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ఆర్థిక వ్యవహారాల పర్యవేక్షణకు AI టాస్క్​ఫోర్స్: సీఎం చంద్రబాబు

వివిధ శాఖలకు కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్లను నిర్దేశించిన సీఎం - పనితీరు అంచనా వేసేలా స్కోరింగ్ విధానం అమలు చేయాలని నిర్ణయం - ఆర్థిక స్థితిగతులు నిర్దేశించేందుకు ప్రతి నెల 12న నివేదికలు

CM Chandrababu Review Meeting Over GDP
CM Chandrababu Review Meeting Over GDP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:50 PM IST

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CM Chandrababu Review Meeting Over GDP: ఆర్థిక వ్యవహారాల పర్యవేక్షణకు ఏఐ టాస్క్​ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. 2047 స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్సుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలన్నారు. రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి లక్ష్యాలు, కీ-పెర్ఫార్మెన్సు ఇండికేటర్లపై సీఎం సమీక్షించారు.

క్యాంపు కార్యాలయంలో సమీక్షకు ఆర్ధిక, ప్రణాళిక, వ్యవసాయ, ఉద్యాన, రవాణా, పర్యాటకశాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల స్థాయిలో 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలకు కీ పెర్ఫార్మెన్సు ఇండికేటర్లను సీఎం నిర్దేశించారు. జాతీయ సగటు కంటే తక్కువగా ఉన్న సూచికలను మెరుగు పరచడం, అగ్రశ్రేణి రాష్ట్రాలతో సమానంగా లక్ష్యాలను చేరుకోవటమే లక్ష్యంగా పని చేయాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఏఐ టాస్క్ ఫోర్స్​: నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలతో పాటు రియల్ గ్రోత్ ఆధారంగా పనితీరును అంచనా వేసేలా స్కోరింగ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. రాష్ట్ర - క్షేత్రస్థాయి ఆర్థిక స్థితిగతులను విశ్లేషించేందుకు ప్రతి నెలా 12వ తేదీన ఆర్థిక నివేదికలను సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. మౌలిక సదుపాయాలపై చేసే వ్యయం 3.5 రెట్ల మేర ఆర్ధిక కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించేలా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. రియల్​ టైమ్​లో ఆర్ధిక వ్యవహారాల పర్యవేక్షణకు ఏఐ టాస్క్ ఫోర్సు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

కేవీఐలు మెరుగ్గా ఉంటే వృద్ధి రేటు: 2047 స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్​పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు. ప్రతీ రంగంలోనూ గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్ పెంపుదల చేసేందుకు శ్రద్ధ పెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి సూచనలు చేశారు. తయారీ, గనులు, వాణిజ్యం, రవాణా తదితర రంగాలతో పాటు అమరావతి, పోలవరం, పోర్టులు, ఎయిర్​పోర్టులతో ఆర్ధిక వ్యవస్థకు మల్టిప్లైయర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. కేపీఐలు మెరుగ్గా ఉంటే వృద్ధి రేటు పెరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. తయారీ, గనులు, వాణిజ్యం, రవాణా తదితర రంగాలతో పాటు అమరావతి, పోలవరం, పోర్టులు, ఎయిర్ పోర్టులతో ఆర్థిక వ్యవస్థకు మల్టిప్లైయర్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. కేవీఐ లు మెరుగ్గా ఉంటే వృద్ధి రేటు పెరుగుతుందని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

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TAGGED:

CM CHANDRABABU OVER GDP
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CM CHANDRABABU REVIEW
చంద్రబాబు సమీక్ష
CM REVIEW MEETING ON GDP

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