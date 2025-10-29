'యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టండి' - మొంథా తుపానుపై సీఎం నిర్విరామంగా సమీక్షలు
ఆర్టీజీఎస్లో మంత్రులతో కలిసి 12 గంటలపాటు టెలీకాన్ఫరెన్సులు, సమీక్షలు నిర్వహించిన సీఎం - ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకార కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాయం అందిచేలా చర్యలు
Published : October 29, 2025 at 9:37 AM IST
CM Review On Cyclone Affected Villages and Rescue Operations : తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఐదారుగురితో ఓ బృందాన్ని పంపాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పంట నష్టం అంచనా వేయటం సహా టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని నష్టాన్నిఅధ్యయనం చేయాలని సూచించారు. ఆర్టీజీఎస్ నుంచి 12 గంటల పాటు నిరంతర సమీక్షలు చేసిన సీఎం శాఖల వారీగా చేపట్టాల్సిన పనులపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. వేటకు వెళ్లలేక జీవనోపాధి కోల్పోయిన కుటుంబాలను ఆదుకునేలా సీఎం నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఉపాధి కోల్పోయిన మత్స్యకార కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సాయం అందిచేలా చర్యలు సహా, 50 కేజీల చొప్పున బియ్యం ఇవ్వాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు.
మొంథా తుపాన్ ప్రభావంపై సీఎం చంద్రబాబు అర్థరాత్రి వరకు సమీక్షలు నిర్వహించారు. ఉదయం 11న్నర నుంచి అర్థరాత్రి 11న్నర వరకూ ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి వరుస సమీక్షలు నిర్వహించారు. ఆర్టీజీఎస్కు వచ్చిన సమాచారాన్ని విశ్లేషించి రియల్ టైమ్లో సమస్యల పరిష్కారానికి ఆదేశాలు జారీచేశారు. చెట్ల తొలగింపు, సబ్ స్టేషన్లలో సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించేలా కసరత్తు చేపట్టారు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు. సీఎం చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, నారాయణ ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రంలోనే ఉన్నారు. చిన్న పల్లెటూరైనా, లంక గ్రామామైనా తుపాను సహయక చర్యలు అందేలా సీఎం ఆదేశించారు. పునరావాస శిబిరాల్లో పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలోని తుపాను పరిస్థితిపై కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, సీఎం చంద్రబాబుకు ఫోన్ చేసి విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల సిబ్బందితో సీఎం మూడోసారి టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ తుపాన్ ప్రభావం కనిపిస్తోందన్నారు. భీకర గాలులతో పలుచోట్ల చెట్లు విరిగిపడ్డాయని వాటిని ఎప్పటికప్పుడు తొలిగిస్తున్నామని సచివాలయం ఉద్యోగులు సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. బాధితులకు తక్షణసాయం అందేలా గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది చూడాలని, స్థానిక పరిస్థితులను ఉన్నతాధికారులకు తెలియచేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిన చోట వెంటనే పునరుద్ధరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి రహదారులపై రాకపోకల నిలిపివేతకు ఆదేశాలిచ్చారు. ఆగిపోయిన వాహనదారులకు ఆహారం, తాగునీటి సరఫరా చేయాలన్నారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల వద్ద 3వేల జనరేటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు సీఎం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు బేస్ క్యాంప్గా పని చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. సహయక చర్యల కోసం వాహనాలు, జేసీబీ, క్రేన్లు, ప్రొక్లెయినర్లు ఉంచుకోవాలన్నారు. ప్రతి వాహనాన్ని, జేసీబీలను ఆర్టీజీఎస్ నుంచి అధికారులు లైవ్ ట్రాకింగ్ చేశారు. మరోవైపు తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని గర్భిణుల క్షేమసమాచారంపై ముఖ్యమంత్రి ఆరా తీశారు. వారిని సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించాలని నిర్దేశించారు.
కాల్వలు, చెరువులు, రోడ్లకు ఎక్కడైనా కోతలు, గుంతలు పడ్డాయనే సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పర్యవేక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. నష్టానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక అంచనాను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వీలైనంత త్వరగా పంపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావం తగ్గినందున యుద్ద ప్రాతిపదికన విద్యుత్ పునరుద్దరణ పనులు వేగంగా చేపట్టాలని సూచించారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న మంత్రులు, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు, క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. ప్రకాశం, బాపట్ల, కృష్ణా, పశ్చిమ, తూర్పుగోదావరి, కాకినాడ జిల్లాల కలెక్టర్లతో టెలిఫోన్లో మాట్లాడి తీవ్రతపై ఆరా తీశారు. ఏలేశ్వరం, బుడమేరు వాగుల్లో ప్రవాహాలపైనా సమాచారం అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏలేశ్వరం రిజర్వాయరుకు రెండు రోజుల్లో మూడు టీఎంసీల వరకూ ప్రవాహం రావొచ్చని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.
