జిల్లాల్లో మొవ్వ విరిగిన కొబ్బరి చెట్లకు కోకోనట్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు నుంచి ఆర్ధిక సహకారం అందించాలని కోరారు. తోటల పునరుద్ధరణ, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక నష్టాలను తగ్గించేందుకు త్వరితగతిన సాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
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