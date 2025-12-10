వృద్ధిరేటు పెంపునకు ప్రణాళికలు - అధికారులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
రానున్న నాలుగు నెలలపై దృష్టి - ముఖ్య అంశాలపై చర్చలు - అధికారులకు దిశానిర్దేశం సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 9:44 AM IST
CM Chandra Babu Review Meeting With Officials: రాష్ట్ర అభివృద్ధి అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అమరావతి సచివాలయంలో ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్వోడీల కాన్ఫరెన్స్ జరగనుంది. మంత్రులు, కార్యదర్శులు, విభాగాధిపతులతో సీఎం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో వృద్ధిరేటు పెంపునకు రానున్న నాలుగు నెలల్లో తీసుకోవాల్సిన అంశాలు, అమలు చేయాల్సిన ప్రణాళికపై చర్చించనున్నారు. జీఎస్డీపీ, కేపీఐ, పబ్లిక్ పాజిటివ్ పర్సెప్షన్, డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్సు వంటి ముఖ్య అంశాలపై చర్చ జరగనుంది.
అధికారులకు దిశానిర్దేశం: రాబోయే సంవత్సరానికి కొత్త ప్రణాళికలు వేస్తూ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలోని మొదటి రెండు త్రైమాసికాల్లో సాధించిన ఆర్థిక ఫలితాలపై సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. అంతేకాకుండా మూడు, నాలుగు త్రైమాసికాల్లో సాధించాల్సిన లక్ష్యాలపై సీఎం అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
సంతృప్త స్థాయిపై చర్చ: ఇప్పటి వరకు అమలు చేసిన పథకాలు సూపర్ సిక్స్ పథకాల అమలు, అలాగే సంక్రాంతి నుంచి అన్ని పౌరసేవలు ఆన్లైన్లోనే అని సీఎం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ప్రభుత్వం అందించే పౌరసేవలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ప్రజల్లో సంతృప్త స్థాయిపై చర్చ జరగనుంది. అదేవిధంగా ఫైళ్ల క్లియరెన్సు, ప్రజాఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక, అవేర్, డేటా లేక్, ఐటీ అప్లికేషన్లపై సమావేశంలో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు.
సీఎం పలు సూచనలు: ప్రజల నుంచి వచ్చే అర్జీలు, ఫిర్యాదులు వాటి పరిష్కారంపై HODలకు సీఎం పలు సూచనలు చేయనున్నారు. కాగా గత ఏడాది జూన్ 15 నుంచి ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు రెవెన్యూ శాఖకు 5,28,217 గ్రీవెన్సులు రాగా, వాటిలో 4,55,189 అంటే 86 శాతం గ్రీవెన్సులు పరిష్కారమయ్యాయని అధికారులు మంగళవారం జరిగిన సీఎం సమీక్షలో తెలిపారు. పరిశీలనలో మరో 73 వేల వరకు గ్రీవెన్సులు ఉన్నాయని, ఎవరైనా అర్జీల పరిష్కారంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తే ఆ ఫిర్యాదులను తిరిగి పరిశీలన చేస్తున్నట్టు జరిగిన సమీక్షలో అధికారులు వివరించారు.
వీటితోపాటు కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలు, రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలు వాటి ఫలితాలపై జరగబోయే సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో తీసుకున్న రుణాలు, వాటి రీస్ట్రక్చరింగ్ అంశంపై శాఖల వారీగా సీఎం ఇవాళ సమీక్షిస్తారు.
రెవెన్యూ శాఖపై నిర్వహించిన సమీక్షా: ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంగళవారం రెవెన్యూ శాఖ పనితీరుపై మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, ఉన్నతాధికారులతో కలిసి అమరావతి సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. దీంట్లో రైతుల అవసరాలను దృష్ట్యా చర్చించారు. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన అనంతరం ఆటోమ్యూటేషన్ జరిగేలా వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కోసం భూ యజమానులు పదేపదే కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఉండకూడదని తెలిపారు. రెవెన్యూ శాఖలో ఏడాదిలోగా పూర్తి ప్రక్షాళన జరగాలన్నారు. దీనిపై ప్రతీనెలా సమీక్షిస్తానని సీఎం వెల్లడించారు.
