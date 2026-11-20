సైబరాబాద్ తరహాలో విశాఖలో బే-టెక్ సిటీ - సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు!
Vizag Bay Tech City: సైబరాబాద్ తరహాలో విశాఖపట్నానికి అనుబంధంగా బే-టెక్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాల అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై చంద్రబాబు క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:36 AM IST
సైబరాబాద్ తరహాలో విశాఖపట్నానికి అనుబంధంగా బే-టెక్ సిటీని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధికి విశాఖ, తిరుపతి, అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతాలను కీలక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన పరిశ్రమలకు అనుబంధంగా ఎంఎస్ఎంఈలను అభివృద్ధి చేయాలని, పెట్టుబడులను ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలుగా మలచాలని నిర్దేశించారు. 3 ఆర్థిక ప్రాంతాల్లోనూ ప్రాజెక్టుల అమలుకు ప్రత్యేక డ్యాష్బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాల అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై సీఎం చంద్రబాబు క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. విజయనగరం, అనకాపల్లి ప్రాంతాల్లోనూ అభివృద్ధి విస్తరిస్తున్నందున అవసరమైన భూమిని గుర్తించి ల్యాండ్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో ఏపీఐఐసీ సమన్వయంతో భూములను సిద్ధం చేయాలన్నారు. అవసరమైతే ఇందుకోసం ప్రత్యేక విధానం తీసుకురావాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీ తరహాలో ‘వైజాగ్ బే టెక్ సిటీ’అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విశాఖలో ఏడాదిలోగా కన్వెన్షన్ సెంటర్ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. తదుపరి సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సును అక్కడే నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. ప్రతి పారిశ్రామిక ప్రాంతం వద్ద నివాసం, విద్య, వైద్యం, రవాణా సదుపాయాలతో టౌన్షిప్లు నిర్మించాలని స్పష్టం చేశారు.
తిరుపతిని గ్లోబల్ సెమీకండక్టర్ క్యాపిటల్: తిరుపతిని గ్లోబల్ సెమీ కండక్టర్ డిజైన్ క్యాపిటల్గా తీర్చిదిద్దాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్, స్పేస్, రోబోటిక్స్, డ్రోన్ల రంగాల్లో డిజైన్, పరిశోధన, అభివృద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. కొప్పర్తి, తిరుపతి, లేపాక్షి పారిశ్రామిక క్లస్టర్లను మరింత బలోపేతం చేయాలన్నారు. ప్రధాన పరిశ్రమలకు అవసరమైన విడిభాగాలు, సేవలను అందించే ఎంఎస్ఎంఈలను ప్రోత్సహించాలని స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమల వ్యర్థాల్లోని విలువైన పదార్థాలను తిరిగి వినియోగించుకునే అవకాశాలను పరిశీలించాలన్నారు. అరుదైన ఖనిజాల వ్యర్థాల నుంచి ఉపయోగకరమైన పదార్థాలను వేరు చేసే సాంకేతికతపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్ పరిధిలోని 16 పట్టణాలను పారిశ్రామిక నగరాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశించారు. తిరుపతి ప్రాంతంలో గ్రీన్ ఎనర్జీ, హార్టికల్చర్, ఖనిజ సంపద ఆధారంగా కొత్త పెట్టుబడులకు అవకాశాలున్నాయని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. తిరుపతి ఎకనామిక్ రీజియన్లో మొత్తం 9 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలు ఉండగా, అత్యధికంగా 5.70 లక్షల కోట్లు గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో ఉన్నాయని వివరించారు. మూడేళ్లలో నిర్దేశిత లక్ష్యాలg సాధించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని ఆదేశించారు.
క్వాంటం మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్కు కేంద్రంగా అమరావతి: అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్లో ఆక్వా, కోకో, పామాయిల్ రంగాలు ఆర్థిక చోదకశక్తులుగా ఉన్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే రూ.4.65 లక్షల కోట్ల విలువైన 48 ప్రాజెక్టులు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. క్వాంటం రంగంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. క్వాంటం వ్యాలీతో పాటు క్వాంటం మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్కు అమరావతిని కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్రోడ్, ఔటర్ రింగ్రోడ్ నిర్మాణాలు ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి కీలకమని స్పష్టం చేశారు.
పర్యాటకరంగ అభివృద్ధిపైనా దృష్టి: మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలను నాలెడ్జ్ పార్టనర్లుగా నియమించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. తిరుపతి ప్రాంతానికి ఐఐటీ, అమరావతి ప్రాంతానికి బిట్స్ పిలానీ వంటి ప్రముఖ సంస్థల సహకారం తీసుకోవాలన్నారు. పరిశ్రమలు, విద్యాసంస్థలు, పరిశోధనా సంస్థల మధ్య నిరంతర సమన్వయం ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, పరిశోధనలకు అనుగుణంగా ఈ సంస్థల మధ్య చర్చలు జరగాలని సూచించారు. పర్యాటక రంగ అభివృద్ధిపైనా ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. అరకు, లంబసింగి ప్రాంతాలకు సందర్శకులను ఆకర్షించేలా రహదారులు, వసతి, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని ఆదేశించారు. వచ్చే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరయ్యే ప్రతినిధులను అరకు, లంబసింగి ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు.
రాష్ట్రాభివృద్ధికి రూపొందించిన మూడు ఆర్థిక ప్రాంతాల ప్రణాళికలు బ్లూప్రింట్లాంటివని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే గుర్తించిన పెట్టుబడులను వాస్తవ రూపంలోకి తీసుకురావాలన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్ పథకం కింద 60 ప్రాజెక్టులకు 9,180 కోట్లతో రూపొందించిన ప్రతిపాదనలను కార్యరూపంలోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు.
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