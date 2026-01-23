ETV Bharat / state

6 జిల్లాల్లో 12 రోజులు - జూన్​ 6 నుంచి జూలై 7 వరకు గోదావరి పుష్కరాలు

గోదావరి పుష్కరాలపై సీఎం చంద్రబాబు అత్యున్నత సమీక్ష- గోదావరి ప్రవహించే పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ ఆరు జిల్లాలో పుష్కరాల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు

CM Chandrababu Review Over Godavari Pushkaralu
CM Chandrababu Review Over Godavari Pushkaralu (ETV Bharat)
CM Chandrababu Review Over Godavari Pushkaralu: వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరానున్నారు. వారందరికీ మౌలిక సౌకర్యాలు అదించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో గోదావరి పుష్కరాల పనులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తొలిసారి అత్యున్నత సమీక్ష నిర్వహించారు. సచివాలయంలో సమీక్షకు సీఎస్ విజయానంద్​ రెడ్డి, మంత్రులు రామనారాయణరెడ్డి, అనిత, నారాయణ, అనగాని సత్యప్రసాద్‌, నిమ్మల రామానాయుడు, వాసంశెట్టి సుభాష్, కందుల దుర్గేష్, బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి, డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తాలు సహా పలువురు హాజరయ్యారు.

ఆరు జిల్లాల్లో ఏర్పాట్లు: జూన్ 26, 2027 నుంచి జూలై 7, 2027 వరకు 12 రోజుల పాటు గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. పుష్కరాల నిర్వహణ కోసం గోదావరి ప్రవహించే ఆరు జిల్లాలైన పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడలో సంబంధిత ఏర్పాట్లు చేశారు.

9,918 మీటర్ల పొడవు- 373 ఘాట్లు: గోదావరి పుష్కరాలపై సమీక్షకు ముందుగా ముఖ్యమంత్రికి వేద పండింతుల ఆశీర్వచనం చేశారు. తన హయాంలో 3వ సారి గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించడం తన అదృష్టమని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 234 ఘాట్లతో పాటు కొత్తగా 139 ఘాట్లతో పాటు మొత్తం 373 ఘాట్లు 9,918 మీటర్ల పొడవున అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళికలకు రూపకల్పన చేసిన్నట్లు అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. దేశ, విదేశాల నుంచి సుమారు 10 కోట్ల మంది భక్తులు గోదావరి పుష్కర స్నానం ఆచరించేందుకు రాష్ట్రానికి వస్తారని సంబంధిత అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తయ్యేలా చూడాలని సీఎం సూచించారు.

కాతేరు దగ్గర 2 ఘాట్​లు: గత పుష్కరాల అనుభవాల దృష్ట్యా ఈ సారి నగరానికి శివారున కాతేరును ఆనుకొని ఉంటూ ఉన్న 2 వీఐపీ ఘాట్‌లను నిర్మించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు ఇంతకుముందే వెల్లడించారు. గామన్‌ ఇండియా బ్రిడ్జి వద్ద వీటిని నిర్మిస్తారు. ఒక్కొక్కటి 250 మీటర్లకుపైగా నిర్మించేలా సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా గామన్‌ బ్రిడ్జి అప్రోచ్‌ రోడ్లకు అనుసంధానం చేస్తూ దీన్ని నిర్మిస్తారు. గత పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కాతేరు గట్టు మీదుగా రాజానగరం నియోజకవర్గం పరిధిలో గట్టు ప్రాంతాన్ని వెడల్పు చేసేందుకు సైతం పలు ప్రతిపాదనలను అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రముఖులు నగరంలో ప్రవేశించకుండా నేరుగా గామన్‌ బ్రిడ్జి మీదుగా ఇక్కడకు నేరుగా చేరుకోవచ్చు. దీనికితోడు ట్రాఫిక్‌ సమస్య కూడా తలెత్తదు.

విస్తరణ

  • సరస్వతీ (180 మీటర్లు), గౌతమీ (200 మీ.) ఘాట్‌లను 600 మీటర్ల వెడల్పుతో దీన్ని అనుసంధానం చేయనున్నారు.
  • టీటీడీ (45 మీ.), మార్కండేయ (50 మీ.), శ్రద్ధానంద (60 మీ.), పద్మావతీ (50 మీ.) ఘాట్‌లను అనుసంధానం చేయనున్నారు.
  • ధవళేశ్వరం దాటి బండ్‌ రోడ్డును సుమారు రూ.37 కోట్ల వ్యయంతో విస్తరించనున్నారు.
  • దోబీ (32 మీ.), కుమారి థియేటర్‌ ఘాట్‌ (60 మీ.) వద్ద ప్రస్తుతం ఉన్నవాటిని విస్తరించి, కొత్తవాటిని సైతం నిర్మించనున్నారు.
  • సుబ్బయమ్మ (43 మీ.), ఆల్కట్‌ గార్డెన్స్‌ (8 మీ.) ఘాట్‌లను ధవళేశ్వరం రోడ్డులో విస్తరిస్తారు.

2027 జూన్‌ 26 నుంచి గోదావరి పుష్కరాలు - కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లు

గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - ఘాట్‌ల విస్తరణకు చర్యలు

