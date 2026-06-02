రాజమహేంద్రవరం మెగాసిటీగా మారేలా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు
గోదావరి పుష్కరాలపై వివిధ శాఖలతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుపై మంత్రుల కమిటీతో సమగ్రంగా చర్చించిన సీఎం - పవన్ కల్యాణ్ సూచనలు కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుని పనిచేయాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 6:55 PM IST
CM Chandrababu Review Over Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించేందుకు అన్నిశాఖలు సమన్వయంతో పని చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. గోదావరి పుష్కరాల నిర్వహణపై, సీఎం వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గోదావరి నది రాష్ట్రంలో 212 కిలోమీటర్ల పొడవున ప్రవహిస్తోందని పోలవరం జిల్లా గుండాలలో మొదటి పుష్కర ఘాట్, కోనసీమ జిల్లా అంతర్వేది, బలుసుతిప్ప, కాకినాడలోని గోవాలంక, పశ్చిమగోదావరిలోని నర్సాపురంలో చివరి ఘాట్ నిర్మాణ ప్రతిపాదనలు చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. మొత్తం 6జిల్లాల్లో 525 ఘాట్లను పుష్కరాల కోసం సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న 288 ఘాట్లతో సహా కొత్తగా 237 ఘాట్లను నిర్మించాలని అధికారులు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. ఈ సారి పుష్కరాల్లో పుణ్య స్నానాల కోసం 9 నుంచి 10 కోట్లమంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేశారు.
మెగాసిటీగా రాజమహేంద్రవరం: పుష్కర ఘాట్లు, రోడ్లు, టెంట్లు, మరుగుదొడ్లు సహా ఇతర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం పనులు చేపట్టేలా ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలనీ సీఎం ఆదేశించారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, శానిటేషన్, తాగునీరు, భక్తుల సౌకర్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవల క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి చేసిన సూచనల్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. పుష్కరాల నిర్వహణతో పాటు రాజమహేంద్రవరం ఒక మెగాసిటీగా అభివృద్ధి అయ్యేలా పనులు చేపట్టాలని సూచించారు. కేవలం పుష్కరాలకు మాత్రమే పనులు పరిమితం చేయకుండా ప్రస్తుతం కల్పిస్తోన్న మౌలిక వసతులు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతానికి ఆస్తిగా మారాలన్నారు. పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో పుష్కరాల పనులు చేపట్టాలన్నారు.
ఒక్కరోజులో 1 కోటి మంది: రాజమహేంద్రవరం, నర్సాపురం సహా వివిధ ప్రాంతాల్లో మున్సిపల్ శాఖ పరిధిలో రూ. 1,974 కోట్ల వ్యయంతో 1,660 పనులు జరుగుతున్నట్లు వెల్లడించారు. పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ పరిధిలో రూ. 1,080 కోట్ల విలువైన 1140 పనులు జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. ' అఖండ గోదావరి అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుపై మంత్రుల కమిటీతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారులతో చర్చించారు. 2027 గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. గత పుష్కరాల్లో ఒక్క రోజులో అత్యధికంగా 58.26 లక్షల మంది భక్తుల పుష్కర స్నానం చేశారని ఈ సారి ఒక్కరోజులో 1 కోటి మంది పుణ్య స్నానాలు ఆచరిస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.