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రాష్ట్రంలో లోటు వర్షపాతం - తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యతమివ్వాలి: సీఎం చంద్రబాబు

నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లలో నీటినిల్వ, నీటి విడుదలపై సమీక్ష - సమీక్షకు హాజరైన మంత్రి నిమ్మల, జలవనరులశాఖ ఉన్నతాధికారులు - పోలవరంలో 89.9 శాతం సివిల్ పనులు పూర్తయినట్లు తెలిపిన అధికారులు

CM Review Meeting Over Polavaram Veligonda Project Works
CM Review Meeting Over Polavaram Veligonda Project Works (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 4:25 PM IST

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CM Review Meeting Over Polavaram Veligonda Project Works: రాష్ట్రంలో వాటర్​ మూమెంట్​ ప్లాన్​ ప్రకారమే నీటి నిర్వహణ చేపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి అవసరాలకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం లోటు వర్షపాతం పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లో నీటి నిల్వల్ని, భూగర్భ జలాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా కార్యాచరణ ఉండాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలవరం, వెలిగొండ ప్రాజెక్టుల పనుల పురోగతి సహా వివిధ అంశాలపై సంబంధిత అధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పూర్తి చేయనున్న 36 ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్రంలోని రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు, నీటి విడుదల తదితర అంశాలపై చర్చించారు.

ఎల్​నినో ప్రభావం, లోటు వర్షపాతం, భూగర్భ జలాలు, తాగు నీటి సరఫరా, నిర్వహణా ప్రణాళిక, జలధార-జలహారతి కార్యక్రమాల అమలుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమీక్షలో అధికారులతో పలు అంశాల గురించి చంద్రబాబు చర్చించారు.

89.9 శాతం పనులు పూర్తి: పోలవరం ప్రాజెక్టులో నిన్నటి (గురువారం) వరకూ 89.9 శాతం మేర సివిల్ పనులు పూర్తైనట్టు అధికారులు తెలిపారు. పోలవరం ఎడమ కాలువ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి అవుతున్నట్టు జలవనరుల శాఖ సీఎంకు వెల్లడించింది. ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ గ్యాప్-1,గ్యాప్-2లో పనులు శరవేగంగా చేపట్టినట్టు తెలిపారు. డ్యామ్ సైట్ వద్ద రోడ్లు సహా పలు మౌలిక వసతుల పనులు కూడా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సీఎం సూచించారు.

వరద ప్రవాహాలొచ్చినా పనులు : ప్రాజెక్టు సమీపంలోని గండి పోశమ్మ ఆలయాన్ని పరిరక్షిస్తూ స్థానికుల సెంటిమెంట్‌ను కాపాడేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలన్నారు. ఇటీవల కాలంలో 14 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహాలు వచ్చినా పనులకు ఇబ్బంది లేకుండా కొనసాగించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి కల్లా విశాఖ వరకూ ఎడమ కాలువ బ్యాలెన్సు పనులు పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అనకాపల్లి వరకూ ఉన్న నీటి వనరులు, రిజర్వాయర్లు, చెరువుల్లో నీటిని నింపాలని ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. పోలవరం కుడి ఎడమ కాలువల్లో 17,500 క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహానికి అనుగుణంగా పనులు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

రెండు కాలువలకూ మంచి పేర్లను సూచించాలని కోరారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సమీపంలోని ప్రాంతాలను సద్వినియోగం చేసుకోవటంతో పాటు పర్యాటకం గానూ తీర్చిదిద్దాలన్నారు. డేటా సెంటర్లకు నీటి అవసరాలపై కొందరు లేనిపోని విమర్శలు చేస్తున్నారని మొత్తంగా వాటికి 3.5 టీఎంసీల నీరే సరిపోతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. ఈ అంశాన్ని ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో లోటు వర్షపాతం పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తాగు నీటికి తొలి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆ తదుపరి పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలన్నారు. సమీక్షకు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, జల వనరుల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శశిభూషణ్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.

