ETV Bharat / state

ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్​పై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లలో వచ్చే వరదపై ఆరా

ఏపీలో ఎల్​నినో ప్రభావంపై అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష - జులై నెలలో 69 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్లు సీఎంకు తెలిపిన అధికారులు - అంచనాలకు మించి ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉండబోతుందని వ్యాఖ్య

Chandrababu on El Nino Impact
Chandrababu on El Nino Impact (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chandrababu on El Nino Impact : రాష్ట్రంపై ఎల్‌నినో ప్రభావం, ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, రైతుల్లో కల్పించాల్సిన అవగాహనపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షకు వ్యవసాయ, ఉద్యాన, హార్టికల్చర్, పశుసంవర్ధక, ఇరిగేషన్ శాఖల అధికారులు హాజరయ్యారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు జూమ్​లో పాల్గొన్నారు.

జులై నెలలో 69 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు చంద్రబాబుకు తెలిపారు. వచ్చే మూడు నెలల్లో సరాసరి 35 శాతం నుంచి 40 శాతం మేర లోటు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. జూన్​–నవంబర్ మధ్య 844 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా 551 మిల్లీ మీటర్లు మాత్రమే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వివరించారు. అంచనాలకు మించి ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉండబోతుందని చంద్రబాబు దృష్టికి వారు తీసుకెళ్లారు.

El Nino Effect in AP : ఈ క్రమంలో చంద్రబాబు కృష్ణా, గోదావరి బేసిన్లలో ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి జలాలు వచ్చే అవకాశంపై అధికారులను ఆరా తీశారు. అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఎల్‌నినో ప్రభావం చూపిస్తోందని అధికారులు, ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఇందులో ఎక్కువగా పశ్చిమ గోదావరి, ప్రకాశం, అన్నమయ్య, కృష్ణా, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని తెలిపారు. 2.78 లక్షల హెక్టార్లలో పత్తి, 1.07 లక్షల హెక్టార్లలో వరిపై ప్రభావం చూపిస్తుందన్నారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిధిలోనే వరి పంటకు ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉందని అధికారులు, చంద్రబాబుకు వివరించారు. ఈ క్రమంలో స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి వంశధార నుంచి జలాలు తరలించి పంటలను కాపాడేలా ప్రయత్నించాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో 122 హై రిస్క్ మండలాలను గుర్తించామని అధికారులు చెప్పగా, ఆ మండలాల్లో బోరు ఆధారంగా పంటలను కాపాడుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

ఆగస్టు 3 నుంచి అవగాహన కార్యక్రమాలు, వరికి ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి, అత్యవసర విత్తన ప్రణాళికను రూపొందించినట్లు అధికారులు చంద్రబాబుకు తెలిపారు. ఫసల్ బీమా యోజన, వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకం కింద ఈ నెల 31 వరకు నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతుందన్నారు. వరి పంటకు ఆగస్టు 15 వరకు సమయం ఉందని, పశు గ్రాసానికి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు. ఇందులో భాగంగానే ఐదు నెలలకు సరిపడా 286.30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పశుగ్రాసం అందుబాటులో ఉంచామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఎల్‌నినో ఎఫెక్ట్​ - పశువులకు మేత కొరత - సంతల్లో అమ్ముతున్న రైతులు

ఏడు వారాలైనా ఏదీ వర్షం? - ఆ'గెస్టు' వరకూ రాకపోతే ఇలా 'సాగు'దాం!

TAGGED:

EL NINO EFFECT IN AP
CHANDRABABU ON EL NINO IMPACT
EL NINO IMPACT IN INDIA
EL NINO AWARENESS DRIVE IN AP
CHANDRABABU REVIEW ON EL NINO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.