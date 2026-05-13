బ్యాంకర్లతో సమన్వయం చేసుకుని సైబర్ నేరాలు అరికట్టాలి - అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

ఏపీలో సైబర్ నేరాల్లో తక్షణ స్పందన, నియంత్రణా వ్యవస్థపై సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం - బ్యాంక్ ఖాతాలను సైబర్ నేరగాళ్లు వినియోగించకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలు - గోల్డెన్ అవర్, తదితర అంశాలపై సమాలోచనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:52 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 9:11 PM IST

CM Chandrababu Review on Cyber Crime: సైబర్ నేరాల్లో తక్షణ స్పందన-ఏపీలో నియంత్రణా వ్యవస్థపై సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సైబర్, ఆర్ధిక నేరాల నియంత్రణకు యాక్షన్ ప్లాన్ రూపకల్పనపై చర్చించారు. ఇతరుల బ్యాంక్ ఖాతాలను సైబర్ నేరగాళ్లు వినియోగించకుండా చేపట్టాల్సిన చర్యలు, గోల్డెన్ అవర్, ఏపీ సైబర్ పాలసీ తదితర అంశాలపై సమాలోచనలు చేశారు. సైబర్, ఆర్ధిక నేరాలకు సంబంధించి 9.29 లక్షల కాల్స్ బాధితుల నుంచి 1930 టోల్ ఫ్రీ నెంబరుకు ఫిర్యాదులు వచ్చినట్టు అధికారులు వివరించారు.

ఆర్ధిక, సైబర్ నేరాలపై చర్యలు: ప్రస్తుతం ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ఫ్రాడ్స్ అతిపెద్ద ఆర్ధిక నేరంగా మారిందని సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. ఏపీలో ఇప్పటి వరకూ సైబర్, ఆర్ధిక నేరాల్లో 652 కోట్ల మేర కోల్పోయినట్టు అధికారులు తెలిపారు. సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్ విభాగం- బ్యాంకర్లతో కలిసి 116 కోట్ల పైచిలుకు మొత్తాన్ని సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా కాపాడగలిగామని చెప్పారు. పిషింగ్, విషింగ్, క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డు మోసాలు, ఆన్ లైన్ లోన్ ఫ్రాడ్స్ సహా డిజిటల్ అరెస్టుల్లో బాధితులు సొమ్మును కోల్పోతున్నట్టు వెల్లడించారు. బ్యాంకర్లతో సమన్వయం చేసుకుని సైబర్ నేరాలను అరికట్టేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. సైబర్ నేరాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో నివారణకు మరిన్ని చర్యలను తీసుకోవాలని సైబర్​ నేరాలపై సాధారణ ప్రజల్లో విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని సీఎం పేర్కొన్నారు.

సైబర్, ఆర్ధిక నేరాల నియంత్రణ కోసం రాష్ట్ర స్థాయిలో సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ పని చేస్తోందని అధికారులు సీఎంకి వివరించారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతిలలో సైబర్ పోలీసు స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశామని డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. ఈ సమీక్షకు మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా, హోంశాఖ కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్, సీఐడీ చీఫ్ రవిశంకర్ అయ్యన్నార్​లు హాజరయ్యారు. సమీక్షలో ఏపీ ఫోరెన్సిక్స్ సలహాదారు కెపీసీ గాంధీ, ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్, రాష్ట్రంలోని వివిధ బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

