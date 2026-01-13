అధికారుల్లో సీరియస్నెస్ లేకపోతే చర్యలు తప్పవు: సీఎం చంద్రబాబు
పట్టాదార్ పాస్పుస్తకాల్లో తప్పులపై ఫిర్యాదుల వెల్లువ - రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారుల అలసత్వంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆగ్రహం
CM Chandrababu Review Meeting With Officials : రాజముద్రతో పంపిణీ చేస్తున్న పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల్లో చాలా తప్పులుంటున్నట్టు ఫిర్యాదులు రావడం, రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారంలో అధికారుల అలసత్వంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతగా మోటివేట్ చేసినా అధికారుల్లో మార్పు రాకపోతే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఓ పది మందిపై చర్యలు తీసుకుంటే మొత్తం అందరూ దారికొస్తారని ఆయన మండిపడ్డారు.
తప్పులు లేకుండా పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల్ని: మంత్రులు, కార్యదర్శులు, విభాగాధిపతులతో సమీక్షలో రెవెన్యూపై చర్చ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల్ని తప్పులు లేకుండా అందజేసే బాధ్యత సంయుక్త కలెక్టర్లదేనని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి నెలా 2 నుంచి 9వ తేదీ వరకు పాస్పుస్తకాల పంపిణీ జరుగుతుందని, 9న తాను ఎక్కడో ఒకచోట ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటానని తెలిపారు. డిసెంబరులోగా మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పట్టాదారు పాస్పుస్తకాలపై ప్రజాస్పందనను రెవెన్యూశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్ సమీక్షలో ప్రస్తావించారు. ‘పాస్పుస్తకం అందిందా? అన్న ప్రశ్నకు 76.8 శాతం మంది, ఉచితంగా ఇచ్చారా? అన్న ప్రశ్నకు 81.2 శాతం మంది అవునని బదులిచ్చారు.
అన్ని వివరాలు సక్రమంగా నమోదయ్యాయా? అన్న ప్రశ్నకు మాత్రం 42 శాతం లేదని బదులిచ్చారు. పాస్పుస్తకాల్లో తప్పులపై ప్రజలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కలెక్టర్లు గ్రామసభలు నిర్వహించినప్పుడే డ్రాఫ్ట్ ల్యాండ్ రిజిస్టర్, రీసర్వే రిజిస్టర్లోని వివరాలు చదివి వినిపించాలని ఆదేశించారు. తప్పులున్నాయని ఎవరైనా అభ్యంతరం చెబితే దరఖాస్తు తీసుకుని వాటిని సరిదిద్దాలని సూచించారు. అంతే తప్ప ఆదరాబాదరాగా చేసేయడం సరికాదని హితవు పలికారు.
సీఎం అసహనం: ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అధికారుల్లో సీరియస్నెస్ రావడం లేదని, కలెక్టర్లు ఫోకస్ చేయడం లేదని, మంత్రులూ అర్థం చేసుకోవడం లేదని ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి జేసీలనే జవాబుదారీ చేస్తామని నెల రోజులు చూస్తానని, అప్పటికి మార్పు రావాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ రోజుకీ చేస్తున్న ప్రక్రియ సరిగ్గా లేదని తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రెండ్రోజుల క్రితం తాను చెప్పిన ప్రామాణిక నిర్వహణ విధానాన్ని జేసీలు అర్థం చేసుకోవడం లేదని అయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
పట్టాదారు పాస్పుస్తకాల పంపిణీ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరగాలన్న సీఎం తాను ప్రతి నెలా ఫోకస్ చేస్తానన్నారు. ఇన్ఛార్జి మంత్రులూ సమీక్షించాలని సూచించారు. ఎమ్మెల్యేలు బాధ్యత తీసుకునేలా మంత్రులు పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. వారసత్వంగా వస్తున్న రెవెన్యూ సమస్యలకు టెక్నాలజీ సాయంతో ముగింపు పలకాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రస్తుతం 80 శాతం అర్జీలు భూములకు సంబంధించినవే వస్తున్నాయని తెలిపారు. అవన్నీ పరిష్కరిస్తే ప్రభుత్వంపై చాలా ఒత్తిడి తగ్గుతుందని చంద్రబాబు చెప్పారు. అర్జీదారుల సమస్యలు పరిష్కరించకుండా ఎవరు తాత్సారం చేస్తున్నారో కనిపెట్టడం ఇప్పుడు చిటికెలో పనని అన్నారు. డేటా విశ్లేషిస్తే సరిపోతుందని సీఎం తెలిపారు.
ప్రభుత్వానికీ తీవ్ర నష్టం: గుజరాత్, మహారాష్ట్రల్లో అధికారులు జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించేలా చూసేందుకు మంచి విధానాలు అనుసరిస్తున్నారని, వాటిని పరిశీలించాలని సూచించారు. కొందరు అధికారుల వ్యవహారశైలి సరిగ్గా ఉండటం లేదన్నారు. అర్జీదారులపై దురుసుగా ప్రవర్తించడం, బెదిరించడం, పదేపదే వాయిదా వేయడం, డబ్బులు డిమాండ్ చేయడం, పిటిషన్ ఏంటో కూడా చూడకుండా డిస్పోజ్ చేయడం వంటి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని చంద్రబాబు చెప్పారు. అల్లూరి సీతారామరాజు, అన్నమయ్య వంటి జిల్లాల్లో ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉందని, వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడతామని తెలిపారు. భూసేకరణ సమస్యల్ని కూడా జిల్లాల్లో అధికారులు సరిగ్గా పట్టించుకోవడం లేదని, దాని వల్ల న్యాయపరమైన ఇబ్బందులతో పాటు, ప్రభుత్వానికీ తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చెప్పారు.
రిట్ పిటిషన్లపై కోర్టు ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాక కూడా నాలుగైదేళ్లపాటు పట్టించుకోవడం లేదని, పదేళ్ల నుంచి నడుస్తున్న కేసులు కూడా ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం 15 శాతం వడ్డీ చెల్లించాలన్నారు. అసలు కంటే ఒకటిన్నర రెట్లు ఎక్కువ వడ్డీ చెల్లించిన పదేళ్లనాటి కేసులూ ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. దేవాదాయశాఖ నుంచి అసిస్టెంట్ కమిషనరో, ఏదైనా గుడి ఈవోనో లేఖ రాస్తే చాలు భూముల్ని 22ఏలో పెట్టేస్తున్నారని, ఇది అతి పెద్ద సమస్యగా మారిందన్నారు.
బ్లాక్చైన్ టెక్నాలజీ: కొందరు సబ్ రిజిస్ట్రార్లు తమకు నచ్చితే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారని లేకపోతే లేదని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. రికార్డుల ట్యాంపరింగ్ను అడ్డుకునేందుకు బ్లాక్చైన్ టెక్నాలజీ వినియోగంపై ఇప్పటికే ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించామని చెప్పారు.
