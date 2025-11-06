ETV Bharat / state

గ్రామ సచివాలయాల పేరు మార్పు - సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం

ఏపీలో గ్రామ సచివాలయాల పేరు మార్చుతున్నామన్న సీఎం చంద్రబాబు - 'విజన్ యూనిట్'గా గ్రామ సచివాలయాలను మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని వెల్లడి

CM Chandrababu Review on Technology in Governance
CM Chandrababu Review on Technology in Governance (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:00 PM IST

CM Chandrababu Review on Technology in Governance : గ్రామ సచివాలయాల పేరును 'విజన్ యూనిట్'గా మారుస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. సచివాలయంలో మంత్రులు, అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. శాఖలవారీగా లక్ష్యాలు, సాధించిన అభివృద్ధిపై సమీక్షించారు. సాంకేతికత ద్వారా ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించాలని స్పష్టం చేశారు.

గ్రామ సచివాలయాన్ని విజన్‌ యూనిట్‌గా మార్చి సమర్థంగా వినియోగించుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. "డేటా -డ్రివెన్‌ గవర్నెన్స్‌ - పాలనలో టెక్నాలజీ - ఆర్టీజీఎస్‌తో సమన్వయంపై సచివాలయంలో మంత్రులు, అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ‘‘ సాంకేతికత ద్వారా ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించాలి. గ్రామ సచివాలయాన్ని విజన్‌ యూనిట్‌గా మార్చి సమర్థంగా వాడాలి. ఇటీవల తుపానులో సాంకేతికతతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం తగ్గించగలిగాం. డేటా ఆధారిత పాలన అత్యంత కీలకమైన అంశంగా మారింది. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా టెక్నాలజీని వినియోగించాలి. ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదాల్లో చాలా ప్రాణ నష్టం జరిగింది. బాధితులకు త్వరితగతిన సాయం అందేలా చూడాలి" అని స్పష్టం చేశారు.

'విజన్ యూనిట్'గా గ్రామ సచివాలయాలు! - పేరు మార్పుపై చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం (ETV)

డిజిలాకర్‌లో ధ్రువపత్రాలు, హెల్త్‌ రికార్డులు : "రియల్‌టైమ్‌ గవర్నెన్స్‌లో పౌరుల డేటా పొందుపరిచాం. 42 విభాగాల్లో డేటా మొత్తం అందుబాటులోకి తెచ్చాం. డిజిలాకర్‌లో విద్యార్థుల అన్ని ధ్రువపత్రాలు, ప్రజల హెల్త్‌ రికార్డులు ఉండాలి. వైద్యుడి వద్దకు వెళితే డిజిలాకర్‌లో హెల్త్‌ రికార్డులు లభించాలి. వీలైనంత త్వరగా దస్త్రాలు పూర్తి చేస్తే ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. డేటా లేక్‌లో అన్ని విభాగాల డేటా తెలుసుకోవచ్చు. రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగకుండా టెక్నాలజీని వినియోగించాలి.

రూల్‌ ప్రకారం లేకపోవడం వల్ల 60-70 శాతం పనులు లిటిగేషన్లలో ఉంటున్నాయి. ఏఐని వాడితే జీవోల ద్వారా లిటిగేషన్లు రాకుండా నివారించవచ్చు. దీర్ఘ, మధ్య, స్వల్పికాలిక లక్ష్యాల మేరకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. దానికి అనుగుణంగానే విజన్‌ ప్రణాళికలు రూపొందించాం. 2047 విజన్‌ డాక్యుమెంట్‌ లక్ష్యాల మేరకు అందరూ పనిచేయాలి. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఏర్పాటు చేసి విజన్‌ ప్లాన్‌ను అమలు చేస్తాం. ప్రతి నియోజకవర్గానికీ ఓ సీనియర్‌ అధికారి నేతృత్వంలో టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పనిచేస్తుంది’’ అని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.

2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ లక్ష్యాలు : "క్వాంటం కంప్యూటర్‌ జనవరి నుంచే అమరావతిలో ప్రారంభం అవుతుంది. సీఎఫ్ఎంఎస్ వ్యవస్థ ద్వారా సమర్ధంగా వనరుల వినియోగం ఉండాలి. నెలవారీ, త్రైమాసిక లక్ష్యాల మేరకు ఫలితాలు సాధించాలి. నిర్దిష్ట ప్రమాణాల మేరకు ప్రభుత్వం పౌరసేవలు అందించాలి. ఆర్టీజీఎస్ సమాచారం విశ్లేషించి ఆయా శాఖలకు అప్పగిస్తున్నాం.

ఆర్టీజీఎస్ సమాచారం మేరకు వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. రియల్‌టైమ్ గవర్నెన్స్‌లో పౌరుల డేటా పొందుపరిచాం. పింఛన్లు సహా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల డేటా పొందుపరిచాం. అంగన్వాడీల్లోకి ఎంతమంది పిల్లలు వస్తున్నారో తెలుస్తుంది. పాఠశాలలు, రోడ్లు, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్నీ పొందుపరిచాం. వాతావరణ సమాచారం కోసం అవేర్ వెబ్‌సైట్ తీసుకువచ్చాం. 42 విభాగాల్లో డేటా మొత్తం అందుబాటులోకి తెచ్చాం. డేటా లేక్‌లో అన్ని విభాగాల డేటా తెలుసుకోవచ్చు" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

" పారదర్శక సేవల కోసం వాట్సప్ గవర్నెన్స్ తీసుకువచ్చాం. ప్రజలను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుకునే విధానం వెంటనే పోవాలి. రెవెన్యూ, దేవదాయశాఖల్లో పరిస్థితులను అధికారులు సరిదిద్దాలి. అవేర్ వెబ్‌సైట్‌లో వాతావరణ డేటా మొత్తం పొందుపరుస్తున్నాం. ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు వచ్చే విభాగాలను గుర్తిస్తున్నాం. గ్రీవెన్స్ ద్వారా వచ్చిన ప్రజాసమస్యలు సత్వరం పరిష్కరించాలి. కొన్ని విభాగాలపై ప్రజల నుంచి పూర్తి సంతృప్తి రావట్లేదు. మున్సిపల్, ఎలక్ట్రిసిటీ విభాగాల సేవలు మెరుగుపరచాలి. ఇసుక సరఫరా సేవలు మరింత మెరుగుపడాలి. రిజిస్ట్రేషన్ విభాగంలో సేవల సంతృప్తి స్థాయి 62-70 శాతానికి చేరింది. రిజిస్ట్రేషన్ విభాగంలో అవినీతి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది." - సీఎం చంద్రబాబు

పాల ఉత్పత్తి , పాపులేషన్ తగ్గింది : రాష్ట్రంలో పాల ఉత్పత్తి, పాపులేషన్ తగ్గిందన్న సీఎం, అందుకు కారణాలు చెప్పాలని సంబంధిత విభాగ కార్యదర్శిని ప్రశ్నించారు. సీరియస్‌గా తీసుకుని అధికారులు పనిచేయాలన్నారు. ఆస్పత్రుల్లో సిజేరియన్​లు పెరగడం, అంగన్ వాడీల్లో పిల్లల సంఖ్య తగ్గడంపైనా సీఎం అధికారులను వివరణ అడిగారు. ప్రజలకు అందిస్తోన్న సేవలను మరింత మెరుగు పరచాలని ఆదేశించారు.

విజన్‌ ఉంటేనే ఏ రంగంలోనైనా అభివృద్ధి సాధ్యం: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

ఏపీలో హిందుజా గ్రూప్ రూ.20 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు - కంపెనీ ప్రతినిధులతో సీఎం భేటీ

