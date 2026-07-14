లక్ష్యాల మేరకు ముందుకెళ్తే 15 శాతం వృద్ధిరేటు సాధ్యం: సీఎం చంద్రబాబు
రెవెన్యూలో ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయన్న సీఎం - మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్వోడీల క్షేత్ర పర్యటనపై షెడ్యూల్ - అలా వెళ్తేనే సంతృప్తిగా ఉంటుందన్న చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 6:45 PM IST
CM Chandrababu Review Meeting Over RTGS: ప్రతి రంగంలో సమూల మార్పులే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రులు, వివిధ శాఖల అధిపతులు, కార్యదర్శులతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. పలు సమస్యల పరిష్కారంపై ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు. రెవెన్యూలో ఏళ్ల తరబడి పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు. తిరుపతి జిల్లా శెట్టిపల్లిలో దాదాపు 70 ఏళ్ల నాటి భూసమస్య తీర్చడమే అందుకు ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు.
వట్టిచెరుకూరులో ఎప్పుడో కట్టుకున్న ఇళ్లకు పట్టాలు ఇచ్చిన విషయం ప్రస్తావించారు. ప్రభుత్వ కార్యాచరణపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కొన్ని విభాగాల్లో స్థిరంగా, మరికొన్ని విభాగాల్లో అనూహ్య వృద్ధి ఉందని, లక్ష్యాల మేరకు ముందుకెళ్తే 15 శాతం వృద్ధిరేటు సాధ్యమవుతుందని సీఎం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. స్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసం రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ చాలా ముఖ్యమని, రాబోయే రోజుల్లో కేపీఐ ఇండికేటర్ల ద్వారా నెలవారీ ఆర్థిక నివేదిక తయారు చేయాలని సీఎం అధికారులకు సూచించారు.
పెద్ద ఎత్తున అర్జీలు: కొన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనితీరు మెరుగ్గా లేకపోవటంతో ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున అర్జీలు వస్తున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ సిస్టమ్ ద్వారా అర్జీలను వేగంగా పరిష్కరించి ప్రజలకు స్వాంతన కలిగించాలన్నారు. గత పాలకుల వల్ల రెవెన్యూ శాఖలో పెద్దఎత్తున ఫిర్యాదులు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు.
క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాల్సిందే: డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ ఆధారంగా పాలనను మరింత సులభతరం చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించి సంతృప్తి స్థాయిని సాధించాల్సి ఉందని సీఎం తెలిపారు. పనిగట్టుకుని పెట్టే అర్జీలను కూడా గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మెరుగ్గా పని చేస్తే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్న 15 శాతం వృద్ధి రేటు అసాధ్యం కాదని వెల్లడించారు. మంత్రులు, కార్యదర్శులు, హెచ్వోడీల క్షేత్ర పర్యటనపై షెడ్యూల్ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలంటే తనతో సహా ఎవరికీ ఆసక్తి ఉండదని, కానీ వెళ్తే మాత్రం చాలా సంతృప్తి ఉంటుందని చంద్రబాబు అన్నారు. వాస్తవాలు తెలుస్తాయని స్పష్టం చేశారు. పీజీఆర్ఎస్లో జీరో పెండింగ్ లక్ష్యంగా పని చేయాలని, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మరింత ప్రోత్సహించాలని ఆదేశించారు. ఎల్నినో కారణంగా వర్షపాతంలో 25 శాతం లోటు ఉందని చంద్రబాబు అన్నారు.
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