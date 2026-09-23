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తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు - అధికారులతో సీఎం సమీక్ష

రాష్ట్రానికి తీవ్ర వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉండటంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వర్షాలపై వివిధ శాఖల అధికారులతో సీఎం అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు.

CM Chandrababu Review Deep Depression and Flood Situation
తీవ్ర వాయుగుండం వేళ అధికారులతో సీఎం అత్యవసర సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 1:27 PM IST

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CM Chandrababu Review Deep Depression and Flood Situation : రాష్ట్రానికి తీవ్ర వాయుగుండం ముప్పు పొంచి ఉండటంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. వర్షాలపై సీఎస్​, డీజీపీతో పాటు మంత్రులు, వివిధ శాఖల అధికారులతో సీఎం అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. శ్రీకాకుళం-కవిటి మధ్య తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, ఆ సమయంలో గంటకు 85 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.

ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలు, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోనూ భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని, కలెక్టర్లు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. నదులు, వాగుల్లో వంకల్లో ప్రవాహాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని సూచించారు. రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని, అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు యంత్రాంగాన్ని సిద్ధంగా ఉంచాలని నిర్దేశించారు. 261 మండలాల్లో వర్షాలపై ప్రత్యేక అంచనాలు ఉన్నందున రేపు, ఎల్లుండి కూడా అప్రమత్తత కొనసాగించాలని సూచించారు.

మరోవైపు తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాలపై ఆయన సమీక్షించారు. ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల రక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు. రోడ్లు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని సూచించారు. వరదల ప్రభావం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. శిబిరాల్లో ఆహారం, తాగునీరు, మందులు అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలన్నారు. మూగజీవాలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని, మేత ఏర్పాట్లపై కూడా దృష్టి సారించాలని సూచించారు.

గంటకు 7 కిలోమీటర్ల వేగంతో: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 7 కి.మీ వేగంతో పశ్చిమ వాయవ్యదిశగా ముందుకు కదులుతున్నట్లు ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఇది ప్రస్తుతానికి గోపాల్‌పూర్‌కు 150 కి.మీ, కళింగపట్నానికి 100 కి.మీ, ఒడిశాలోని పూరీకి 220 కి.మీ, విశాఖపట్నానికి 180 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్‌జైన్‌ తెలిపారు. బుధవారం రాత్రికి విశాఖ-గోపాల్‌పూర్‌ మధ్య తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటే అవకాశముందన్నారు.

తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావంతో 50-70 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు ఇప్పటికే రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ అయింది. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో నదీ పరివాహక ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వర్షాల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు. తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఉత్తరాంధ్రతో పాటు కాకినాడ జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు.

ఉత్తరాంధ్రకు ఆకస్మిక వరదలు - రెడ్‌ అలెర్ట్‌ ప్రకటించిన వాతావరణ శాఖ

బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయు"గండం" - ఏపీలో పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు

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CM REVIEW ON DEEP DEPRESSION
CHANDRABABU DEEP DEPRESSION REVIEW
వర్షాలపై చంద్రబాబు సమీక్ష
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CM CHANDRABABU REVIEW

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