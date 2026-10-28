సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనే వరకు ఇదే స్ఫూర్తితో పనిచేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Meeting Over Arnab Cyclone Effects: ప్రజలకు భద్రతపై భరోసా కల్పించడంతోపాటు ఆస్తి నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రహదారులపై కూలిన చెట్లను రెండు గంటల్లోగా తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:49 PM IST
CM Review Meeting Over Arnab Cyclone Effects: అర్నబ్ అతి తీవ్ర తుపానుపై సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆర్టీజీఎస్, వివిధ జిల్లాల కలెక్టర్లు, విద్యుత్, నీటిపారుదల, వ్యవసాయ, ఆర్అండ్బీ, మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్ శాఖల అధికారులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది సహా మొత్తం 32 వేల మందితో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. తుపాను తీవ్రతకు పంటలకు వాటిల్లిన భారీ నష్టం, ప్రాథమిక అంచనాలపై ఆరా తీశారు. ఇప్పటివరకు 8 వేల హెక్టార్లలో కొబ్బరి, 5 వేల హెక్టార్లలో అరటి, ఇతర ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు అధికారులు ఆయనకు వివరించారు. తుపానుతో జరిగిన నష్టాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేలా సమగ్ర నివేదిక రూపొందించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
తుపాను ప్రభావం తగ్గి సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనే వరకు ఇదే స్ఫూర్తితో పనిచేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. కూలిన చెట్ల తొలగింపు నుంచి విద్యుత్ పునరుద్ధరణ, పంట నష్టం అంచనాల వరకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు. రాత్రంతా కష్టపడి పనిచేసిన అధికార యంత్రాంగాన్ని అభినందిస్తూ తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేలా చూడాలని సూచించారు.
భద్రతకు భరోసా: ప్రజలకు భద్రతపై భరోసా కల్పించడంతోపాటు ఆస్తి నష్టాన్ని వీలైనంత తగ్గించాలని ఆదేశించారు. రహదారులపై కూలిన చెట్లను రెండు గంటల్లోగా తొలగించి రాకపోకలను పునరుద్ధరించాలని, జాతీయ రహదారులపై చెట్లు పడితే తక్షణమే తొలగించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈదురుగాలులు తగ్గిన వెంటనే విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని సూచించారు. పునరావాస కేంద్రాల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారికి ఆహారం, తాగునీరు, వైద్య సదుపాయాల కొరత లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు.
సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి సీసీ కెమెరాల ద్వారా తుఫాను ప్రభావిత జిల్లాల్లోని పరిస్థితులను పరిశీలించారు. అర్నబ్ తుఫాను గమనం, క్షేత్రస్థాయిలో నెలకొన్న పరిస్థితులను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. తుఫాను హెచ్చరికలు వెలువడినప్పటి నుంచి ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటంనేని భాస్కర్ వివరించారు. మనమిత్ర యాప్ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులను సంబంధిత అధికారులకు చేరవేస్తూ, సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తున్నట్లు అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు.
Our government stands firmly with the people of Andhra Pradesh as we face the challenges posed by #CycloneArnab. We are making every possible effort to minimise the impact of the cyclone, protect lives and restore normalcy at the earliest. I have been continuously monitoring the situation, reviewing developments throughout the night and staying in constant touch with District Collectors, senior officials and field-level teams. Our Ministers are on the ground, personally supervising relief and restoration operations. Thousands of officials, emergency response teams and frontline personnel have been working tirelessly, even through the night and in heavy rainfall, to clear roads, restore power, address public grievances and ensure essential services. Their dedication and commitment are truly commendable. Our advance preparedness and coordinated response are yielding positive results. I am relieved that no loss of life has been reported so far. Our priority remains the safety of every citizen and providing immediate relief to those affected. I assure the people that the entire government machinery is fully mobilised and will continue working round the clock until normalcy is restored. I appeal to everyone in the cyclone-affected areas to remain alert, stay safe, follow official advisories and avoid unnecessary travel until the cyclone's impact subsides. Please remain calm and courageous. The government is with you at every step. Together, we will overcome this challenge.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 28, 2026
తుపాన్ ప్రభావిత పట్టణాల్లో అధికారులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రులు