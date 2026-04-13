ETV Bharat / state

ప్రజల భధ్రత, పర్యావరణంపై జాగ్రత్తల విషయంలో రాజీ పడొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు

కేంద్ర ప్రతినిధి బృందంతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - కేంద్ర ప్రతిపాదిత డీ-రెగ్యులేషన్ ఫేజ్-2 విధానాలపై సమీక్ష - పరిశ్రమల ఏర్పాటులో వేగం అనుమతుల్లో సులభతరంపై చర్చ

CM_MEETING_WITH_CENTRAL_DELEGATION
CM_MEETING_WITH_CENTRAL_DELEGATION (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Review Meeting with Central Delegation: మే నెలాఖరులోగా డి-రెగ్యులేషన్ ఫేజ్-2 అమల్లోకి వచ్చేలా చూడాలని ఆ మేరకు ఆర్డినెన్సులు తీసుకురావాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. స్టీల్ సెక్రటరీ సందీప్ పౌండ్రిక్ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రతినిధి బృందంతో సీఎం భేటీ అయ్యారు. కేంద్ర ప్రతిపాదిత డీ-రెగ్యులేషన్ ఫేజ్-2 విధానాలపై సమీక్షించారు. పరిశ్రమల ఏర్పాటులో వేగం, అనుమతుల్లో సులభతరం అనవసరపు పర్మిషన్ల నియంత్రణపై చర్చించారు. కేంద్రం రూపొందించిన ప్రతిపాదనలను స్టీల్ సెక్రటరీ సందీప్ పౌండ్రిక్ సీఎం ముందు ఉంచారు. స్టీల్ సెక్రటరీ ప్రతిపాదనలపై రాష్ట్రానికి చెందిన వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతోనూ సమీక్షించారు.

800కిపైగా ఉన్న నిబంధనలను 100 లోపునకు తీసుకురావాలని సీఎస్ సహా వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. పర్మిషన్లు, లైసెన్సులను సింగిల్ డిజిట్‌కు పరిమితం చేయాలని సూచనలు చేశారు. ప్రజల భధ్రత, పర్యావరణం వంటి అంశాలపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల విషయంలో రాజీ పడకూడదని స్పష్టం చేశారు. వేధింపులు లేకుండా థర్డ్ పార్టీ తనిఖీలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని ఆదేశించారు. అటవీ చట్టాలను వీలైనంత మేరకు సరళీకరించాలని కేంద్ర బృందానికి సూచనలు చేశారు. ఫైర్ సేఫ్టీకి సంబంధించి నేషనల్ బిల్డింగ్ కోడ్ స్థానంలో రాష్ట్ర నిబంధనలు పెట్టాలని డబుల్ లైసెన్సింగ్ తరహా పద్దతులను తప్పించాలని చెప్పారు. ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే జీవిత కాలం చెల్లుబాటు కావాలని అన్నారు.

వివరాలన్నీ ఆన్‌లైన్ చేయాలి: దరఖాస్తు నుంచి అనుమతుల వరకూ మొత్తం ప్రక్రియను ఆన్‌లైన్ చేయాలని సీఎం తెలిపారు. ఫేజ్-2 అమలు తర్వాత పరిశ్రమల అనుమతులకు ఏర్పాటుకు ఇప్పుడున్న ప్రక్రియలో 40 శాతం మేర సమయం తగ్గాలని అన్నారు. పరిశ్రమలకు అనుమతులు, నిబంధనలను సడలించే విషయంలో తమ ప్రతిపాదనలకంటే రాష్ట్రం చాలా ముందుందని కేంద్ర స్టీల్ సెక్రటరీ సందీప్ పౌండ్రిక్ అభిప్రాయపడ్డారు. తాము ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ స్థానంలో స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని కేంద్ర బృందానికి వివరించారు.

ప్రజలకు సేవలు అందించడం కోసం స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరింగ్ గవర్నెన్స్ విధానాన్ని అవలంభిస్తున్నట్టు సీఎం వెల్లడించారు. డి-రెగ్యులేషన్ ఫేజ్-3ను చేపడుతున్నారా అని స్టీల్ సెక్రటరీ సందీప్ పౌండ్రిక్​ను సీఎం చంద్రబాబు అడిగారు. జూన్ నుంచి ఫేజ్-3పై పని చేస్తామని స్టీల్ సెక్రటరీ చెప్పారు. ఫేజ్-3లో టెక్నాలజీ అనుసంధానం, ఏఐ టూల్స్ వినియోగానికి పెద్ద పీట వేయాలని స్టీల్ సెక్రటరీకి సీఎం సూచనలు చేశారు. డేటా లేక్, రియల్ టైం డేటా, సీఎఫ్ఎంఎస్, అవేర్-2.0, వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ వంటి వ్యవస్థలను తాము వినియోగిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

జగన్ పిచ్చి వాగుడుపై చర్చ అనవసరం - అమరావతే సరైన సమాధానం చెబుతుంది : సీఎం చంద్రబాబు

'క్రిమినల్​తో రాజకీయాలు చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి' - మంత్రులకు సీఎం దిశానిర్దేశం

TAGGED:

CM ON DEREGULATION POLICIES
CHANDRABABU MET CENTRAL DELEGATION
కేంద్ర బృందంతో చంద్రబాబు భేటీ
CM MEETING WITH STEEL SECREATARY
CM MEETING WITH CENTRAL DELEGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.