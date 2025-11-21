జనవరి నుంచి చిత్తూరు జిల్లాలో 'సంజీవని' - ఆపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా!
జనవరి నుంచి చిత్తూరు జిల్లావ్యాప్తంగా సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలు - ఆదోని, మదనపల్లె, మార్కాపురం, పులివెందుల వైద్యకళాశాల నిర్మాణంపై సీఎం చర్చ
Published : November 21, 2025 at 5:33 PM IST
CM Chandrababu Review Meeting on Health Department : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైద్యారోగ్య శాఖపై సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించారు. కుప్పంలో సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలు, యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్పై చర్చించారు. ప్రజారోగ్యంలో సంజీవని ప్రాజెక్టు దేశానికే ఓ దిక్సూచి కావాలన్నారు. సంజీవని ప్రాజెక్టును జనవరి నుంచి చిత్తూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. తొలివిడతలో చేపట్టనున్న ఆదోని, మదనపల్లి, మార్కాపురం, పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణంపై కూడా చర్చించారు. విద్యార్థులు, ప్రజలు, సామాజిక ప్రయోజనం కోసం వీటిని ప్రభుత్వం పీపీపీ ప్రాతిపదికన నిర్మిస్తోంది. దీంతో బోధనాసుపత్రులు వేగంగా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పీపీపీ కింద తొలి విడతలో చేపట్టనున్న మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణ ప్రక్రియను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుతం టెండర్ ప్రక్రియలో భాగంగా నాలుగు దశలు పూర్తయ్యాయని, వచ్చే నెలాఖరు నాటికి మొత్తం పూర్తి చేస్తామని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. నిర్మాణాలు వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి మెరుగైన సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చేలా చూడాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఈ వైద్య కళాశాలల ద్వారా నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అందే ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలకూ అందుతాయని సీఎం అన్నారు. వీటి ద్వారా ప్రజలకు, విద్యార్థులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
70 శాతం పడకలు పేదలకు: ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ఒక్కో మెడికల్ కాలేజీ నిర్మాణం కోసం 50 ఎకరాలు కేటాయించామని, వీటిల్లో సగం మెడికల్ కాలేజీ, ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేపట్టాలన్నారు. మిగిలిన 25 ఎకరాల్లో నర్సింగ్, పారామెడికల్, డెంటల్ లాంటి ఆయుర్వేద, వెల్ నెస్ సెంటర్, యోగా కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని సూచించారు. ఆస్పత్రుల్లో 70 శాతం పడకలు పేదలకు ఉచితంగా కేటాయిస్తున్నామని, వైద్య సేవలు కూడా ఉచితంగానే ఉండనున్నాయని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ మోడళ్లల్లో నిర్వహిస్తున్న ఆస్పత్రులను అధ్యయనం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
రోగులకు మెరుగైన, నాణ్యమైన సేవలు సులభంగా అందాలని తేల్చిచెప్పారు. ప్రభుత్వ ప్రమాణాల ప్రకారం ఈ వైద్య కళాశాలలు పనిచేసేలా చూడాలని, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్న ఆస్పత్రులకు రేటింగ్ ఇవ్వాలన్నారు. నీతి ఆయోగ్ నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగానే ప్రమాణాలు, నిబంధనలు ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. కుప్పంలో పైలట్గా అమలు చేస్తున్న డిజిటల్ నెర్వ్ సంజీవని ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి ఓ గేమ్ చేంజర్గా మారుతుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు సిద్ధం: డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులను ద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని పర్యవేక్షిస్తామని చెప్పారు. కుప్పంలో సంజీవని ద్వారా 3.38 లక్షల మందికి సంబంధించిన ఆరోగ్య వివరాలను సేకరించాలని సూచించారు. రిజిస్ట్రేషన్ అయిన ప్రజలకు పరీక్షలు నిర్వహించి వ్యాధుల ప్రొఫైల్స్ను సిద్ధం చేసినట్టు అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. సంజీవని డిజిటల్ నెర్వ్ సెంటర్ ద్వారా కుప్పంలో ప్రజల ఆరోగ్య పరిస్థితి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు సిద్ధం చేశామని, 49 వేల మంది రోగులకు సంబంధించిన డేటాను సేకరించామని అధికారులు వెల్లడించారు. బ్లడ్ ప్రొఫైల్, అనీమియా, కార్డియాక్ ప్రొఫైల్, కిడ్నీ ప్రొఫైల్, లివర్ ప్రొఫైల్, డయాబెటీస్ లాంటి వాటిని గుర్తించి డేటా రూపొందించామని వివరించారు. 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి చిత్తూరు జిల్లా మొత్తానికి ఈ సంజీవని ప్రాజెక్టును ప్రారంభించనున్నట్టు తెలిపారు.
టాటా-బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్తో కలిసి: రాష్ట్రానికి కూడా ఈ ప్రాజెక్టును విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేయాలని సీఎం సూచించారు. సంజీవిని ప్రాజెక్టు సమర్థంగా అమలు చేస్తే వైద్యారోగ్యంలో ప్రభుత్వం చేసే వ్యయం గణనీయంగా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. టాటా-బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్తో కలిసి పనిచేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు దేశానికే ఆదర్శం కావాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. వీటితో పాటు రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా నేచురోపతి ఆస్పత్రితో పాటు యోగా కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ చేపట్టాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ: రాష్ట్రంలో 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి యూనివర్సల్ హెల్త్ పాలసీ అమల్లోకి వచ్చేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం 12 లక్షల క్లెయిమ్లు ఆస్పత్రుల నుంచి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్టుకు వస్తున్నాయని తద్వారా ఒక నెలకు రూ. 330 కోట్ల వ్యయం చేస్తున్నట్టు అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ వ్యాధికి ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామో విశ్లేషించాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ప్రజారోగ్యంలో ప్రివెంటివ్, క్యురేటివ్ విధానం ద్వారా వైద్యారోగ్య రంగంపై ప్రభుత్వం చేస్తున్న వ్యయంతో పాటు ప్రజల వ్యక్తిగత వ్యయం కూడా తగ్గేలా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా సేకరించిన డేటాను విశ్లేషించేందుకు ఓ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.