మంత్రి నిమ్మల: ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా కరవు ప్రాంత ప్రజల కల త్వరలోనే సాకారం కానుందని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. ఆ ప్రాంతానికి సాగు, తాగు నీరు ఇచ్చేందుకు చేపట్టిన వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చివరి దశకు చేరిందన్నారు. ఆగస్టు చివరి వారంలో ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోందని స్పష్టం చేశారు. అప్పటిలోగా మొదటి దశ పూర్తి చేసి నీళ్లు విడుదల చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు.

తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యం: ఈ నెలాఖరులోగా వెలిగొండ, పోలవరం ఎడమ కాలువ ప్రారంభిస్తామని మంత్రి నిమ్మల అన్నారు. వెలిగొండ నిర్వాసితులకు ఈ నెలలో రూ.600 కోట్ల పరిహారం ఇస్తున్నామన్నారు. నీటిపారుదలశాఖను వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా ధ్వంసం చేసిందని నిమ్మల ధ్వజమెత్తారు. పోలవరం ప్రాజెక్టులో 77 శాతం పనులు పూర్తి చేశామన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామన్నారు. పోలవరం-భద్రాచలం మధ్య రివర్‌బేస్ పర్యాటకం అభివృద్ధి చేసే యోచనలో ఉన్నట్లు నిమ్మల తెలిపారు. పోలవరం లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ నీటిని ఈ నెలాఖరులో అనకాపల్లికి తీసుకెళ్తామన్నారు. దీని ద్వారా ఉత్తరాంధ్రకు పుష్కలంగా నీరు వెళ్తుందని, డేటా సెంటర్లు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు 3 టీఎంసీలు సరిపోతాయని మంత్రి నిమ్మల వివరించారు. ప్రాధాన్యత ప్రకారం 36 ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. సూపర్‌ ఎల్‌నినో దృష్ట్యా తాగునీటికే తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తామన్నారు.

నీటి నిర్వహణలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు. పులిచింతలలో నీటినిల్వలో వాళ్లకు, మాకు చాలా తేడా ఉందని నిమ్మల పేర్కొన్నారు. ఎత్తిపోతల పథకాలను గత ప్రభుత్వం పూర్తిగా వదిలేసిందని, వీటిని పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ఎల్‌నినో ప్రభావాన్ని ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నమన్నారు. తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా ఎక్కడికక్కడ చర్యలు చేపట్టామన్నారు. వర్షాభావం వల్ల రైతులు ఆరుతడి పంటలు మాత్రమే వేయాలని సూచించారు. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసేందుకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పట్టిసీమ నీళ్లే ఇప్పుడు కృష్ణా డెల్టాకు వరంగా మారాయన్నారు.

నిల్వచేసుకోకుంటే తిప్పలే: గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ప్రవాహం బాగా తగ్గిందని, శ్రీశైలం, సాగర్‌కు వచ్చే నీటి ప్రవాహాలు తగ్గుతున్నాయని, పులిచింతలలో ప్రస్తుతం ఉన్న నీళ్లన్నీ గతేడాది నిల్వ చేసినవే అని తెలిపారు. ప్రాజెక్టులకు వర్షాలు, కాల్వల ద్వారా వచ్చే నీరు తగ్గుతోందని, పులిచింతల నుంచి రోజుకో టీఎంసీ తీసుకుంటే 20 రోజుల్లో ఖాళీ అవుతుందన్నారు. గోదావరి డెల్టాకు ప్రతిరోజు 15 వేల క్యూసెక్కులు వెళ్తోందని, నీళ్లను నిల్వ చేసుకోకుంటే తాగునీటికి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరించారు. ముందుచూపు లేకుండా సాగుకు వదిలేస్తే అనేక కష్టాలు వస్తాయని, సాగర్‌కు నీళ్లు బాగా వస్తే సాగునీటికి ఇబ్బందులు ఉండవని స్పష్టం చేశారు.

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