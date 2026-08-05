మూలపేట పోర్టు నుంచి రాజమహేంద్రవరం వరకు అభివృద్ధి విస్తరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ అభివృద్ధి ప్రణాళికపై సీఎం సమీక్ష - రూ.9.50లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఆకర్షించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్న సీఎం - బే-సిటీని యాంకర్ ప్రాజెక్టుగా మలుచుకుని అభివృద్ధి చేయాలని నిర్దేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 4:50 PM IST
CM Chandrababu Review Meeting on Visakha Economic Region: విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్రాజెక్టు ద్వారా వివిధ కీలక రంగాల్లో రూ. 9.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా బృహత్తర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఇందులో భాగంగా రూ. 3.50 నుంచి 4 లక్షల కోట్ల మేర ప్రభుత్వ పెట్టుబడులతో పాటు, ప్రైవేట్ రంగం నుంచి రూ. 5.30 లక్షల కోట్లు రాబట్టేలా పక్కా కార్యాచరణ రూపొందించాలని స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ (VER) అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు ఈ మేరకు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
అభివృద్ధి విస్తరణ: 'బేసిటీ'ని యాంకర్ ప్రాజెక్టుగా మలుచుకుని, సూక్ష్మ స్థాయి ప్రణాళికతో వీఈఆర్ పరిధిలోని ప్రతి ప్రాంతాన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని తెలిపారు. ఏఐ డేటా సెంటర్లు, పోర్టు ఆధారిత పరిశ్రమలు, టూరిజం, హైడ్రోజన్, క్లీన్-టెక్ ఎనర్జీ రంగాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ మూలపేట పోర్టు నుంచి రాజమహేంద్రవరం అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టు వరకు ఈ అభివృద్ధి విస్తరించాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రాజెక్టుల అనుసంధానం, నిధుల కన్వర్జెన్స్ ద్వారా ప్రగతి సాధించాలని, అవసరమైన మేరకు వీజీఎఫ్ స్కీమ్ను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
అవసరమైతే VGF స్కీమ్ వర్తింపు: విశాఖను ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ నగరంగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్, ఆర్సెల్లార్ నిప్పన్ స్టీల్ ప్లాంట్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టులు వచ్చాయని అధికారులు ఈ సమావేశంలో వివరించారు. వీఈఆర్ పరిధిలోని 6 అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వేగవంతం చేసి, స్థానిక యువతకు ఉపాధి కల్పించేలా స్కిల్స్ అప్గ్రేడ్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. తీరప్రాంత నిబంధనలకు (CRZ) అనుగుణంగా కోస్టల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్స్ రూపొందిస్తూనే పర్యాటక, పారిశ్రామిక ఎకో సిస్టమ్ను బలోపేతం చేయాలని సూచించారు. నిధుల కొరత లేకుండా కన్వర్జెన్స్ పద్ధతితో పాటు పబ్లిక్-ప్రైవేట్ పార్టనర్షిప్ (PPP) ప్రాజెక్టులకు అవసరమైతే వీజీఎఫ్ (VGF) స్కీమ్ను వర్తింపజేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
జాతీయ స్థాయిలో చర్చ జరుగుతున్న ఈస్ట్-వెస్ట్ కనెక్టివిటీ ఆధారంగా విశాఖ ప్రాజెక్టుల రూపకల్పన వేగవంతం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. తూర్పు తీరంలో ఉన్న కాకినాడ, విశాఖ పోర్టులను పశ్చిమ భారత్లోని కీలక ప్రాంతాలతో రోడ్డు, రైలు మార్గాల ద్వారా అనుసంధానించాలని ఆదేశించారు. వీఈఆర్ పరిధిలోని 4 విమానాశ్రయాలు, 3 ప్రధాన రేవులను అనుసంధానించడం ద్వారా భారీగా పెట్టుబడులతో పాటు రవాణా రరంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తాయని వివరించారు. గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లు (GCC), ఫిన్టెక్, లాజిస్టిక్స్ రంగాలు ఒకదానితో ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేలా కార్యాచరణ ఉండాలని అధికారులను కోరారు. పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా విశాఖలోని జంతు ప్రదర్శన శాలను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మరింత అభివృద్ధి చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖ: వీఈఆర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు, ఉద్యోగ-ఉపాధి అవకాశాల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక ప్రజలకు స్పష్టంగా వివరించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనులు చేపడుతూ విశాఖ రీజియన్ను ఆర్థిక రాజధానిగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు. సీఆర్జెడ్ నిబంధనలు దాటకుండా పర్యావరణ పరిరక్షణతో కూడిన పారిశ్రామిక ప్రగతి సాధించేందుకు యంత్రాంగం సమన్వయంతో పని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమీక్షలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్తో పాటు ఆర్థిక, పరిశ్రమలు, పురపాలక, అటవీ, ఇంధన, పర్యాటక, విద్య , వైద్య శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
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మూడు ఎకనామిక్ రీజియన్లపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - 'వైజాగ్ బే సిటీ'ని అభివృద్ధి చేయాలని సూచన